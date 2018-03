IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech engagiert den deutschen Konzern DMT für die Erschließung von Georgia Lake

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.



: Rock Tech engagiert den deutschen Konzern DMT für die Erschließung von Georgia Lake

Vancouver, BC, Kanada - 20. März 2018 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) [TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB (WKN: A1XF0V)] freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen DMT GmbH & Co. KG (DMT) damit beauftragt hat, die nächsten konkreten Schritte bei der Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiets Georgia Lake in der Bergbauregion Thunder Bay in Nordwest-Ontario (Kanada) zu unterstützen.

DMT ist eine globale Unternehmensgruppe, welche leistungsübergreifend in den Bereichen Bergbau, Öl & Gas, Infrastruktur & Bauwesen sowie Anlagenbau tätig ist. Zu den Kunden von DMT zählen u.a. Anglo American, BHP Billiton, OMV, E.ON, Schlumberger, De Beers und führende Institute wie die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank. DMT ist weltweit an 30 Standorten vertreten und gehört zur deutschen Zertifizierungsstelle TÜV NORD GROUP. DMT hat bis dato mehrere tausend Projekte in über 150 Ländern durchgeführt und ist in einem gewöhnlichen Jahr in mehr als 25 Ländern tätig.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DMT, einem Unternehmen mit einer reichen Tradition in der Bereitstellung von Hightech-Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor und die Industrie rund um den Globus, sagte Dirk Harbecke, Chairman des Board of Directors von Rock Tech. DMT - ein wahrhaft internationales Unternehmen mit Standorten und Kunden in über 70 Ländern - ist der richtige Partner, um uns bei den nächsten Schritten im Rahmen unseres Projekterschließungsplans für den weiteren Ausbau unseres Lithiumprojekts Georgia Lake zu unterstützen. DMT arbeitet derzeit an der Überarbeitung unserer bestehenden NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung und berücksichtigt dabei alle Arbeiten, in die wir in den vergangenen 18 Monaten investiert haben. Wir erwarten in den kommenden Wochen ein Ergebnis. Parallel dazu unterstützt uns DMT bereits bei den Vorbereitungen für eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA), mit der wir den Wert unseres Projekts Georgia Lake belegen wollen.

Über Rock Tech Lithium:

Rock Tech Lithium ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Exploration von Konzessionsgebieten mit potenziellen Vorkommen von Lithium und anderen ausgewählten Metallen für den Einsatz in Batterien gerichtet ist.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

Dirk Harbecke

Chairman

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brad Barnett

Chief Financial Officer

Rock Tech Lithium Inc.

777 Hornby Street, Suite 600

Vancouver, B.C., V6Z 1S4

Tel: (778) 358-5200

Fax: (604) 670-0033

E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42808

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42808&tr=1

