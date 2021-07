IRW-News: Rritual Superfoods Inc.: Rritual Superfoods gibt Brief an Aktionäre heraus

IRW-PRESS: Rritual Superfoods Inc.: Rritual Superfoods gibt Brief an Aktionäre heraus

David Kerbel, CEO und Director von Rritual, bietet einen umfassenden Fortschrittsbericht und informiert über erweiterte Expansionsziele für 2021

VANCOUVER, 15. Juli 2021 - Rritual Superfoods Inc. (Rritual oder das Unternehmen) (CSE: RSF) (FWB: 0RW) (OTCQB: RRSFF) freut sich wie angekündigt, den Aktionären das folgende Schreiben zu übermitteln, in dem die Fortschritte des Unternehmens und die erweiterten Einzelhandelsziele für die Rritual Superfoods-Produktlinie in den USA dargelegt werden.





An die Aktionäre von Rritual Superfoods:

Ich freue mich, Ihnen bei dieser Gelegenheit ein umfassendes Bild des rasanten Wachstums von Rritual zu geben, das durch Erfolge bei CVS, RiteAid, Amazon, The Good Trends und Vitacost belegt wird. Zusammen stellen sie den wachsenden Erfolg unseres Modells unter Beweis - von Produktinnovationen über strategische Agenturpartnerschaften sowie der Retail- und Online-Expansion bis hin zur Kundenzufriedenheit.

Wachstum und Expansion

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat Rritual seine Vertriebsziele für den Einzelhandel für das gesamte Jahr 2021 bereits übertroffen und zählte innerhalb der ersten Jahreshälfte mehr als 2.400 Einzelhandelsstandorte und 10.000 Vertriebsstellen. Dies waren hoch gesteckte Ziele, und ich bin sehr stolz auf unser Team und sehr ermutigt durch das Engagement, das uns von Einzelhändlern für die Marke und Produktlinie von Rritual Superfoods entgegengebracht wurde.

Wir revidieren unsere Ziele auf der Grundlage des aktuellen Sortiments von Warenartikeln, die bis Ende dieses Jahres 6.000 Filialen und 20.000 Vertriebsstellen erreichen sollen, womit wir unser Markenversprechen einhalten, Rritual in erreichbare Nähe des Kunden zu bringen. Weitere Aufwärtskorrekturen unserer Ziele könnten in der Tat bevorstehen, da sie sich auf neue Produkte beziehen, die wir einführen.

Diese Änderungen basieren auf den Verpflichtungen der Einzelhändler, die Marke Rritual zu führen, da die Produktpalette des Unternehmens von den Verbrauchern hervorragend angenommen wird.

Erfolg für Rritual auf dem heimischen US-Markt

CVS

Rrituals kürzliche Platzierung bei CVS, der größten Drogeriekette in den USA1, ist ein bedeutender Meilenstein in Bezug auf die Präsenz von Rritual im nationalen Einzelhandel. Was die Marke Rritual betrifft, so stärkt die Platzierung bei CVS das Vertrauen in unsere Produkte und die steigende Nachfrage nach dieser Kategorie bei den Verbrauchern

Die Platzierung von Rritual bei CVS ist aber auch bedeutsam, da unsere Produkte für das neue HealthHUB-Konzept von CVS ausgewählt wurden, das darauf abzielt, die gesundheitliche Kundenerfahrung durch Aufklärung und personalisierten Service von CVS-geschulten Fachleuten auf Gemeindeebene zu transformieren.

RiteAid

Die Platzierung bei RiteAid - die erste im nationalen Einzelhandel - stellt für die Marke Rritual einen großen Erfolg dar. Mit ihr wird sowohl Angebot als auch Nachfrage für die Kategorie und insbesondere unsere Produktqualität und das schnell wachsende Interesse der Verbraucher an funktionalen Superfoods bestätigt.

Rite Aid hat angegeben, dass 20 % mehr Geschäfte als erwartet Reishi Relax, Chaga Immune und Lions Mane Focus anbieten werden, sowie 100 % mehr Rite Aid-Standorte das Variety Pack führen werden. Die Produktpalette des Unternehmens wird von den Verbrauchern gut angenommen, wobei der Erstverkauf neue Bestellungen und die Ausdehnungen auf zusätzliche Einzelhandelsstandorte auslöst.

Wir sind bestrebt, diese neue Kategorie nicht nur anzuführen, sondern zu definieren. Ein wesentlicher Teil dieses Ziels wurde erreicht, indem das Vertrauen und die Unterstützung der Verbraucher durch führende Einzelhändler wie Rite Aid und CVS gewonnen wurde.

