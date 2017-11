IRW-News: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff gibt bei Talbot Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 in Auftrag; zusätzliche geophysikalische Messung unterhalb der Lagerstätte Talbot angezeigt

IRW-PRESS: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff gibt bei Talbot Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 in Auftrag; zusätzliche geophysikalische Messung unterhalb der Lagerstätte Talbot angezeigt

Toronto, ON - 15. November 2017 - Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen für das Kupferkonzessionsgebiet Talbot die Durchführung einer aktuellen Ressourcenschätzung gemäß National Instrument (NI) 43-101 in Auftrag gegeben hat.



SRK Consulting wird für die Ressourcenschätzung verantwortlich zeichnen. Rockcliff wird außerdem dort eine geophysikalische DPEM-Messung absolvieren, wo bei vorherigen geophysikalischen Messungen die tiefe Leitplatte West Talbot abgegrenzt wurde. Die Leitplatte West Talbot ist eine große unerprobte Anomalie, die sich unterhalb und westlich der Kupferlagerstätte Talbor intensiviert (siehe Abbildung 1). Das Kupferkonzessionsgebiet Talbot ist Teil des Projektportfolios des Unternehmes in Manitoba, das sich in zentraler Lage im Bergbaulager Snow Lake innerhalb des ertragreichen Grünsteingürtels Flin Flon-Snow Lake befindet.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Darstellung des Längsschnitts.

Ken Lapierre, President und CEO von Rockcliff, sagte dazu: Wir freuen uns sehr auf die Aktualisierung der bestehenden Ressource in der Kupferlagerstätte Talbot, nachdem wir im Rahmen unseres Phase-II-Bohrprogramms weitere Gebiete mit hochgradiger Erzanreicherung im Hangende und entlang des Streichens der aktuellen Ressource identifizieren konnten. Mithilfe der geophysikalischen DPEM-Messung werden wir die genaue Lage der tiefen Leitplatte West Talbot entlang des Einfallwinkels aufwärts bestimmen. Die Kupferlagerstätte Talbot wurde ursprünglich als eine kleinere geophysikalische Leitplatte identifiziert; daher gelten neue größere Platten, die in diesem Bereich entdeckt werden, als vorrangige Zielgebiete. Die Ressourcenschätzung und die geophysikalische Messung sollen beide vor Ende des Jahres durchgeführt werden; die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald diese vorliegen. Die für 2018 geplanten Bohrungen werden zur Erweiterung des Kupferkonzessionsgebiets Talbot und der genaueren Abgrenzung der möglichen Ausmaße der Kupferlagerstätte Talbot beitragen.

Aktuelle Ressource gemäß NI 43-101 für die Kupferlagerstätte Talbot, 25. Januar 2016: Am 4. Februar 2016 veröffentlichte Rockcliff für das Kupferkonzessionsgebiet Talbot eine abgeleitete Mineralressource, wie sie in einem gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellten Fachbericht vom 25. Januar 2016 mit dem Titel Technical Report on the Talbot Property, Manitoba, Canada (der Fachbericht) im Hinblick auf eine erste Mineralressourcenschätzung von Roscoe Postle Associates Inc. (RPA) für die Kupferlagerstätte Talbot im Kupferkonzessionsgebiet Talbot im Zentrum von Manitoba ausgewiesen wurde. Eine Kopie davon ist unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite erhältlich.

Die von RPA veröffentlichte Stellungnahme zu den abgeleiteten Mineralressourcen in der Lagerstätte Talbot ist nachstehend angeführt.

Mineralressourcenbericht zur Lagerstätte Talbot, Manitoba, RPA, 26. Januar 2016 Zone Tonnen Erzgehalt enthaltenes Metall (Tsd. t)

Cu (Au Zn (Ag Cu (MAu Zn (MAg %) (g/t%) (g/tio. (Tsdio. (Tsd ) ) Pfun. Pfun. d) Unzed) Unze n) n)

Talbot 1.441,03,4 2,6 2,4 61,0 107,0118,676,4 2.827 Main ,8

Talbot 443,9 2,2 2,0 2,4 55,6 22,0 28,5 23,2 793,8 (Liegende s)

