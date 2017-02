IRW-News: STARTMONDAY TECHNOLOGY CORP: StartMonday steigt mit dem Personalteam von Baxi Heating UK in den industriellen Sektor ein

IRW-PRESS: STARTMONDAY TECHNOLOGY CORP: StartMonday steigt mit dem Personalteam von Baxi Heating UK in den industriellen Sektor ein

StartMonday steigt mit dem Personalteam von Baxi Heating UK in den industriellen Sektor ein

-- Führendes Vertriebsunternehmen will mit einem innovativen Rekrutierungsprogramm für Hochschulabsolventen Spitzenkräfte anziehen

AMSTERDAM, NL - 9. Februar 2017 - Das Smart-Technology-Personalvermittlungsunternehmen StartMonday Technology Corp.



(https://startmonday.com/) (CSE: JOB) (FRANKFURT: JOB) (das Unternehmen oder StartMonday) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Baxi Heating UK Ltd. beauftragt wurde, seine Plattformlösung mit mobiler Anwendung und 15-Sekunden-Video im Rahmen des Absolventenprogramms von Baxi Heating für 2017 bereitzustellen.

Das Portfolio von Baxi Heating umfasst einige der bekanntesten Marken im Bereich hocheffiziente Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen in Großbritannien und Irland. Baxi Heating ist bemüht, jedes Jahr neue talentierte Mitarbeiter an Bord zu holen. Daher traf sich Sarah Bailey, HR Director von Baxi Heating UK und Irland, am 1. Februar mit StartMonday, als das Unternehmen auf dem HRD Summit (https://www.hrdsummit.com/), einer Veranstaltung, die als ranghöchste Zusammenkunft europäischer Personalleiter gilt, eine Übersicht (https://startmonday.com/newsandpress/post.php?s=startmonday-to-present-at-influential-hrd-summit) über seine innovative Rekrutierungslösung präsentierte.

Die Herausforderung für das Personalteam von Baxi Heating ergibt sich aus dem Wunsch, sich von der Masse abzuheben und im Jahr 2017 die besten Hochschulabsolventen als Mitarbeiter zu gewinnen. StartMonday wurde für den 6. Februar zu einer Sitzung mit dem Team eingeladen; im Laufe des Gesprächs über die Herausforderungen erwies sich das Konzept, den Bewerbern die Möglichkeit zu bieten, ihre Persönlichkeit, Motivation und Kreativität über eine 15-Sekunden-Videopräsentation vorzustellen, als äußerst attraktiv. Dies führte schnell zu dem Entschluss, die Plattform von StartMonday in der bevorstehenden Rekrutierungskampagne einzusetzen.

Ray Gibson, der Mitbegründer und CEO von StartMonday, merkte dazu an: Das Team von Baxi Heating will dieses Jahr mehrere überdurchschnittlich qualifizierte Hochschulabsolventen in sein Unternehmen holen. Wir sind außerordentlich dankbar, dass wir diesen Prozess unterstützen können, und gehen davon aus, dass dies ebenso viel Spaß machen und spannend wie für ihre Ziele fruchtbringend sein wird. Ich möchte unserem vor Kurzem erweiterten Vertriebsteam danken, das maßgeblich an dieser Vereinbarung beteiligt war. Dies zeugt von seiner Begeisterung und seinem Engagement und ergänzt unsere jüngsten Erfolge im Hotelsektor. Wir freuen uns, dass wir weiter vorankommen und die Eignung und nachweisliche Leistungsfähigkeit unserer Lösung für Personalteams in einer wachsenden Zahl gewerblicher Bereiche aufzeigen können. Wir erzielen weiter gleichbleibend gute Ergebnisse mit ausgesprochen hohen Zustimmungswerten und möchten uns bei dem Team von Baxi Heating wirklich dafür bedanken, dass es uns mit seiner bedeutenden Industrie-Zielgruppe in Kontakt gebracht hat.

IM NAMEN DES BOARD Ray Gibson CEO & Director

Über Baxi Heating UK Ltd. Baxi Heating verfügt über ein Portfolio, das einige der bekanntesten Marken im Bereich hocheffiziente Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen in Großbritannien und Irland umfasst, und bietet integrierte Lösungen für Haushalts- und Industrieheizungen und Warmwasserbereitung, unter anderem Boiler, elektrische Warmwasserbereitung, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung, Steuerungen und digitale Anwendungen. Baxi Heating gehört zu BDR Thermea, einem weltweit führenden Hersteller und Vertriebshändler von nachhaltigen und intelligenten klima- und sanitärtechnischen Warmwasser-Lösungen und -Services. BDR Thermea ist in mehr als 70 Ländern weltweit tätig und beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.baxiheating.co.uk.

Über StartMonday (CSE: JOB) (XFRA: JOB) StartMonday unterstützt Arbeitgeber mit Hilfe von aussagekräftigen 15-Sekunden-Vorstellungsvideos bei der rascheren Auswahl besserer Kandidaten. Die von StartMonday entwickelten videogeführten mobilen Apps und Web-Apps vermitteln einen besseren Eindruck von der Persönlichkeit und den Fähigkeiten im Umgang mit Kunden. Sie unterstützen den Arbeitgeber bei seiner Entscheidung, mit welchen Kandidaten er zuerst sprechen soll, und machen das Auswahlverfahren wesentlich effizienter. StartMonday hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich als innovative und vertrauenswürdige Marke in der Personalvermittlung zu etablieren. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von effizienten Instrumenten für die mobile Generation spezialisiert. Das Unternehmensziel besteht darin, die Personalvermittlung und die Arbeit selbst für jeden zu einer tollen Erfahrung zu machen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.startmonday.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WARNHINWEISE: Die Canadian Securities Exchange hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit der Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss des Listings der Unternehmensaktien an der Canadian Securities Exchange sowie andere Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig mit Begriffen wie werden, sollten, annehmen, erwarten und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Nichterfüllung der Auflagen der Canadian Securities Exchange sowie andere Risiken, die in regelmäßigen Abständen in den Berichten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Solche Informationen könnten sich möglicherweise als unrichtig herausstellen, selbst wenn das Management diese zum Zeitpunkt der Erstellung für realistisch hält. Die tatsächlichen Ergebnisse können somit unter Umständen wesentlich von den Prognosen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Ansprechpartner: Walter Spagnuolo Invictus Investor Relations Büro: +1.604.343.8661 gebührenfreie Rufnummer Nordamerika: +1.800.274.8143 gebührenfreie Rufnummer Deutschland: +800.180.6687 gebührenfreie Rufnummer Großbritannien (UK): + 0.800.014.8387 E-Mail: investors@startmonday.com Website: www.startmonday.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38854 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38854&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85572E1088

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.