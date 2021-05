IRW-News: Rritual Superfoods Inc.: Rritual Superfoods leitet die Wachstumsstrategie für den kanadischen Einzelhandel ein und unterzeichnet Vertrag mit Ultimate Sales Canada

IRW-PRESS: Rritual Superfoods Inc.: Rritual Superfoods leitet die Wachstumsstrategie für den kanadischen Einzelhandel ein und unterzeichnet Vertrag mit Ultimate Sales Canada

Ultimate soll die nationale Strategie und den Rollout von Rritual beschleunigen

VANCOUVER, 11. Mai 2021 - Rritual Superfoods Inc. (Rritual oder die Gesellschaft) (CSE: RSF) (FSE: 0RW) gibt bekannt, dass eine Vereinbarung mit Ultimate Sales Canada, einer nationalen Markenmanagementfirma, die sich auf den Vertrieb und das Marketing führender natürlicher Gesundheitsmarken spezialisiert hat, getroffen wurde, um die Strategie und die Produkteinführung der Gesellschaft in Kanada zu beschleunigen.





Die Gründer von Ultimate verfügen über umfangreiche Erfahrung und Beziehungen in der Naturproduktindustrie in Kanada, die bei der Markteinführung von Rritual in Kanada sehr von Nutzen sein werden, meinte Scott Naccarrato, der VP Canadian Sales von Rritual. Unsere bisherigen Gespräche deuten auf ein starkes Interesse kanadischer Einzelhändler an der Produktlinie von Rritual hin, da sie die wachsende Verbrauchernachfrage nach Superfoods mit Pilzen und Adaptogenen befriedigen wollen. Ultimate wird ein wertvoller Partner sein, der uns dabei hilft, in naher Zukunft auf den Markt zu kommen.

Die Führungsriege von Rritual weiß um die einzigartigen Erfordernisse für die Steigerung der Markenwahrnehmung und des Verbraucherbewusstseins bei den Verbrauchern in Kanada, und die Gesellschaft befähigt ihr kanadisches Team, ein umfassendes Netzwerk von Einzelhändlern auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene aufzubauen, das von Gesundheits- und Wellnessprogrammen an der Basis bis hin zu Programmen in Drogerien, Lebensmittelketten und großen Verbraucherclubs reicht.

Laut John Gibbins, Vice President von Ultimate Sales Canada: Wir freuen uns sehr, in Partnerschaft mit dem Rritual Team zu arbeiten, um Rritual als Marktführer in der Superfoods-Kategorie in Kanada zu etablieren. In meiner mehr als 40-jährigen Erfahrung mit der Markteinführung von Gesundheitsprodukten im Einzelhandel habe ich noch nie eine so überzeugende Produkteinführung erlebt. Ein expandierender Markt, hervorragende Produkte und Verpackung, innovatives Marketing und großartige Mitarbeiter. Ein sicheres Erfolgsrezept!

Die Produktangebote von Rritual sind alle USDA-zertifiziert und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt, oder allein genossen werden kann. Die proprietäre Immune-Synergy Six Mushroom Blend (Immun-Synergie mit sechs Pilzsorten-Mischung) von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darm-Mikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauung ermöglicht.

Über Ultimate

Ultimate Sales Canada ist eine führende Vertriebsagentur, die sich auf die Einführung und das Wachstum von Einzelhandelsmarken im Bereich Naturprodukte in ganz Kanada spezialisiert hat. Die Gründer von Ultimate Sales, Debra Pearce und John Gibbins, mit langjähriger Erfahrung, bieten Fachkenntnis in den zugehörigen Kanälen wie Lebensmittel-, Drogerie-, Massen- und Naturprodukten. Das Vertriebsteam ist erfahren und sachkundig im Verkauf von natürlichen Gesundheitsprodukten.

Über Rritual

Rritual ist ein Unternehmen, das auf funktionelle Superfoods spezialisiert ist und Elixiere auf pflanzlicher Basis zur Unterstützung des Immunsystems, der Konzentration und der Entspannung herstellt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, sich als Marktführer in einem Segment mit exponentiellem Nachfrage- und Umsatzwachstum zu positionieren. Unter einem Führungsteam mit über 100 Jahren Erfahrung im Markt für Konsumgüter steigt Rritual im zweiten Quartal 2021 in den nordamerikanischen Markt ein und positioniert sich als Marktführer in der Branche für funktionelle Gesundheits- und Wellness-Produkte. Rrituals Superfood-Elixiere finden Sie online unter www.rritual.com.

Markt für funktionelle Nahrungsmittel

Laut Schätzung von Grandview Research* wird der globale Markt für funktionelle Nahrungsmittel bis zum Jahr 2025 auf 275 Milliarden Dollar anwachsen und eine jährliche Zuwachsrate von 7,9 % verbuchen, nachdem die Konsumenten zunehmend Wert auf Gesundheit und Wellness legen.

* https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-functional-foods-market

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rritual im Hinblick auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, in denen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse bzw. Leistungen zum Ausdruck gebracht bzw. besprochen werden (und zwar häufig, jedoch nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie resultiert vermutlich in, werden voraussichtlich, erwartet, wird fortgesetzt, wird davon ausgegangen, geht davon aus, glaubt, schätzt, beabsichtigt, plant, prognostiziert, Vorausschau, Strategie, Ziel und Ausblick), sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen bzw. Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen tatsächlich als richtig erweisen, und es sollte daher kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche sich auf die Pläne des Unternehmens zur Inanspruchnahme von Produktions- und Logistikleistungen von Drittanbietern, die Einzelhandelsvertriebspläne des Unternehmens im weiteren Sinne sowie die anderen Pläne, Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen diversen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Rritual liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlicht oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch die Auswirkungen und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie weitere Faktoren, die unter Forward-Looking Statements und Risk Factors im finalen Langprospekt des Unternehmens vom 26. Februar 2021 angeführt sind und im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com abgerufen werden können. Rritual ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist für Rritual unmöglich, all diese Faktoren vorherzusehen oder die Auswirkung jedes einzelnen Faktors zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor allein oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

