IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech erwartet im nächsten Monat Lithiumhydroxid-Proben

: Rock Tech erwartet im nächsten Monat Lithiumhydroxid-Proben

Vancouver, BC, Kanada - 22. April 2021 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich, den Markt über den Fortschritt der Phase-1-Pilotanlage, der metallurgischen Testarbeiten und der technischen Entwicklungen für das Georgia Lake Lithium-Projekt und den europäischen Converter auf dem Laufenden zu halten.

- Phase-1-Pilotanlage bei ALS voll funktionsfähig

- Lithiumhydroxidproben aus dem metallurgischen Testprogramm werden im Mai erwartet

- Das Testprogramm unterstützt die technischen Prozess-Definitionen für den in Planung befindlichen europäischen Lithium-Converter und die Phase-1-Pilotanlage

Metallurgisches Testprogramm für Converter

Zur Unterstützung der grundlegenden technischen Entwicklung des geplanten Lithium-Converters und des Phase-1-Pilotprogramms (das bereits am 16. Februar 2021 gestartet wurde) läuft seit Dezember 2020 ein metallurgisches Testprogramm. Nagrom Laboratories wurde damit beauftragt, dieses Testprogramm unter der Leitung von Wave International durchzuführen.

Das Programm wurde konzipiert, um die Robustheit des Prozesses für die Herstellung von Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus einer Reihe von Spodumen-Quellen zu belegen. Grobkörniges DMS-Konzentrat, niedrig-gehaltiges DMS-Konzentrat sowie kombinierte DMS- und Flotationskonzentratproben aus verschiedenen globalen Quellen (einschließlich Georgia Lake und kommerziell hergestellten Konzentraten) sind Teil des Testprogramms.

Das Testprogramm für die konventionelle Sulfatierungsroute hat mit den drei verschiedenen Proben die Verarbeitungsschritte der Kalzinierung, des Röstens, der Wasserlaugung und Entfernung von Verunreinigungen, der Kaustifizierung und der Natriumsulfatkristallisation durchlaufen. Die Kristallisation von Rohlithiumhydroxid ist derzeit im Gange und endgültig gereinigte Lithiumhydroxid-Proben werden im Mai erwartet.

Diese Arbeiten unterstützen sowohl das bei ALS laufende Phase-1-Pilotprojekt als auch das bevorstehende Phase-2-Pilotprojekt und stellen detallierte Daten für die laufende technische Entwicklung bereit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58012/20210422-RockTech-MetallurgicalProgress_DE1PRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Test zur Natriumsulfat-Abscheidung

Nagrom, ein Privatunternehmen mit Sitz im australischen Bundesstaat Western Australia, bietet seit über 30 Jahren metallurgische Dienstleistungen für die Bergbauindustrie an. Das Werk in Kelmscott (Perth, Western Australia) verfügt über mehr als 100 Verarbeitungseinheiten und 120 qualifizierte Mitarbeiter. Nagrom ist ein bekannter Name im Lithiumsektor und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Spodumen und nachgeschalteten Lithiumtestarbeiten bei großen und aufstrebenden Produzenten.

Phase 1 - Lithiumhydroxid-Monohydrat-Großprobe

Die Arbeiten bei ALS Laboratories sind noch im Gange, die Reinigungs- und Kaustifizierungsarbeiten wurden bereits abgeschlossen. Die nächsten Arbeitsschritte sind die Natriumsulfatkristallisation, gefolgt von der Kristallisation des Rohlithiumhydroxids. Wie geplant wurden alle bisherigen Testarbeiten gemäß dem konventionellen PFS-Flussdiagramm und gemäß dem Testarbeitsprogramm aus dem Labormaßstab durchgeführt. Die endgültige gereinigte Lithiumhydroxid-Probe aus der Phase-1-Pilotanlage wird voraussichtlich im Juni 2021 bereitgestellt.

Die Lithiumhydroxid-Proben, die während des metallurgischen Testprogramms und des Phase-1-Pilotprojekts hergestellt wurden, werden verwendet, um die Abnahmegespräche mit potenziellen Kunden zu intensivieren.

Lithiumprojekt Georgia Lake

Die Abtrennungsarbeiten mittels der Schwimm-Sink-Verfahren (Heavy Liquid Separation/HLS; Dense Media Separation/DMS) an Kernproben aus Georgia Lake wurden abgeschlossen. Nagrom Laboratories wurde damit beauftragt, dieses Testprogramm unter der Leitung von Wave International durchzuführen. Das Testprogramm wurde konzipiert, um Sammelproben verschiedener lithologischer Klassifikationen über eine Reihe von Aufbereitungsparametern zu testen. Neben dem Beitrag zum Testprogramm für weitere Studien am Lithiumprojekt Georgia Lake wurde Konzentrat für das metallurgische Testprogramm für den Converter generiert.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden von Christopher John Larder, FAusIMM, einem gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101) unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors:

Dirk Harbecke

Dirk Harbecke

Chairman

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brad Barnett

Chief Financial Officer

Rock Tech Lithium Inc.

777 Hornby Street, Suite 600

Vancouver, B.C., V6Z 1S4

Tel: (778) 358-5200

Fax: (604) 670-0033

E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

