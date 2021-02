IRW-News: Routemaster Capital Inc. : Routemaster Capital (NEO: DEFI, GR: RMJR), ein Unternehmen im dezentralen Finanzsektor, ernennt Teeka Tiwari zum Executive Chairman

IRW-PRESS: Routemaster Capital Inc.



: Routemaster Capital (NEO: DEFI, GR: RMJR), ein Unternehmen im dezentralen Finanzsektor, ernennt Teeka Tiwari zum Executive Chairman

TORONTO, Ontario, 18. Februar 2021 -- Routemaster Capital Inc. (das Unternehmen oder Routemaster) (NEO: DEFI, GR: RMJR) freut sich, die Ernennung von Teeka Tiwari zum Executive Chairman des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Tiwari genießt als Investment-Analyst den Ruf, einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Exploration von Kryptowährungen zu sein. Er schreibt mit Palm Beach Confidential den meistgelesenen Premium-Krypto-Newsletter der Welt und wurde im Juli 2019, als die Plattform Cindicator mehr als 130.000 Analysten befragte, zur Most Trusted Person in Crypto gewählt. Herr Tiwari gilt als einer der renommiertesten Kryptowährungsanalysten der Welt. Von seinen Anhängern wird er häufig auch als Big T bezeichnet.

Herr Tiwari war früher in leitender Position an der Wall Street tätig. Seine Karriere startete er mit achtzehn Jahren als jüngster Mitarbeiter von Lehman Brothers und wurde im Alter von zwanzig Jahren zum jüngsten Vice President in der Geschichte von Shearson Lehman befördert. Im Jahr 2003 verließ er das Unternehmen und gründete seine eigene kleine private Wertpapierfirma, die er zehn Jahre lang leitete. Im Jahr 2005 war er an der Gründung des Institute For Individual Investors, einem Online-Bildungsinstitut der Investmentbranche, beteiligt. Im Jahr 2013 wechselte er zur Palm Beach Research Group, wo er als Berater und Redakteur für zahlreiche Krypto- und Investment-Newsletter verantwortlich zeichnete.

Das dezentrale Finanzwesen ist aus meiner Sicht der größte weltverändernde und vermögensbildende Einzeltrend seit der Kommerzialisierung des Internet, erklärt Herr Tiwari. Routemaster Capital und DeFi Holdings haben eine gut artikulierte Vorstellung davon, wie sie ihren Stakeholdern und der DeFi-Community als Ganzes im Zuge der weiteren Entwicklung dieses enormen Trends die größte Wertschöpfung zuteil werden lassen. Mit großer Freude unterstützte ich Routemaster in seiner Mission, dezentrale Finanzmöglichkeiten sowohl an Privatanleger als auch an Institutionen heranzutragen.

Ich finde es großartig, dass Teeka Tiwari das Team von Routemaster als Executive Chairman bereichert, fügt Wouter Witvoet, CEO von Routemaster, hinzu. Sein großer Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der Kryptowährungen und des dezentralen Finanzwesens wird dem Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum eine große Stütze sein. Sein Palm Beach Confidential-Newsletter, der von mehr als 600.000 Abonnenten gelesen wird, hat es möglich gemacht, dass Einzelpersonen die Märkte verstehen und sich ein einzigartiges Wissen aneignen, um so ihre Anlageentscheidungen treffen zu können. In seiner Funktion als Executive Chairman wird Teeka Tiwari das Unternehmen maßgeblich dabei unterstützen, Chancen im dezentralen Finanzsektor zu erkennen, zu nutzen und sie auch gewinnbringend umzusetzen.

Über Routemaster Capital Inc.:

Routemaster Capital Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Aktiva im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Wouter Witvoet

Chief Executive Officer

wouter@defiholdings.ca

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Ernennung von Herrn Tiwari zum Executive Chairman, das Geschäft von Defi Holdings, die Verfolgung von Investitionsmöglichkeiten durch Routemaster und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