Nordlinse 283,4 0,7 2,0 1,3 20,6 4,6 18,3 7,9 187,6 gesamt 2.168,32,8 2,4 2,2 54,6 133,6165,4107,43.809 ,3 Anmerkungen: 1. Für die Schätzung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen herangezogen. 2. Die Schätzung der Mineralressourcen basiert auf einem NSR-Cutoff-Wert von 140 $ (entspricht einem Kupfer-NSR-Cutoff-Wert von 2,0 %) unter Bezugnahme auf Metallpreise, geschätzte Ausbeuten und Offsite-Zahlungen. 3. Die Schätzung der Mineralressourcen basiert auf einem langfristigen Kupferpreis von 3,50 USD pro Pfund, einem Goldpreis von 1.450 USD pro Unze, einem Zinkpreis von 1,25 USD pro Pfund und einem Silberpreis von 22 USD pro Unze. 4. Es wurde eine USD/CAD-Wechselkursrate von 1,18 verwendet. 5. Es wurde eine Mindestabbaumächtigkeit von 2 Metern angenommen. 6. Die durchschnittliche Massendichte beträgt 3,2 Tonnen pro Kubikmeter. 7. Die Zahlensummen sind aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht korrekt. 8. Angesichts der Ressourcenmenge, der Erzgehalte und der Ausrichtung der Lagerstätte hat RPA befunden, dass sich die Kupferlagerstätte Talbot aus wirtschaftlicher Sicht für eine Förderung mittels untertägiger Abbaumethoden eignet. 9. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert.

Tiefe Leitplatte West Talbot: Die nachfolgende Abbildung zeigt einen skizzenhaften 3D-Längsschnitt der Kupferlagerstätte Talbot mit den bekannten Leitplatten im Umfeld einschließlich der tiefen Leitplatte West Talbot. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41439/November 15 2017 Talbot updated resource final_DEPRcom.001.jpeg

*Berechnung Kupferäquivalent: Cu-Äqu. = Cu-Gehalt + ((Zn-Gehalt %/100 x Zn-Preis) + (Au-Gehalt g/t x Au-Preis/Gramm) + (Ag-Gehalt g/t x Ag-Preis/Gramm))/Cu-Preis x 100. Zahlensummen sind aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht korrekt.

Für Rockcliff besteht die Möglichkeit, 51 % der Anteile am Konzessionsgebiet Talbot von Hudbay Minerals Inc. zu erwerben. Details zu den Bedingungen der Optionsvereinbarung entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 11. Oktober 2016.

Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corporation

Am 1. November 2017 änderte Rockcliff Copper Corporation seinen Namen in Rockcliff Metals Corporation. Die Namensänderung trägt dem Mehrmetallcharakter der hochgradigen VMS-Konzessionen des Unternehmens Rechnung, da diese Kupfer, Gold, Zink und Silber enthalten.

Rockcliff ist ein kanadisches Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung, den Ausbau und die Zusammenlegung der höchstgradigen, unerschlossenen Metalllagerstätten im ertragreichen Grünsteingürtel Flin Flon - Snow Lake in Zentral-Manitoba konzentriert. Das aktuelle Projekt-Portfolio des Unternehmens mit mehr als 45.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt die höchstgradigen unerschlossenen NI 43-101-konformen Kupferlagerstätten (die mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte Talbot und die Kupferlagerstätte Rail) sowie die höchstgradigen unerschlossenen historischen Zinklagerstätten (die Zinklagerstätte Lon, die Zinklagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Einfallwinkel). Zu den Projekten des Unternehmens zählen die erste und höchstgradige ehemalige Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzessionsgebiet Laguna), drei weitere Goldkonzessionen (Goldkonzession SLG, Goldkonzession DSN und Goldkonzession Berry Creek), eine NSR-Lagerstätte (Net Smelter Royalty) im Konzessionsgebiet Tower (Kupferlagerstätte T-1) und die in Option gehaltene, oberflächennahe hochgradige Zinklagerstätte MacBride nördlich von Snow Lake in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba).

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rockcliff Metals Corporation Ken Lapierre, P.Geo President & CEO Mobil: (647) 678-3879 Büro: (416) 644-1752 klapierre@rockcliffcoppercorp.com

CHF Capital Markets Cathy Hume, CEO Büro: (416) 868-1079 DW 231 cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41439 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41439&tr=1

