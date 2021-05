IRW-News: Royal Helium Ltd: Royal Helium meldet große Heliumfunde bei Climax-2 und 3 und beginnt mit der Produktionsplanung für Climax-1

IRW-PRESS: Royal Helium Ltd: Royal Helium meldet große Heliumfunde bei Climax-2 und 3 und beginnt mit der Produktionsplanung für Climax-1

Saskatoon, Saskatchewan - (12. Mai 2021) Royal Helium Ltd.



(Royal oder das Unternehmen) (TSXV: RHC) freut sich, eine bedeutende Heliumentdeckung auf dem Heliumprojekt Climax im Südwesten von Saskatchewan, Kanada, bekannt zu geben. Royal hat bei Climax-3 eine 39 Meter lange zusammenhängende heliumhaltige Zone im basalen Regolith Deadwood (Regolith) entdeckt, die eine bisher unbekannte heliumhaltige Sequenz darstellt. Dieselbe Regolith-Zone wurde auch bei Climax-2 durchschnitten und Royal hat den Regolith auf einer Gesamtfläche von 32 Quadratkilometern (12,3 mi2) seismisch kartiert (prospektives Gebiet). Auf der Grundlage interner Schätzungen geht Royal davon aus, dass der gesamte Heliumvorrat innerhalb der Regolith-Zone im gesamten prospektiven Gebiet zwischen etwa 2,5 Milliarden Kubikfuß (Bcf) (Minimalfall) und 6,0 Bcf (Maximalfall) beträgt. Darüber hinaus wird Royal in Kürze mit der Produktionsplanung auf Climax-1 beginnen, mit der Absicht, jeden der Helium-, CO2- und Stickstoffgasströme, die innerhalb der Zonen Souris River und Wymark entdeckt wurden, auch zu fördern und zu vermarkten.

Climax-3-Entdeckung und Heliumvorrat

Bei der Bohrung Climax-3 entdeckte Royal wirtschaftliche Heliumgehalte in einer zusammenhängenden 39-Meter-Zone in der basalen Regolith-Zone Deadwood.

Die internen Schätzungen der In-situ-Heliumressourcen sind:

- Hoch: 6 Bcf Helium für das prospektive Gebiet, bestehend aus 0,5 Bcf Helium pro Quadratmeile

- Niedrig: 2,5 Bcf Helium für das prospektive Gebiet, bestehend aus 0,2 Bcf Helium pro Quadratmeile

Nach Abschluss und Produktionstest der Zone wurden Gasanalysen durchgeführt, die Folgendes enthielten:

- Helium: 0,55 - 0,65 %

- Stickstoff: 71,97 - 95,95 %

- Wasserstoff: 0,02 - 14,97 %

- Methan: 0,02 - 40,00 %

Nach der Entdeckung der Regolith-Zone bei Climax-3 hat Royal seine bestehende 2D-Seismik neu interpretiert und die flächenmäßige Ausdehnung, die Mächtigkeit und das Volumen der Gesteinsmasse der Regolith-Sequenz kartiert. Royal hat diese Kartierung zusammen mit den Heliumkonzentrationen, die innerhalb von Climax-3 ermittelt wurden, zur Schätzung des gesamten In-situ-Heliumvorrats herangezogen. Das prospektive Gebiet des Regoliths erstreckt sich über 32 km2 (12,3 Quadratmeilen) und flankiert sowohl den von Climax-1 durchteuften lokalen kratonischen Block als auch das regionale Massiv.

Die hohe Schätzung von 6,0 Bcf In-situ-Helium geht von einer Heliumgas-Konzentration von 0,65 %, einer Nettoporosität von 8 % und einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 39 m (wie sie bei Climax-3 entdeckt wurde) über dem gesamten prospektiven Gebiet aus. Die niedrige Schätzung von 2,5 Bcf In-situ-Helium geht von einer Heliumgas-Konzentration von 0,55 %, einer Nettoporosität von 5 % und einer durchschnittlichen Mächtigkeit der Lagerstätte von 20 m im gesamten prospektiven Gebiet aus. Diese Schätzungen nehmen eine Wassersättigung von 25 % an, berücksichtigen jedoch keine Anpassung für den Gewinnungsfaktor, keinen Abzug für nicht identifizierte Anomalien auf Lagerstättenebene und keinen Abzug für Anlagen- und Prozessverluste. Die Schätzung wird auch in Form von In-situ-Heliumgas pro Abschnitt (Quadratmeilen) und In-situ-Heliumgas für das prospektive Gebiet dargestellt. Der Regolith scheint zunächst eine Zone mit geringer Permeabilität zu sein, und das Unternehmen wird an Fertigstellungs- und Stimulationsmethoden arbeiten, um langfristig anhaltende Strömungsraten zu initiieren.-

