IRW-News: SOUTHERN LITHIUM CORP: Southern Lithium: Aktienzusammenlegung

IRW-PRESS: SOUTHERN LITHIUM CORP: Southern Lithium: Aktienzusammenlegung

Southern Lithium: Aktienzusammenlegung

1. November 2017 - VANCOUVER, Kanada -- Southern Lithium Corp.



(TSX-V: SNL) (FWB: SL5) (OTC: SLLTF) (Southern oder das Unternehmen) führt derzeit - wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 13. Oktober 2017 angekündigt - eine Zusammenlegung seiner Stammaktien durch, bei der jeweils 10 bestehende Aktien durch eine neue Aktie ersetzt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen aufgrund der dürftigen Bohrergebnisse, die bisher im Konzessionsgebiet Cruz im Salzseebecken des Salar de Pocitos in der argentinischen Provinz Salta erzielt wurden, sein Investment für diese Konzession zurückgezogen und das in der Pressemeldung des Unternehmens vom 4. Oktober 2017 angekündigte Co-Venture-Projekt mit Millennial Lithium im Konzessionsgebiet beendet.

Southern Lithium Corp. ist sich ansonsten keiner weiteren wichtigen Ereignisse oder Gegebenheiten im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit bewusst, die zu Unregelmäßigkeiten bei den Handelsaktivitäten führen könnten.

Über Southern Lithium Corp (TSX-V: SNL) (FWB: SL5) (OTC: SLLTF)

Southern Lithium Corp. ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erkundung von Mineralkonzessionsgebieten beschäftigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

David Alexander Chief Financial Officer-

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Southern Lithium Corp. David Alexander Tel: +1.778.772.8184 E-Mail: ir@southernlithium.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.southernlithiumcorp.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

