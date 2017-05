IRW-News: Santacruz Silver Mining Ltd.: Santacruz Silver erwirbt fünfjähriges Exklusivrecht auf Erkundung, Erschließung und Abbau des Silber-Zink-Erzgangs Membrillo von Grupo México

IRW-PRESS: Santacruz Silver Mining Ltd.



: Santacruz Silver erwirbt fünfjähriges Exklusivrecht auf Erkundung, Erschließung und Abbau des Silber-Zink-Erzgangs Membrillo von Grupo México

29. Mai 2017 - Vancouver (British Columbia). Santacruz Silver Mining Ltd. (TSX-V: SCZ) (Santacruz) meldete heute, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft, Impulsora Minera Santacruz S.A. de C.V. (gemeinsam mit Santacruz, das Unternehmen), ein Abkommen mit Grupo México unterzeichnet hat (das Abkommen), dem zufolge das Unternehmen das fünfjährige Exklusivrecht (das exklusive Abbaurecht) auf die Erkundung, die Erschließung und den Abbau der Silber-Zink-Blei-Gold-Erzgangstruktur Membrillo (der Erzgang Membrillo) erworben hat, die etwa vier Kilometer von der Mühlenanlage des unternehmenseigenen Projekts Rosario in der Nähe von Charcas (San Luis Potosí, Mexiko) entfernt ist. Das exklusive Abbaurecht umfasst ein etwa 500 Hektar großes Gebiet bei der Konzession San Rafael. Dadurch wächst das gesamte Gebiet, für das das Unternehmen Explorations- und Abbaurechte hat, auf etwa 958 Hektar bei der insgesamt 2.912 Hektar großen Konzession San Rafael.

Als Vergütung für das exklusive Abbaurecht wird Grupo Mexiko vom Unternehmen eine Jahresgebühr in Höhe von 60.000 US-Dollar sowie eine NSR-Lizenzgebühr von 3,0 Prozent für das gesamte beim Erzgang Membrillo mineralisierte Material erhalten, das abgebaut, verarbeitet oder auf andere Weise für den späteren Verkauf des enthaltenen Metalls behandelt wird.

Der Erzgang Membrillo befindet sich in Schiefern und Sandsteinen der Formation Zacatecas aus der Trias. An der Oberfläche verläuft die Erzgangstruktur etwa 1,5 Kilometer in Richtung Südosten und fällt mit etwa 45 bis 60 Grad nach Südwesten ab. Die Mineralisierung in der Erzgangstruktur besteht aus unregelmäßigen linsenförmigen Körpern, die Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit sowie silber- und goldhaltige Minerale enthalten, die mit einer Quarz-Carbonat-Ausfüllung in Zusammenhang stehen. Die Mächtigkeit der Mineralisierung variiert zwischen einigen Zentimetern und mehreren Metern. Historische Aufzeichnungen von Servicio Geológico de México (SGM), vormals Consejo de Recursos Minerales (CRM), weisen darauf hin, dass der Erzgang Membrillo zwischen 1978 und 1981 mit 35 Bohrlöchern auf insgesamt 4.237 Metern erprobt wurde, die entlang eines Streichens von 1,2 Kilometern gebohrt wurden.

Das Unternehmen begann Ende des vierten Quartals 2016 gleichzeitig mit Grupo México mit den Erschließungsarbeiten beim Erzgang Membrillo. Es hat auf Ebene 1 bislang einen Erschließungsstreckenvortrieb auf etwa 816 Metern abgeschlossen und entwickelt nun eine Rampe (von der bis dato 145 Meter abgeschlossen sind) auf Ebene 2, die 30 Meter unterhalb von Ebene 1 liegen wird. Bis dato wurden 7.504 Tonnen an mineralisiertem Material der Erschließungsarbeiten zur Verarbeitung an die Mühlenanlage des Projekts Rosario geliefert, wobei sich die durchschnittlichen Höchstgehalte auf 30 Gramm Silber pro Tonne, 0,24 Gramm Gold pro Tonne, 2,73 Prozent Zink und 0,34 Prozent Blei belaufen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die gesamte Tagesproduktion beim Erzgang Membrillo und im Konzessionsgebiet Cinco Estrellas auf 450 bis 500 Tonnen pro Tag belaufen wird, sobald die volle Abbaukapazität beim Erzgang Membrillo erreicht ist, wobei jeden Tag zusätzliche 100 bis 150 Tonnen an mineralisiertem Material der Mine Rosario zur Mühleneinrichtung des Projekts Rosario geliefert werden. Diese Diversifizierung der Zufuhr zur Mühle des Projekts Rosario bietet dem Management wesentlich mehr Flexibilität bei der Entwicklung und Umsetzung seines Betriebsplans für das Projekt Rosario.

