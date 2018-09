IRW-News: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff Metals schließt Sponsoring-Vereinbarung mit Star Finance GmbH ab und beauftragt Integral Wealth Securities Limited mit der Unterstützung bei der Kapitalmarktpflege

Weitere Suchergebnisse zu "ROCKCLIFF METALS CORP.":

Rockcliff Metals schließt Sponsoring-Vereinbarung mit Star Finance GmbH ab und beauftragt Integral Wealth Securities Limited mit der Unterstützung bei der Kapitalmarktpflege

Toronto, Onatrio, Kanada - 20. September 2018 - Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) gibt den Abschluss einer Sponsoring-Vereinbarung mit dem in der Schweiz ansässigen Unternehmen Star Finance GmbH (Star Finance) hinsichtlich der Bereitstellung von Unternehmenskommunikationsleistungen in Europa bekannt.



Star Finance ist ein Unternehmen im Besitz von Michael Adams mit Niederlassungen in Steinhausen (Schweiz) und Köln (Deutschland).

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es Integral Wealth Securities Limited (Integral) damit beauftragt hat, es mindestens drei Monate lang beim aktiven und ordnungsgemäßen Handel der Unternehmensaktien auf dem Markt zu unterstützen. Ein von Integral bestimmter Händler wird versuchen, einen zweiseitigen Markt aufzubauen und zur Marktliquidität und -tiefe beitragen sowie für Aktivität auf dem Markt sorgen.

Star Finance steht unter der Leitung von Michael Adams, einem erfahrenen Kommunikationsexperten mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung in der Betreuung von kanadischen Aktiengesellschaften, die er Investoren vor allem in Deutschland und im deutschen Sprachraum in Europa vorstellt. Star Finance besitzt und betreibt unter anderem zwei etablierte auf Investitionen ausgerichtete Finanzwebsites und informiert sein Publikum in Form von Artikeln und Videoinhalten über einen E-Mail-Newsletter, seine Websites und verschiedene Social-Media-Kanäle.

Gemäß der Sponsoring-Vereinbarung wird Star Finance das Unternehmen seinem Publikum und seinen Abonnenten vorstellen und die Pressemeldungen des Unternehmens über die Kanäle von Star Finance verbreiten und/oder webbasierte Video-Interviews erstellen und veröffentlichen.

Star Finance hat das Unternehmen darüber informiert, dass es 538.333 Aktien des Unternehmens sowie Warrants, die zum Kauf von weiteren 430.000 Aktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,15 $ pro Aktie bis zum 16. August 2020 berechtigen, besitzt. Star Finance hat angegeben, keine weiteren direkten oder indirekten Beteiligungen an dem Unternehmen oder dessen Aktien und auch keine Rechte, eine solche Beteiligung zu erwerben, zu besitzen. Die Vereinbarung mit Star Finance muss noch von der TSX Venture Exchange (TSXV) genehmigt werden. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 12 Monaten, die sofort im Anschluss an die Genehmigung durch die TSXV beginnt. Die Kosten belaufen sich auf 5.000 $ im Monat, wobei bestimmte Vorauszahlungsrabatte möglich sind. Die mit der Vereinbarung verbundenen Kosten werden aus dem allgemeinen Betriebskapital beglichen.

Integral wurde 2003 gegründet und ist ein privater, unabhängiger IIROC-lizenzierter Händler mit Sitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen hat sieben Büros, unter anderem in Vancouver, Calgary und Ottawa. Die Kapitalmarktabteilung des Unternehmens, Integral Capital Markets, bietet Market-Making-Dienste, Energy-Banking und Privatkapital-Lösungen.

Über Rockcliff Metals Corporation

Das Unternehmen ist ein kapitalkräftiges kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Exploration und die Generierung von Cashflows aus zukünftigen Lizenzzahlungen auf seinen Basis- und Edelmetallanlagen in Snow Lake, Manitoba (Kanada) konzentriert. Das umfassende Konzessionsportfolio von Rockcliff mit insgesamt etwa 169.000 Hektar Grundfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des 100 Jahre alten Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt das Konzessionsgebiet VMS #1, das Konzessionsgebiet VMS #2, die NI 43-101-konformen Ressourcen in der Kupferlagerstätte Talbot und der Kupferlagerstätte Rail sowie die historischen Zink- und Zink-Kupfer-Lagerstätten (die Zink-Kupfer-Lagerstätte Lon, die Zink-Kupfer-Lagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Einfallwinkel). Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen die erste Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzession Laguna, in Option an Kinross vergeben), vier weitere Goldkonzessionen (die Goldkonzession Lucky Jack, in Option an Kinross vergeben, die Goldkonzession SLG, die Goldkonzession DSN und die Goldkonzession Berry Creek), eine NSR-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower, wo voraussichtlich 2020 mit der Produktion begonnen wird (die Kupferlagerstätte Tower), sowie die Zinklagerstätte MacBride mit ihren Ressourcen (in Option an Nevada Zink Corporation vergeben), die sich in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba) befindet. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://rockcliffmetals.com/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rockcliff Metals Corporation

Ken Lapierre, P. Geo

President & CEO

Mobil: (647) 678-3879

Büro: (416) 644-1752

ken@rockcliffmetals.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, CEO

Büro: (416) 868-1079 DW 231

cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44647

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44647&tr=1

