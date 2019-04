IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech wählt EAG als Partner für die umweltrechtlichen Genehmigungen für Georgia Lake aus

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.



: Rock Tech wählt EAG als Partner für die umweltrechtlichen Genehmigungen für Georgia Lake aus

Rock Tech wählt EAG als Partner für die umweltrechtlichen Genehmigungen für Georgia Lake aus

Vancouver, BC, Kanada - 25. April 2019 - Rock Tech Lithium Inc. (Rock Tech oder das Unternehmen) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Mitarbeiter von Environmental Applications Group Inc. (EAG Inc.) mit der Erbringung von technischen Dienstleistungen beauftragt hat.

Die Mitarbeiter von EAG werden den Genehmigungsprozess für das Lithiumprojekt Georgia Lake von Rock Tech in Ontario (Kanada) leiten, wozu auch die Erarbeitung der entsprechenden technischen Studien sowie Planungs- und Beratungsleistungen gehören. EAG Inc. hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Einholung von Umweltgenehmigungen für mehrere Bergbauprojekte in Ontario, unter anderem für Vale, Xstrata Nickel, First Nickel, FNX Mining, Quadra FNX, Lake Shore Gold Corp., Harte Gold, North American Palladium und andere Unternehmen.

Es ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, auf eine schlanke Unternehmensstruktur zu setzen und die besten Experten auszuwählen, die Know-how in das Unternehmen einbringen, um Rock Tech dabei zu helfen, wichtige Meilensteine zu erreichen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit EAG Inc. an den nächsten Schritten in der Erschließung unseres Lithiumprojekts Georgia Lake zu arbeiten, erklärt Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech. Die Umsetzung der Betriebs- und Umweltgenehmigungsprozesse ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt. Wir haben ein gutes Verständnis der erforderlichen technischen Planungs- und Infrastrukturaufgaben sowie der Wirtschaftlichkeit unseres Projekts auf dem Weg in die Produktion. EAG Inc. bringt zusätzliches Fachwissen rund um die umweltrechtlichen Genehmigungs- und nachhaltigen Erschließungsprozesse mit.

Über EAG Inc.

EAG Inc. bietet spezialisiertes Fachwissen auf den Gebieten Umweltprüfungen und -genehmigungen, ökologische Grundlagenstudien, Einhaltung von Umweltauflagen, ökologische Risikobewertung und nachhaltige Erschließung. Die Mitarbeiter von EAG Inc. erbringen seit mehr als 35 Jahren auf Umwelt spezialisierte Beratungsleistungen für Kunden aus den Bereichen Bergbau, Industrie, Kommunen und Gewerbe.

Für das Board of Directors

Martin Stephan

Martin Stephan

Director, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brad Barnett

Chief Financial Officer

Rock Tech Lithium Inc.

777 Hornby Street, Suite 600

Vancouver, B.C., V6Z 1S4

Tel.: +1 (778) 358-5200

Fax: +1 (604) 670-0033

E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46573

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46573&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273P2017

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.