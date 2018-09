IRW-News: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff Metals nunmehr größter Landbesitzer in Snow Lake (Manitoba)

Weitere Suchergebnisse zu "ROCKCLIFF METALS CORP.":

IRW-PRESS: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff Metals nunmehr größter Landbesitzer in Snow Lake (Manitoba)

Toronto (Ontario), 12. September 2018. Rockcliff Metals Corporation (TSX-V: RCLF, Frankfurt: RO0, WKN: A2H60G) (Rockcliff oder das Unternehmen) meldete heute, dass es mittels Absteckens eine 100-Prozent-Beteiligung an zwei separaten Landpaketen erworben hat und nunmehr etwa 169.000 Hektar kontrolliert, wodurch es zum größten Landbesitzer im Snow-Lake-Abschnitt des erstklassigen Grünsteingürtels Flin Flon / Snow Lake (der Gürtel) avanciert ist.





Ken Lapierre, President und CEO von Rockcliff, sagte: Der Gürtel beherbergt über 30 Grundmetall- und acht Goldminen. Nachdem wir über 13 Jahre lang hier gearbeitet haben, war es unserer Auffassung nach an der Zeit, wichtiges Land in einem neuen aufstrebenden Abbaugebiet südsüdöstlich von Snow Lake zu erwerben. Wir haben die Konzessionsgebiete VMS Nr. 1 und Nr. 2 aufgrund ihres Potenzials für neue bedeutsame, hochgradige Mineralentdeckungen erworben. Angesichts eines Landes mit einer Streichenlänge von insgesamt 80 Kilometern sind wir nun in der Lage, mit der Zusammenstellung aller verfügbaren Daten zu beginnen und eine geophysikalische Flugvermessung zu planen, um Bohrziele zu identifizieren. Wir werden auch weiterhin nach strategischen Möglichkeiten suchen, um die umfassenden Grundmetall- und Goldaktiva von Rockcliff zu monetisieren und unser Portfolio an hochgradigen Konzessionsgebieten in diesem Gebiet weiterzuentwickeln.

Auf dem Bild auf der nachfolgenden Seite ist der strategisch günstige Standort der Konzessionsgebiete VMS Nr. 1 und Nr. 2 dargestellt.

Über die kürzlich erworbenen Konzessionsgebiete VMS Nr. 1 und Nr. 2

Die Konzessionsgebiete VMS Nr. 1 und Nr. 2 (die Konzessionsgebiete) beherbergen insgesamt acht Mineralexplorationskonzessionen (MEK) mit einer Größe von insgesamt über 115.452 Hektar im aufstrebenden Abbaugebiet Snow Lake South. Die Konzessionsgebiete umfassen ein kaum erkundetes Gebiet, das die südöstliche Erweiterung des erstklassigen, produktiven Gürtels beherbergt. Entlang des Streichens beider Konzessionsgebiete befinden sich mindestens sieben bekannte Grundmetalllagerstätten mit einer Größe zwischen 250.000 und 6,0 Millionen Tonnen, die dasselbe juvenile Gestein beherbergen, das mit allen VMS-Minen und -Lagerstätten in diesem Gürtel in Zusammenhang steht. Die Konzessionsgebiete sind von einer dünnen Kalksteinschicht bedeckt, die zwischen null und 100 Meter dick ist und sich nach Süden erstreckt. Diese Deckschicht verhinderte frühere Explorationsarbeiten, doch dank moderner geophysikalischer Untersuchungen ist heute ein Fenstereffekt durch den Kalkstein möglich, sodass metallhaltige Ziele identifiziert werden können.

Rockcliff kontrolliert nunmehr 100 Prozent der Konzessionsgebiete (ohne ausstehende Lizenzgebühren) und hat uneingeschränkten Zugang zur Erkundung und Entdeckung von Mineralisierungen innerhalb der Grenzen der Konzessionsgebiete. Die jedes Jahr steigenden Ausgaben müssen geleistet und bei den Behörden eingereicht werden, damit die Konzessionsgebiete erhalten bleiben. Die Explorationsausgaben zur Aufrechterhaltung der MEK-Schürfrechte belaufen sich im ersten Jahr auf 144.315 Dollar. Im Jahr 2019 sollen in den Konzessionsgebieten geophysikalische Winter-Flugvermessungen durchgeführt werden, um Bohrziele zu identifizieren, die Folgearbeiten rechtfertigen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44556/Sept 12 2018 MEL release V12_dePRcom.001.jpeg

Abb. 1: Konzessionsgebiete VMS Nr. 1 und Nr. 2 von Rockcliff

Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corporation

Das Unternehmen ist ein kapitalkräftiges kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Exploration und das Potenzial für die Generierung von Cashflows aus zukünftigen Lizenzzahlungen auf seinen Basis- und Edelmetallanlagen in Snow Lake, Manitoba (Kanada) konzentriert. Das umfassende Konzessionsportfolio von Rockcliff mit insgesamt etwa 169.000 Hektar Grundfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des 100 Jahre alten Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt das Konzessionsgebiet VMS #1, das Konzessionsgebiet VMS #2, die NI 43-101-konformen Ressourcen in der Kupferlagerstätte Talbot und der Kupferlagerstätte Rail sowie die historischen Zink- und Zink-Kupfer-Lagerstätten (die Zink-Kupfer-Lagerstätte Lon, die Zink-Kupfer-Lagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Einfallwinkel). Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen die erste Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzession Laguna, in Option an Kinross vergeben), vier weitere Goldkonzessionen (die Goldkonzession Lucky Jack, in Option an Kinross vergeben, die Goldkonzession SLG, die Goldkonzession DSN und die Goldkonzession Berry Creek), eine NSR-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower, wo voraussichtlich 2020 mit der Produktion begonnen wird (die Kupferlagerstätte Tower), sowie die Zinklagerstätte MacBride mit ihren Ressourcen (in Option an Nevada Zink vergeben), die sich in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba) befindet. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://rockcliffmetals.com/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rockcliff Metals Corporation

Ken Lapierre, P. Geo

President & CEO

Mobil: (647) 678-3879

Büro: (416) 644-1752

ken@rockcliffmetals.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, CEO

Büro: (416) 868-1079 DW 231

cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44556

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44556&tr=1