Wir haben nun eine weitere Mineralquelle hinzugefügt, um die Mühlenkapazität bei Rosario zu kapitalisieren, sagte Arturo Préstamo, President und CEO von Santacruz. Dieses exklusive Abbaurecht intensiviert unsere Partnerschaft mit Grupo México in dieser historischen Bergbauregion. Außerdem sind wir der Auffassung, dass diese Transaktion als Signal an andere Besitzer regionaler Konzessionsgebiete erachtet werden kann, dass wir bestrebt sind, mit ihnen Handelsabkommen zum beiderseitigen Vorteil zu unterzeichnen.

Probenahmen und Laboruntersuchungen

Die gemeldeten Gehalte des Fördererzes (Head Grade) wurden aus den Untersuchungsergebnissen der Proben, die aus den Vorratshalden des abgebauten mineralisierten Materials entnommen wurden, abgeleitet. Leer-, Standard- und Doppelproben wurden beim Probennahmeverfahren nicht angewendet.

Proben, die vom Erzgang Membrillo entnommen wurden, werden im Rosario-Labor analysiert, das sich im Besitz von Santacruz befindet und von diesem auch betrieben wird. Das Rosario-Labor wurde eigens für die Bergbaubetriebe beim Projekt Rosario errichtet. Es ist nicht vom Unternehmen unabhängig und nicht gemäß ISO zertifiziert. Die Proben werden mittels Trocknung, Brechen und Pulverisierung auf weniger als 75 Mikron (200 Mesh) aufbereitet. Die Proben werden mit einem Aufschluss aus drei Säuren und einer Atomabsorptionsspektrometrie analysiert. Gold und Silber werden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Van Phu Bui, B.Sc., P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, der in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen steht, geprüft und freigegeben.

Über Santacruz Silver Mining Ltd.

Santacruz ist ein Unternehmen, das sich auf die Förderung von Silbervorkommen in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen besitzt zwei Silberbergbaubetriebe (das Projekt und die Verarbeitungsanlage Rosario, einschließlich dem Konzessionsgebiet Cinco Estrellas und dem Erzgang Membrillo, die Rechte am Betrieb der Silberkonzession und Verarbeitungsanlage Veta Grande sowie drei Explorationsprojekte (Konzession Gavilanes, Konzession Minillas und die Konzessionsgebiete bei Zacatecas - unter anderem die Lagerstätte Panuco). Das Unternehmen wird von einem Team aus technischen Experten geführt, die bereits erfolgreich an der Erschließung, am Betrieb und an der Entdeckung von Silberminen in Mexiko beteiligt waren. Unser Unternehmensziel ist es, ein mittelständischer Silberproduzent zu werden.

Gezeichnet:

Arturo Préstamo Elizondo, President, Chief Executive Officer & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Neil MacRae Santacruz Silver Mining Ltd. E-Mail: info@santacruzsilver.com Telefon: (604) 569-1609

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich der geplanten Produktion stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung unterstellte das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen. Dazu zählen unter anderem: dass sich die Finanzlage und Erschließungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern; dass das vom Unternehmen verarbeitete mineralisierte Material von Drittunternehmen Eigenschaften aufweist, die den Erwartungen der Unternehmensführung entsprechen; dass das Unternehmen die erforderlichen Behördengenehmigungen erhält; und dass die zukünftigen Metallpreise und die Nachfrage nach bzw. die Marktprognosen für Metalle stabil bleiben bzw. sich verbessern. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung sich ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen sind unter anderem das Risiko, dass die Annahmen, auf die Bezug genommen wird, sich als ungültig oder unzuverlässig erweisen und so möglicherweise zu geringeren Einnahmen, höheren Kosten oder geringeren Produktionsniveaus, Verzögerungen und/oder den Abbruch der geplanten Arbeiten führen; Änderungen in Verbindung mit der Finanzlage und den Erschließungsplänen des Unternehmens; Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen; Risiken in Verbindung mit der Auswertung der Daten (einschließlich zu mineralisiertem Material von Drittunternehmen) zu der Geologie, dem Erzgehalt und der Kontinuität der Rohstofflagerstätten; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Rohstoffexploration und -erschließung und dem Unternehmen. Diese sind auch in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens beschrieben, die unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wird. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Projekt Rosario Die Entscheidungen über den Start des Förderbetriebs in der Mine Rosario und im Konzessionsgebiet Cinco Estrellas und im Erzgang Membrillo basierten nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.

Projekt Veta Grande Die Entscheidung, mit der Produktion im Projekt Veta Grande zu beginnen, basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39907 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39907&tr=1

