IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech schließt Privatplatzierung mit 0,90 $ pro Einheit ab

Rock Tech schließt Privatplatzierung mit 0,90 $ pro Einheit ab

Vancouver, BC, Kanada - 22. Dezember 2016 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen) (TSX-V: RCK | Frankfurt: RJIB) freut sich, in Anschluss an seine Pressemeldung vom 27. Oktober 2016 den Abschluss seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) bekannt zu geben. Es wurden insgesamt 3.011.112 Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens zum Preis von 0,90 $ pro Einheit platziert und daraus ein Bruttoerlös in Höhe von 2.710.000 $ erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines Aktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 19. Dezember 2018 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens, wobei der Preis pro Aktie 1,45 $ beträgt. Die Fälligkeit der Warrants kann auch vorverlegt werden, wenn die Aktien nach Ablauf der vorgeschriebenen Haltedauer von vier Monaten am 20. April 2017 an zwanzig (20) Handelstagen hintereinander zu einem Kurs von 2,00 $ pro Aktie oder höher gehandelt werden.

Sämtliche im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 20. April 2017 erlischt.

Wir sind sehr glücklich und stolz, dass unsere Anleger ein so großes Vertrauen in die Zukunft von Rock Tech Lithium und in die Fähigkeiten der Unternehmensführung hinsichtlich der Steigerung des Unternehmenswertes haben. Wie bereits angekündigt, war die Grundüberlegung hinter der Privatplatzierung, die strategischen Barreserven zu erhöhen um sicherzustellen, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um die sich bietenden Chancen im Batteriemetallsektor entsprechend nutzen zu können. Einige dieser Möglichkeiten werden bereits eingehend geprüft. Wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Ziel erreicht haben, meinte Martin Stephan, Chief Executive Officer von Rock Tech.

Unsere Aktionäre teilen unsere Ansicht, dass die Angebotssituation am Lithiummarkt zumindest in den nächsten acht Jahren angespannt bleiben wird, nachdem die Nachfrage deutlich höher ausfällt als erwartet. Für die Entwicklung von Rock Tech Lithium ist dies eine Phase. die großes Potenzial birgt. Die Unternehmensentwicklung ist streng auf die Steigerung des Unternehmenswertes ausgerichtet. Unser Führungsteam, das gemeinsam mit den Hauptinvestoren rund 80 % der ausstehenden Aktien hält, hat nur ein einziges Ziel: den Aktienkurs von Rock Tech zu steigern. Jede einzelne strategische Entscheidung der Unternehmensführung wird diesem Ziel Rechnung tragen, mit dem wir Rock Tech Lithium zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Exploration von Lithium aus Hartgestein entwickeln wollen, erklärte Herr Stephan abschließend.

In Zusammenhang mit der Platzierung wurden keine Finder's Fees (Provisionszahlungen) entrichtet.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

Martin StephanMartin StephanDirector, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brad BarnettChief Financial OfficerRock Tech Lithium Inc.1021 West Hastings Street, Suite 900Vancouver, B.C., V6E 0C3Tel: (604) 558-5123Fax: (604) 670-0033E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38486 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38486&tr=1