Rrituals Einzelhandelsstrategie ist neuartig: Das Unternehmen zielt auf nationale Einzelhändler statt auf regionale Rollouts ab, um Marktanteile zu gewinnen und eine marktführende Position in den Kategorien zu erreichen.

Strategische Partnerschaft mit der Vertriebsagentur CROSSMARK

Im zweiten Quartal haben wir die Partnerschaft des Unternehmens mit CROSSMARK Inc. (CROSSMARK) bekannt gegeben, die einen grundlegenden Schritt für Rritual darstellt, um das Markenwachstum zu beschleunigen und Einzelhandelskanäle zu öffnen, mit denen 40.000 Vertriebsstellen und mehr in den USA erreicht werden sollen.

CROSSMARK ist eine führende nordamerikanische CPG-(Consumer Packaged Goods)-Vertriebsagentur mit Sitz in Texas und mehr als 25.000 Mitarbeitern, die eine Listing-Strategie und Unterstützung für den Großhandel und den Einzelhandel bietet, die die Durchführung vor Ort über mehrere Vertriebskanäle umfasst, um die Akzeptanz im Geschäft zu optimieren sowie Merchandising und Neubestellungen zu erleichtern. CROSSMARK wird darüber hinaus Unterstützung für Werbe-, Handelsmarketing- und Analysefunktionen sowie umsetzbare Erkenntnisse liefern, um das Wachstum zu fördern und Rritual als Marke für Superfoods zu etablieren.

Wie Crossmark die Wachstumskurve von Rrituals unterstützt:

- Kompetenz in allen Kanälen - Arzneimittel, Convenience, Natur- und Spezialkost, Massenverkauf, Lebensmittel, +

- Headquarter Sales - Planung, Verkauf, Ausführung

- Retail Services (Einzelhandelskategorien) - Merchandising, Verkauf, Audits, Resets und Teams

- Marketing Services (Marketingleistungen) - 360-Grad-Kundenreise in oder außerhalb des Geschäfts oder durch Omnichannel-Angebote

- Insights & Analytics - Proprietäre Datensätze, Integrierte Einblicke, intelligenteste Lösungen

Die Kundenbetreuer und Führungskräfte von CROSSMARK wurden mittlerweile umfassend für die Marke Rritual und die Produktlinie geschult und haben ihre komplexen Bemühungen mobilisiert, Vertriebstermine mit 57 speziell auf Einzelhändler in den USA ausgerichteten Händlern zu vereinbaren.

eCommerce-Erfolge

Die Priorisierung des eCommerce ist ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Rritual. Das Wachstum des eCommerce im Jahr 2021 zielt darauf ab, wichtige Plattformen zu sichern und gleichzeitig den eigenen Shop auszuweiten. Im letzten Quartal wurden Rritual-Produkte nun auf den folgenden wichtigen Plattformen eingeführt:

- Amazon.com

- Riteaid.com

- Vitacost.com (im Besitz von Kroger)

- TheGoodTrends.com

Die Einführung von Rritual bei Amazon stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar. Rrituals zielgerichteter mehrstufiger Launch konzentriert sich in erster Linie darauf dort zu sein, wo die Kunden sind und kein Laden dieser Welt ist besser geeignet, dieses Ziel zu erreichen, als Amazon.

Nachdem Rritual nun auf Amazon erhältlich ist, wird dies sofort zum Mittelpunkt unserer digitalen Strategie und wir stellen die Marke vielen weiteren Kunden vor und erhalten Daten und Erkenntnisse, die unser Führungsteam darüber informieren, wie wir noch effektiver Kunden bedienen und unsere Wachstumschancen in allen Facetten unseres Marketingprogramms maximieren können.

Der B2B-Großhandelsmarkt Good Trends hat die Mission, lokale gesunde Lebensmittelmarken und geschäftsorientierte Einzelhändler zu verbinden. Daher passt die innovative Produktlinie von Rritual optimal zu The Good Trends.

Es ist wichtig zu beachten, dass die datenreiche Komplexität des heutigen Online-Marktes, kleinste Datendetails, Analysen und Einblicke erfordert, die in Echtzeit bereitgestellt werden können, um den Umsatz zu optimieren und zu maximieren und die bestmögliche Kundenerfahrung zu erzielen.

