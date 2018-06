IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech beginnt mit wirtschaftlicher Erstbewertung für Georgia Lake

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.



: Rock Tech beginnt mit wirtschaftlicher Erstbewertung für Georgia Lake

Vancouver, BC, Kanada - 5. Juni 2018 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) [TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB (WKN: A1XF0V)] freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen DMT GmbH & Co. KG (DMT) damit beauftragt hat, eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake in der Bergbauregion Thunder Bay in Nordwest-Ontario (Kanada) durchzuführen.

Die PEA wird auf der aktualisierten Ressourcenschätzung basieren, die in Kürze veröffentlicht werden und eine Erhöhung der Gesamttonnage und eine Hochstufung der Ressourcenklassifizierung gegenüber der im Jahr 2012 abgeschlossenen NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung beinhalten soll. Die neue Ressourcenschätzung wird die Ergebnisse der Arbeiten, in die Rock Tech in den letzten 18 Monaten investiert hat, berücksichtigen. Die aktualisierte Ressourcenschätzung wird ebenfalls von DMT erstellt, wie in einer Pressemitteilung vom 20. März 2018 bekannt gegeben wurde.

DMT verfügt über ein umfassendes Leistungsangebot, wie etwa in den Bereichen Rohstoffdefinition, Bergbau, Verarbeitung, technische Planung und Geotechnik, sagte Martin Stephan, Chief Executive Officer von Rock Tech. Das kompetente Personal von DMT, das weltweite Projekterfahrung und fundierte Kenntnissen der internationalen ökologischen, technischen und finanziellen Anforderungen für die Bewertung von Mineralprojekten hat, macht DMT zum idealen Partner für die Erschließung des Projekts Georgia Lake.

Wir haben in den letzten Jahren erfolgreich in das Projekt Georgia Lake investiert, was unter anderem zur ersten NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung, der erfolgreichen Produktion von hochwertigem Spodumenkonzentrat und Lithiumcarbonat in Batteriequalität im Labormaßstab sowie der Entdeckung mehrerer weiterer lithiumhaltiger Pegmatite führte, ergänzte Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech. Der Auftrag für die Durchführung einer PEA stellt einen großen Fortschritt in der Erschließung des Konzessionsgebiets Georgia Lake dar. Wir freuen uns, mit DMT, einer angesehenen internationalen Institution mit großer Erfahrung in der Umsetzung von Projekten, zusammenzuarbeiten.

Über DMT GmbH & Co. KG

DMT ist eine globale Unternehmensgruppe, welche leistungsübergreifend in den Bereichen Bergbau, Öl & Gas, Infrastruktur & Bauwesen sowie Anlagenbau tätig ist. Zu den Kunden von DMT zählen u.a. Anglo American, BHP Billiton, OMV, E.ON, Schlumberger, De Beers und führende Institute wie die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank. DMT ist weltweit an 30 Standorten vertreten und gehört zur deutschen Zertifizierungsstelle TÜV NORD GROUP. DMT hat bis dato mehrere tausend Projekte in über 150 Ländern durchgeführt und ist in einem gewöhnlichen Jahr in mehr als 25 Ländern tätig.

Über Rock Tech Lithium:

Rock Tech Lithium ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Exploration von Konzessionsgebieten mit potenziellen Vorkommen von Lithium und anderen ausgewählten Metallen für den Einsatz in Batterien gerichtet ist. Das Ziel im Lithiumprojekt Georgia Lake besteht in der Erschließung einer lithiumreichen Pegmatit-Erzganglagerstätte für den Abbau. Die Lagerstätte wurde bereits 1955 in der Bergbauregion Thunder Bay im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario in der Nähe des Oberen Sees entdeckt. Rock Tech Lithium konzentriert sich seit 2016 verstärkt auf die Arbeit in diesem Konzessionsgebiet und das in einem internationalen Marktumfeld, in dem der Trend seit Jahren immer mehr zu Elektroautos geht. Analysten gehen davon aus, dass im Jahr 2025 mehr als 25 % der neu verkauften Fahrzeuge Elektroautos sein werden, wodurch die Nachfrage nach Batterien und damit auch nach Batteriemetallen wie Lithium stark zunehmen wird.

