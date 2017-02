IRW-News: STARTMONDAY TECHNOLOGY CORP: StartMonday und Atlas Hotels starten jetzt

IRW-PRESS: STARTMONDAY TECHNOLOGY CORP: StartMonday und Atlas Hotels starten jetzt

StartMonday und Atlas Hotels starten jetzt

-- Der Franchisenehmer bringt 47 unternehmenseigene Hotelbetriebe an Bord

AMSTERDAM, NL - 2. Februar 2017 - Das Technologieunternehmen für smarte Jobvermittlung StartMonday Technology Corp.



(CSE: JOB) (FRANKFURT: JOB) (das Unternehmen oder StartMonday) freut sich bekanntgeben zu können, dass die Atlas Hotels mit Sitz in Großbritannien ab dieser Woche ihre Technologie benutzen werden.

Das HR-Team von Atlas Hotels wird ab jetzt den Vorteil der Nutzerabfrage und den Gebrauch der neuen Technologie für die Optimierung des nächsten Angebot- und Nachfrageprozesses für Arbeitssuchende nutzen. StartMonday stellt für die Abwicklung von offenen Stellenangeboten 15 Sekunden dauernde Videos, eine Bewerberdatenbank und einen Karriere-Bereich zur Verfügung.

Atlas ist die erste Hotelgruppe des Abkommens, das StartMonday mit der InterContinental Hotelkette (IHG), eines der weltweit führenden Hotelunternehmen (Pressemitteilung vom 16. Januar) für die Übernahme dieser innovativen Lösung im Hinblick auf Personalentwicklung geschlossen hat. Weitere Hotels und Hotelketten werden in den nächsten Monaten jeden Montag mit der Umsetzung dieser technischen Lösung beginnen. Das Portfolio von Atlas Hotels umfasst 47 Franchiseunternehmen.

Wie bereits vorweggenommen freut sich StartMonday, für die Zusammenarbeit mit der InterContinental Hotelkette (IHG), eines der weltweit führenden Hotelunternehmen, ausgewählt worden zu sein, um das Unternehmen bei seiner Zielsetzung zu unterstützen, die besten Kräfte für seine Hotels selektieren zu können. Mitbegründer des Unternehmens und CEO Ray Gibson kommentiert: Wir arbeiten eng mit Pippa Walker, Leiterin des Hotelkettenpersonals bei Atlas Hotels, zusammen und wir sind absolut davon überzeugt, dass unser System eine ausgesprochen effiziente Lösung für ihr Team darstellen wird. Es handelt sich um eine intuitive Plattform für die Angestellten wie auch für Jobsuchende, mit unzähligen Möglichkeiten für Atlas, ihren Bekanntheitsgrad zu fördern und ihr Marketing abzuwickeln sowie andererseits den Kandidaten einfache Wege für eine Bewerbung über das WEB oder ihr Smartphone anzubieten. Das System kann von potenziellen Kunden wie auch von den Niederlassungen und Franchiseunternehmen der sechs europäischen IHG-Marken genutzt werden: Holiday Inn, Holiday Inn Express, InterContinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza, Staybridge Suites und Hotel Indigo.

IM AUFTRAG DES VERWALTUNGSRATS Ray Gibson" CEO & Direktor

Über Atlas Hotels Atlas Hotels ist ein auf Markenhotelbetriebe spezialisiertes und prämiertes Hotelunternehmen mit 47 eigenen, vom Unternehmen betriebenen Hotels in Großbritannien. Das Unternehmen hat einen exzellenten Ruf in seiner Branche und ist der größte britische Franchisenehmer der Marke Holiday Inn Express, mit unternehmenseigenen Betrieben in Schottland, England und Wales. Weitere Infos: http://www.atlashotels.co.uk.

Über StartMonday (CSE: JOB) (XFRA: JOB) StartMonday unterstützt Arbeitgeber mit Hilfe von aussagekräftigen 15-Sekunden-Vorstellungsvideos bei der rascheren Auswahl besserer Kandidaten. Die von StartMonday entwickelten videogeführten mobilen Apps und Web-Apps vermitteln einen besseren Eindruck von der Persönlichkeit und den Fähigkeiten im Umgang mit Kunden. Sie unterstützen den Arbeitgeber bei seiner Entscheidung, mit welchen Kandidaten er zuerst sprechen soll, und machen das Auswahlverfahren wesentlich effizienter. StartMonday hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich als innovative und vertrauenswürdige Marke in der Personalvermittlung zu etablieren. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von effizienten Instrumenten für die mobile Generation spezialisiert. Das Unternehmensziel besteht darin, die Personalvermittlung und die Arbeit selbst für jeden zu einer tollen Erfahrung zu machen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.startmonday.com.

Über die IHG® Die IHG® (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist eine weltweit tätige Gruppe mit einem breit gefächerten Portfolio von Hotelmarken, unter anderem InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, Holiday Inn® Hotels & Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites® und Candlewood Suites®. Die IHG konzessioniert, verpachtet, führt oder besitzt nahezu 5.100 Hotels und mehr als 750.000 Gästezimmer in fast 100 Ländern und hat beinahe 1.500 Hotels in ihrer Entwicklungspipeline. Die IHG betreibt auch den IHG® Rewards Club, das weltweit erste und umfangreichste Hotel-Treueprogramm mit nahezu 99 Millionen Mitgliedern weltweit. Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe. Sie ist in Großbritannien ansässig und in England and Wales eingetragen. Mehr als 350.000 Mitarbeiter sind in den Hotels und Niederlassungen der IHG weltweit tätig. Besuchen Sie www.ihg.com für Informationen über die Hotels und Reservierungen und www.ihgrewardsclub.com für weitere Informationen über den IHG Rewards Club.

Lesen Sie unsere aktuellen Nachrichten und folgen Sie uns in den Sozialen Medien unter: www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg and www.youtube.com/ihgplc.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WARNHINWEISE: Die Canadian Securities Exchange hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit der Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss des Listings der Unternehmensaktien an der Canadian Securities Exchange sowie andere Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig mit Begriffen wie werden, sollten, annehmen, erwarten und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Nichterfüllung der Auflagen der Canadian Securities Exchange sowie andere Risiken, die in regelmäßigen Abständen in den Berichten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Solche Informationen könnten sich möglicherweise als unrichtig herausstellen, selbst wenn das Management diese zum Zeitpunkt der Erstellung für realistisch hält. Die tatsächlichen Ergebnisse können somit unter Umständen wesentlich von den Prognosen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Ansprechpartner: Walter Spagnuolo Invictus Investor Relations Büro: +1.604.343.8661 gebührenfreie Rufnummer Nordamerika: +1.800.274.8143 gebührenfreie Rufnummer Deutschland: +800.180.6687 gebührenfreie Rufnummer Großbritannien (UK): + 0.800.014.8387 E-Mail: investors@startmonday.com Website: www.startmonday.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38781 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38781&tr=1