In diesem Sinne haben wir die am besten bewertete digitale Agentur verpflichtet - Tinuiti. Tinuiti bietet aufgrund seiner proprietären Technologie die Expertise, die einen bahnbrechenden und äußerst reaktionsschnellen Ansatz beim Aufbau der Marke Rritual und den effizientesten Einsatz von Ressourcen für Verkaufsergebnisse ermöglicht.

Rritual freut sich über die Zusammenarbeit mit Tinuiti, dem größten unabhängigen Performance-Marketing-Unternehmen für Amazon, Google und Facebook. Wir erwarten mit unserer Omni-Channel-Strategie für den eCommerce ein beträchtliches Wachstum und wissen, dass Rritual von der proprietären Technologie und Erfahrung von Tinuiti profitieren wird, die uns ermöglichen, unsere Reichweite schnell zu erweitern - und vor allem den Umsatz von Rritual zu steigern.

Die eingesetzten Online-Strategien sollen das Wachstum von Rritual-Produkten auf allen eCommerce-Plattformen beschleunigen, einschließlich des unternehmenseigenen Direktshops, Amazon.com, Riteaid.com, Vitacost.com (im Besitz von Kroger), TheGoodTrends.com. Auch werden dadurch neue Listungen, die Rritual künftig auf wichtigen Gesundheits- und Wellness-Plattformen erhält, aufgefrischt.

Produktinnovationspipeline

Funktionelle Lebensmittel und Superfoods sind Lebensmittel, die einen maximalen Nährwert bieten und viele Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien enthalten. Sie können einzigartige Eigenschaften besitzen, die das Immunsystem stärken, die kognitive Funktion verbessern und vieles andere mehr. Als aufstrebende Kategorie wächst das Verbraucherinteresse an Superfoods rasant, und Rritual ist sich der Möglichkeit bewusst, Verbraucher aufzuklären und ihnen eine Reihe von Produkten anzubieten, die ebenso differenziert wie wirksam sind und dabei noch gut schmecken.

Da Rritual die Revolution des funktionalen Superfoods-Sektors anstrebt, hat das Unternehmen die Führungskraft und das Know-how geschaffen, um langfristig organisatorisches Wissen in seinem Ansatz zur Produktentwicklung im Dienste des Endverbrauchers zu schaffen. Rritual hat sich dem Konzept des kundenorientierten Unternehmens verschrieben, und mit Bezug auf die Produktentwicklung bedeutet dies, dass wir mit einem Verständnis der Verbraucherwünsche und Branchentrends aufgrund unserer Forschung und Beziehungen beginnen und wir entwerfen und vermarkten unsere Produkte, um diesen Wünschen und Trends rechtzeitig gerecht zu werden.

Zusätzlich zu der erfolgreichen ersten Produktlinie, die jetzt in den USA erhältlich ist, hat das Team für Produktinnovation und -forschung des Unternehmens die Tests an der ersten seiner neuen Rezepturen für Superfood-Pilz-Latte-Mischungen abgeschlossen, wobei Kollagenverstärker auf pflanzlicher Basis als wichtiges Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt eingesetzt werden.

Im Herbst 2021 stellt Rritual zwei neue Superfood Latte Pulver-Mixe vor, die die Schönheit nachhaltig fördern, Energien freisetzen und die kognitive Leistungsfähigkeit steigern.* Rrituals pflanzenbasierte Formulierung, die Tremella verwendet, verbessert die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu speichern und stärkt gleichzeitig die Kollagenfasern, um so die Haut von innen gesund und geschmeidig zu halten - Schönheit von innen.

Highlights des NEUEN Superfood Remodel Latte-Blends:

- Geschmacksrichtung - Blushing Rose Chai

- Produktbeschreibung - Ein Pilz-Latte-Pulver aus Tremella (Zitterlingen), Reishi und einer Reihe von pflanzlichen Stoffen und Beeren, die dafür bekannt sind, die Gesundheit und Feuchtigkeitsversorgung von Haut, Nägeln und Haaren zu fördern*

- Hauptwirkstoff: Tremella fuciformis-Fruchtkörperextrakt 1200 mg, ein Pilz, der reich an Antioxidantien ist und der bekannt dafür ist, den Kollagenspiegel aufrecht zu erhalten, um die Haut hydratisiert und straff zu halten und so das jugendliche Aussehen zu bewahren*

Es ist wichtig, die Bedeutung der jüngsten Ankündigung des Unternehmens zu unterstreichen, dass seine Produktlinie an Superfoods das branchenführende Tested to Be Trusted -Programm bestanden hat.

