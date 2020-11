IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech und Avalon unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Kooperation bei der Entwicklung einer gemeinsamen Anlage für die Lithiumsulfat-Produktion in Thunder Bay

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.



: Rock Tech und Avalon unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Kooperation bei der Entwicklung einer gemeinsamen Anlage für die Lithiumsulfat-Produktion in Thunder Bay

Vancouver, BC, Kanada - 16. November 2020 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Absichtserklärung) mit Avalon Advanced Materials Inc. (Avalon) (TSX: AVL) zur Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit einer gemeinsam betriebenen Anlage zur Verarbeitung von Lithiumsulfat in Thunder Bay, Ontario, abgeschlossen hat. Diese Anlage wäre für die Verarbeitung von Lithium-Mineralkonzentraten aus den zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumlagerstätten sowohl von Rock Tech als auch von Avalon und deren Umwandlung in Lithiumsulfat ausgelegt, ein chemisches Vorprodukt von Lithiumhydroxid.

Im Rahmen der Absichtserklärung haben die Parteien die Überprüfung der folgenden Bereiche vereinbart:

- Entwurf eines Prozess-Flowsheet für die Behandlung von Petallit- und Spodumenkonzentraten. Das Produkt des Flowsheet wird Lithiumsulfat sein.

- Durchführung einer Pilot-Kampagne anhand des Prozess-Flowsheet zum Nachweis der Skalierbarkeit des Prozesses im Industriemaßstab und auf Machbarkeitsebene.

- Identifizierung von alternativen Anwendungen für das Nebenprodukt hochreines Aluminiumsilikat aus dem Prozess in anderen Branchen, etwa der Zement- oder Keramikindustrie.

In unserer vor kurzem veröffentlichten wirtschaftlichen Erstbewertung für einen voll integrierten Lithiumhydroxid-Hersteller haben wir dargelegt, dass wir die Wirtschaftlichkeit durch Hochskalierung der Größe des Lithium-Konverters bis an seine technischen Grenzen erheblich verbessern können. Letzte Woche haben wir eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Vormachbarkeitsstudie mit genau diesem Ziel gemeldet - Bau eines Konverters mit einer Jahresleistung von 24.000 Tonnen. Da Georgia Lake möglicherweise nicht genügend Rohmaterial für einen Konverter mit einer so großen nominalen Kapazität liefert, prüfen wir Konzentrat-Quellen dritter Parteien. Das Lithiumprojekt Separation Rapids von Avalon könnte eine dieser Quellen sein, sofern wir erfolgreich ein Flowsheet entwickeln können, das uns die Verarbeitung des Petalliterzes zusammen mit unseren Spodumenerz aus Georgia Lake und anderen Quellen ermöglicht. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Avalon zur Bewertung dieser potenziellen Wertschöpfungschance, erklärte Simon Bodensteiner, der Chief Executive Officer des Unternehmens.

Die Kooperation konzentriert sich lediglich auf das Front-End des Lithiumumwandlungsprozesses bis zum chemischen Vorprodukt Lithiumsulfat, da beide Unternehmen verschiedene technologische Konzepte für die Umwandlung von Sulfat in Hydroxid verfolgen. Im Rahmen der Lithiumsulfat-Produktion werden Aluminiumsilikate als Nebenprodukt generiert. Nach Einschätzung von Rock Tech und Avalon könnte dieses hochreine Produkt für Anwendungen in der Zement- oder Keramikindustrie geeignet sein. Beide Unternehmen haben das Ziel, eine Abnahmestrategie für diese Aluminiumsilikate zu entwickeln.

Die Absichtserklärung mit Avalon steht im Einklang mit unserer Strategie, eine Konverter-Anlage in Kanada und Europa zu bauen und zu betreiben. Wie in unserem Aktionärsbrief der letzten Woche dargelegt, sehen wir Vorteile in der Produktion von Lithiumsulfat in Kanada und dessen Umwandlung in Lithiumhydroxid in Europa. Somit stellt die Zusammenarbeit mit Avalon eine Ergänzung dieser Strategie dar, sagte Dirk Harbecke, der Chairman des Unternehmens.

