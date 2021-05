IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech ernennt Stefan Krause zum Vize-Chairman

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.



: Rock Tech ernennt Stefan Krause zum Vize-Chairman

Vancouver, BC, Canada - 3. Mai 2021 - Rock Tech Lithium Inc. (die "Company" oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich bekannt zu geben, dass Stefan Krause zum Vize-Chairman und Mitglied des Board of Directors von Rock Tech Lithium ernannt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58166/20210503-RockTech-AppointsKrauseVice-Chairman_dt.001.jpeg

Stefan Krause ist ehemaliger Finanzvorstand von BMW. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Automobilindustrie, insbesondere im Bereich der E-Mobilität. Von BMW ging er, ebenfalls als Finanzvorstand, zur Deutschen Bank. Außerdem hatte er leitende Positionen bei den E-Mobilitätsunternehmen Canoo, Fisker und Faraday Future inne. Kürzlich brachte er als Chief Investment and Financial Officer Levere Holdings, eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) mit Fokus auf die Mobilitätsbranche in Europa, an die Nasdaq.

"Wir freuen uns sehr, Stefan Krause in unserem Team begrüßen zu dürfen. Mit seiner außergewöhnlichen Erfahrung sowohl in der Automobil- als auch in der Finanzbranche ist er eine unschätzbare Bereicherung für Rock Tech. Er versteht sowohl die Denkweise und Motivation der großen Unternehmen, die für unser Geschäft wichtig sind, als auch die Chancen, die sich durch den enormen Wandel in Richtung Elektromobilität und Batterietechnologie ergeben. Sein Know-how aus der Finanzierung mehrerer Mobilitäts-Start-ups wird für uns von grossem Wert sein ", sagte Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech.

Stefan Krause fügte hinzu: "Autohersteller brauchen eine durchwegs saubere Energiestory, die jeder Überprüfung standhält. Rock Tech wird ein wichtiger Partner der europäischen Automobilindustrie werden, wenn es um die Versorgung mit Lithium geht. Ich fühle mich geehrt und freue mich, diesem hervorragenden Team beizutreten."

Das Ziel von Rock Tech ist es, ein integriertes Lithiumgeschäft aufzubauen, um die schnell wachsende europäische Batteriezellen- und Elektroautoindustrie mit den notwendigen Vorprodukten zu versorgen. Damit unterstützt Rock Tech die EU auf ihrem Weg, die Klimaziele zu erreichen und den Verkehr zu dekarbonisieren.

Um die Aufnahme von Herrn Krause in das Board zu ermöglichen, wird Brad Barnett seinen Board-Sitz niederlegen.

Zusätzlich gibt das Unternehmen bekannt, dass es 505.000 Aktienoptionen an Direktoren, Mitarbeiter und Berater gewährt hat. Die Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von $4,42 pro Aktie. 375.000 der Aktienoptionen werden sofort nach der Gewährung ausübbar. 130.000 der Aktienoptionen unterliegen dem folgenden Ausübungszeitplan: 50 % der Aktienoptionen werden nach einem Jahr ausübbar und 50 % der Aktienoptionen werden nach zwei Jahren ausübbar. Die Aktienoptionen haben nach Ablauf der Ausübungsfrist eine Laufzeit von zwei Jahren.