Rritual-Produkte wurden von UL Laboratories unabhängig anhand von anspruchsvollen Kriterien getestet, die darauf abzielen, Verbrauchern und Einzelhändlern Vertrauen in die Inhaltsstoffe und die Wirksamkeit der Produkte zu geben. Wir verpflichten uns zu Best Practices, um sicherzustellen, dass die Verbraucher und unsere Handelspartner volles Vertrauen in die Qualität und Wirksamkeit unserer Produkte haben. Diese Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt bei der Etablierung des Markenversprechens von Rritual.

Laufende unabhängige Labortests sind ein Schlüsselmerkmal der zukünftigen Produktstrategie von Rritual, indem sie die höchstmöglichen Standards festlegen und einhalten, um das Vertrauen der Verbraucher und des Einzelhandels in die Produktintegrität des Unternehmens zu gewinnen.

Außerdem haben wir eine Produktinnovationspartnerschaft mit NEXE angekündigt. Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten und auf ihren ersten Machbarkeitsarbeiten aufbauen, die Produkttests in den Bereichen Geschmacksprofil und Mischbarkeit beinhalteten. Das ursprünglich geplante Produkt wird als Rritual Superfood Pods der Marke Powered by Xoma, die hauseigene Kaffee- und Superfoods-Marke von NEXE, angeboten. Die Produktlinie wird zu den aktuellen Rritual-Warenartikeln für den Online-Verkauf, zum CROSSMARK-Vertriebs- und Distributionsnetz hinzugefügt und wird auch anderen aktuellen und zukünftigen Einzelhändlern zur Verfügung gestellt.

Team-Expertise und Fertigungskapazität

Im letzten Quartal habe ich mit Freude in Bezug auf unser Team einige wichtige Personalentscheidungen getroffen, unter anderem:

- Stacey Gillespie, Chief Innovation Officer, hat die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens ins Leben gerufen und Best Practices für die Entwicklung einer branchenführenden Produktpipeline entwickelt.

- Sarton Molnar-Fenton, VP Sales USA, leitet die Vertriebsfunktion des Unternehmens und entwickelt Markteinführungs- und Wachstumsstrategien, um die Ergebnisse über mehrere Kanäle hinweg zu maximieren, einschließlich Massenverkauf, Lebensmittelgeschäft, Convenience, Club sowie über Sales- und Vertriebspartner.

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, haben wir unsere Produktionskapazitäten deutlich erhöht. Das Unternehmen hat einen zweiten und dritten Produktionslauf im kommerziellen Maßstab erfolgreich abgeschlossen. Die Realisierung einer kommerziellen Produktion bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung hochwertiger Produkte stellt einen wichtigen Wendepunkt in Richtung der Umsetzung der Markteinführungsstrategie von Unternehmen dar.

Da sich die Nachfrageprognose weiter beschleunigt, hat das Unternehmen Beziehungen und Kapazitäten aufgebaut, um die Produktions- und Fulfillment-Anforderungen unserer ehrgeizigsten Modellierung zu übertreffen. Unser Team, einschließlich unserer grundlegenden Beziehungen zu CROSSMARK, hat die Erwartungen übertroffen, was das Unternehmen in die Lage versetzt, seinen Wachstumskurs beizubehalten, während unser nationaler Rollout an Dynamik gewinnt.

Da wir das Bewusstsein für Rritual bei Kunden und in der Geschäftswelt weiter ausbauen konnten, hatten wir das Glück, am Sonntag, den 27. Juni, im Rahmen einer Feature Story auf Worldwide Business with kathy ireland® auf FOX Business Network, vorgestellt zu werden. Den Beitrag können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.youtube.com/watch?v=Es38PnrdqQ8. Darüber hinaus werden die Aktien des Unternehmens jetzt an der OTCQB in den USA gehandelt, was unsere Investorenbasis erweitert.

Insgesamt setzen wir unsere Strategie zügig um und konzentrieren uns auf die Schaffung der richtigen Beziehungen, um die Marke Rritual und die Kategorie Superfoods zum Nutzen der Kunden und Aktionäre von Rritual zu erweitern.

Mit freundlichen Grüßen

David Kerbel

CEO & Director

Markt für funktionelle Nahrungsmittel

Laut Schätzung von Grandview Research* wird der globale Markt für funktionelle Nahrungsmittel bis zum Jahr 2025 auf 275 Milliarden Dollar anwachsen und eine jährliche Zuwachsrate von 7,9 % verbuchen, nachdem die Konsumenten zunehmend Wert auf Gesundheit und Wellness legen.