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese Aussage zu den In-situ-Heliummengen zwar auf aktuellen Daten basiert und eine von der Regierung von Saskatchewan veröffentlichte Berechnungsmethode verwendet, Helium jedoch weder in den Richtlinien NI 43-101 noch in NI 51-101 enthalten ist. Für die Lagerstätte innerhalb des prospektiven Gebiets sind zusätzliche Daten, einschließlich Produktionstests und Gewinnungsfaktor, erforderlich, um die Klassifizierung als eine Ressource zu rechtfertigen.

Der President und CEO von Royal, Andrew Davidson, erklärt: Wir sind mit dieser Entdeckung bei Climax außerordentlich zufrieden. Der Regolith scheint über einen beträchtlichen Abschnitt heliumhaltig zu sein und hat das Potenzial, eine der größten Heliumentdeckungen in der Geschichte von Saskatchewan zu sein, sobald die Produktionsmethodik bestimmt ist. Zu Beginn dieses Bohrprogramms zielten wir auf eine konventionelle Heliumproduktion ab, die wir in Climax-1, Climax-2 und möglicherweise Climax-3 gefunden haben. Wir evaluieren nun die Methodik der Erschließung des Regoliths, die Horizontalbohrungen und/oder eine Frakturstimulation einschließen könnte, um die produktive Kapazität dieser Zone zu maximieren.

Climax-1

Bei Climax-1 bestehen die potenziellen Produktionszonen aus dem Souris River und dem Wymark Member der Duperow-Formation aus dem oberen bis mittleren Devon. Die durchgeführten Gasuntersuchungen ergaben folgende Probenergebnisse:

- Helium:-0,33 - 0,39 % (Souris River)

- Stickstoff: 86,6 - 95,6 % (Souris River und Wymark)

- CO2: 89,8 - 94,7 % (Wymark)

Diese Zonen wiesen an der Oberfläche gemessene Einschlussdrücke von bis zu 3.726 kPa und das Vorhandensein eines für konventionelle Heliumerschließungen typischen Wassertriebs auf, wobei sowohl Gas- als auch Wasserproben weiter auf Helium und andere Gase analysiert wurden. Die Durchflussraten bei Climax-1 erreichten Spitzenwerte von 1,15 MMcf/Tag [1,15 Mio. Kubikfuß/Tag]. Die tatsächliche Fördermenge wird in der Produktionsplanung optimiert.

In Kürze wird die Produktionsplanung bei Climax-1 beginnen, mit der Absicht, die Helium-, CO2- und Stickstoffgasströme zu fördern und zu vermarkten. Gespräche mit potenziellen Verarbeitungspartnern sind im Gange und Royal wird darüber berichten, sobald eine Gasverarbeitungsvereinbarung und Abnahmevereinbarung(en) vorliegen.

Climax-2

Bei Climax-2 wurden die Fertigstellungsarbeiten aufgrund des einsetzenden Tauwetters unterbrochen. Die Regolith-Sequenz ist bei Climax-2 vorhanden und wurde bisher noch nicht getestet. Sobald die optimale Komplettierungs- und Produktionsmethodik für den Regolith bei Climax-3 bestimmt ist, wird dieselbe Methodik auch bei Climax-2 angewendet werden. Die Wymark-Zone bei Climax-2 wurde vor dem Verlassen des Standortes perforiert, aber eine Säure-Stimulationsbehandlung muss noch abgeschlossen werden. Diese Zone ist als Helium-Produktionszone aussichtsreich und weitere Abschlusstests werden zu gegebener Zeit durchgeführt werden.

