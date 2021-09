IRW-News: SYZYGY AG : Antje Neubauer ist neue Aufsichtsrätin der SYZYGY AG

IRW-PRESS: SYZYGY AG : Antje Neubauer ist neue Aufsichtsrätin der SYZYGY AG

Die Marketingexpertin soll als Nachfolgerin von Wilfried Beeck als Vorsitzende des Kontrollgremiums berufen werden

Bad Homburg, 8. September 2021 - Wechsel im Kontrollgremium der SYZYGY GROUP: Das Amtsgericht Frankfurt hat auf Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstandes der SYZYGY AG Antje Neubauer (51) als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt.



Wilfried Beeck (62), Vorsitzender des dreiköpfigen Aufsichtsrats der SYZYGY AG, hatte zuvor auf eigenen Wunsch sein Mandat niedergelegt. Die Branchenexpertin soll zudem an die Spitze des Kontrollgremiums berufen werden.

Mit Antje Neubauer können wir den freigewordenen Platz in unserem Kontrollgremium exzellent besetzen, sagt Dominic Grainger, Aufsichtsrat der SYZYGY AG. Antje Neubauer hat in ihrer Managementkarriere eindrucksvoll gezeigt, dass sie eine Gestalterin der digitalen Transformation in Marketing und Kommunikation ist. Wir freuen uns sehr, dass sie mit ihren ausgeprägten Kompetenzen und ausgewiesenen Erfahrungen auf Unternehmensseite auch die Kundenperspektive in den Aufsichtsrat von SYZYGY und für unsere Unternehmensgruppe einbringen wird.

Die SYZYG GROUP verfügt über eine starke Position rund um die Digital Experience und ist ein anerkannter Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass ich das Unternehmen als Aufsichtsrätin aktiv begleiten kann, sagt Antje Neubauer.

Antje Neubauer war von 2007 bis 2019 in verschiedenen Leitungspositionen im Deutsche Bahn-Konzern tätig, zuletzt als Chief Marketing Officer (CMO) und Leiterin PR bei der Deutsche Bahn AG. Zudem war sie mehrere Jahre im Aufsichtsrat der Schenker AG und von DB Vertrieb tätig. Neubauer startete ihre berufliche Laufbahn bei RWE Telliance, der Telekommunikationstochter des Essener Energiekonzerns. Zur Jahrtausendwende wechselte Neubauer nach Berlin und hatte hier als Bereichsleiterin die Konzernkommunikation der Berlinwasser Gruppe geführt. Drei Jahre später übernahm sie bei Thames Water/RWE Aqua die Leitung des Geschäftsbereichs Marketing-Kommunikation. Es folgten Stationen bei RWE Trading und dem VDEW, heute Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Auch wirkte sie als Vorstandsmitglied von Generation CEO e.V. und im Vorstand der Stiftung Lesen.

Im Namen des Aufsichtsrats der SYZYGY AG bedanken wir uns ganz herzlich bei Wilfried Beeck für seine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit. Wilfried hat das Unternehmen und den Vorstand als Aufsichtsrat seit 2005 eng begleitet und mit seiner unternehmerischen und fachlichen Expertise nachhaltig unterstützt, seit März 2018 als Aufsichtsratsvorsitzender. Er konnte der Unternehmensgruppe wichtige Impulse geben, stellt Dominic Grainger fest.

Wilfried Beeck hat die gute Entwicklung unserer Unternehmensgruppe in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten mitgeprägt. Im Namen des Vorstandes und unseres gesamten Unternehmens möchte ich mich für seine engagierte Arbeit und Unterstützung ausdrücklich bedanken. Umso mehr freuen wir uns, dass uns Wilfried Beeck bis zum Jahresende weiterhin beratend zur Seite stehen wird, sagt Franziska von Lewinski, CEO der SYZYGY AG.

Der Aufsichtsrat der SYZYGY AG besteht nun aus Antje Neubauer, Dominic Grainger und Andrew Robertson Payne. In einer konstituierenden Sitzung des Kontrollgremiums soll Antje Neubauer als neue Aufsichtsratsvorsitzende vorgeschlagen werden. Ihre Berufung gilt zunächst bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2022, auf der die Personalie dann den Aktionären zur Abstimmung vorgelegt wird.

Über die SYZYGY GROUP

Die SYZYGY GROUP schafft bessere Erlebnisse durch Digitalisierung und Transformation. Die Gruppe bringt Menschen und Marken zusammen, digitalisiert Strukturen und Organisationen und entwickelt neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle. Mit über 550 Expert:innen für Human Experiences, Consulting, Design, Technologie und Performance formt die SYZYGY GROUP eine nachhaltige digitale entwickeln.

Die 1995 gegründete und in Deutschland börsennotierte (Prime Standard) SYZYGY GROUP ist Teil des kreativen Transformationsunternehmens WPP, das mehr als 50 Prozent der Anteile hält. Die SYZYGY GROUP ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.

Zur Gruppe gehören der Beratungs- und Umsetzungspartner für Transformation in Marketing und Vertrieb SYZYGY, der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing und Media-Spezialist SYZYGY Performance, die Strategie- und Businessdesign-Beratung diffferent, der VR-Spezialist SYZYGY Xrealities und das Design-Studio Ars Thanea.

Weitere Informationen:

SYZYGY AG

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy.de

+49 (0) 6172 9488-252