Geologische Zusammenfassung

Die höchsten Heliumkonzentrationen wurden in einer Gesteinssequenz gemessen, die vermutlich sedimentären Ursprungs ist und die unter der kambrischen Deadwood-Formation liegt und den granitoiden Wyoming-Kraton aus dem Archaikum überlagert. Diese Sequenz, die intern als Regolith bezeichnet wird, ist in der Bohrung Climax-3 etwa 100 m mächtig und besteht aus zwischengelagerten Schichten, die aus magmatischen (granitoiden) Mineralien, Quarz sedimentären Ursprungs, verwitterten magmatischen Mineralien, Tonen und möglicherweise Anhydrit und Spuren von tuffhaltigem Material bestehen. Anekdoten zufolge wurde diese Sequenz aus anderen Teilen des südlichen Saskatchewan gemeldet, ihre Verbreitung und Herkunft ist jedoch kaum bekannt. Der Regolith wurde von den beiden Bohrungen Climax-2 und Climax-3 durchteuft, die einen angehobenen Block des Wyoming-Kraton flankieren, der von der Bohrung Climax-1 durchteuft wurde.

Alle Bohrungen wurden bis zur Gesamttiefe gebohrt und bis zur Gesamttiefe verrohrt (mit Ausnahme der Bohrung Climax-1, bei der die Verrohrung aufgrund der Instabilität des Bohrlochs nur bis zu einer Gesamttiefe von 2.394,55 m durchgeführt werden konnte). Die Auswertung der Beschreibungen der Bohrlochspülung und des Bohrkleins, der geophysikalischen Bohrlochprotokolle und der Eindringtiefe der Bohrung identifizierte 22 interessante Zonen, die für weitere Tests in Frage kommen, wobei acht Zonen für erste Abschlusstests ausgewählt wurden. Jede der acht Zonen wurde systematisch getestet, um das Vorhandensein wirtschaftlicher Heliumgehalte zu bestätigen. Zu den Testverfahren gehörten das Perforieren der Verrohrung, das Ansäuern zur Verbesserung des Durchflusses, das Abstreifen, das Messen der Rohr- und Verrohrungsdrücke und das Messen statischer Gradienten, wo dies möglich war.

Während des Testprogramms wurden 212 Gaszylinderproben und 65 Wasserproben entnommen, einschließlich doppelter Zylinder für jede Probe, die während der gesamten Dauer des Programms entnommen wurden. Alle Original- und Duplikat-Proben wurden von zwei unabhängigen Analyselabors analysiert, um sicherzustellen, dass die strengen QA/QC-Richtlinien eingehalten wurden.

Nach Abschluss des Bohrprogramms wurde eine Neuinterpretation der 2D-Seismik vorgenommen, die darauf hindeutet, dass die heliumhaltigen Regolith-Sedimente Teil eines Beckens sind, das der Entstehung von Deadwood vorausgeht und das auf ein regionales kratonisches Massiv stößt, das möglicherweise unter der regionalen Val Marie-Erhebung oder dem Bogen liegt, der die nördliche Erweiterung des Bowdoin Dome im Nordosten Montanas darstellt. Innerhalb des Projektgebiets stößt der Regolith auf einen lokalen, angehobenen Block des granitoiden Kratons, der unter der Bohrung Climax-1 liegt. Der heliumhaltige Regolith ist möglicherweise ein vom darüber liegenden Deadwood getrenntes Reservoir, da keine der getesteten Zonen mit dem starken Wasserfluss verbunden ist, der bei einem Test der darüber liegenden Deadwood-BAU-Sande in der Climax-2-Bohrung festgestellt wurde.

Der VP of Exploration bei Royal, Steven Halabura, erklärt: Die Entdeckung des Regoliths ist ein großer Moment für Royal. Die schiere Größe dieser Formation und die Tatsache, dass sie durchgängig heliumhaltig ist, ist ein bedeutender Schritt zum Nachweis einer langfristigen und groß angelegten Heliumproduktion in Saskatchewan. In Kombination mit der geplanten konventionellen Produktion bei Climax hat die weitere Erschließung des Regoliths die Möglichkeit, Royal in relativ naher Zukunft von einem kleinen Explorationsunternehmen zu einem großen Produzenten zu machen.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.

Nähere Informationen können Sie über Andrew Davidson, Chairman, President und CEO des Unternehmens, anfordern.

Andrew Davidson, CEO

Royal Helium Ltd.

1 (306) 653-2692

1 (306) 281-9104

davidson@royalheliumltd.com

Dean Nawata, VP Business Development

Royal Helium Ltd.

1 (604) 561-2821

dean@royalheliumltd.com

Suite 602 224, 4th Ave S.

Saskatoon, SK S7K 5M5

