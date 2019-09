IRW-News: Roadman Investments Corp. : Roadman Investments stellt Organisationskomitee für Psychedelika-Konferenz in Denver zusammen

IRW-PRESS: Roadman Investments Corp.



: Roadman Investments stellt Organisationskomitee für Psychedelika-Konferenz in Denver zusammen

5. September 2019 - Vancouver, British Columbia, Kanada - Roadman Investments Corp. (TSXV: LITT)(FWB: 1QD) (Roadman Investments oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen das Planungskomitee für die Konferenz The Denver Psychedelic Summit (das Komitee) zusammengestellt hat.

The Denver Psychedelic Summit plant, Gastgeber für zahlreiche hochrangige Branchenführer zu sein. Die Konferenz wird in Denver am Jahrestag der Entkriminalisierung von Psilocybin-Pilzen in der ersten Stadt der USA stattfinden. Die Initiative in Denver im letzten Jahr eröffnete ganz neue Möglichkeiten für eine Renaissance der Psychedelika, und Roadman Investments möchte diese unterstützen und einen wesentlichen Beitrag zu dieser Bewegung leisten.

Das Komitee wird den Konferenzplan zusammenstellen. Dazu gehören Programm, Organisation von Sprechern sowie des Veranstaltungsorts, um allen Teilnehmenden ein bedeutendes Event zu bieten. Die wichtigsten Hauptredner, das Programm und der Veranstaltungsort werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Psychedelische Substanzen werden von der Mainstream-Gesellschaft häufig verteufelt, weil sie mit Drogenkonsum zu Freizeitzwecken in Zusammenhang gebracht werden. Allerdings gibt es immer mehr Beweise dafür, dass diese chemischen Substanzen für die Behandlung verschiedener psychischer Erkrankungen eingesetzt werden können. Gleichzeitig nimmt auch das Interesse seitens Investoren, Start-ups und passionierten Aktivisten zu. Durch diese Konferenz kann Roadman neue Gelegenheiten für die Platzierung von Kapital in Vorreiterunternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen mit neuen bahnbrechenden Therapien zu helfen, finden.

Psychische Erkrankungen sind einer der Hauptgründe für die weltweite Krankheitslast, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mehr als 450 Millionen Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben von einer psychischen oder neurologischen Erkrankung betroffen sind*. Die moderne Forschung zeigt, dass die psychedelische Medizin dazu beitragen könnte, die psychische Gesundheitskrise anzugehen, und diese Konferenz wird jene Branchenführer zusammenbringen, die diesen neue Industriezweig voranbringen werden.

CEO und Director Luke Montaine sagte: "Denver wird zu einer wichtigen Drehscheibe für Psychedelika und ist der perfekte Standort für diese Veranstaltung. So viele wichtige Entwicklungen finden in der Branche statt und unser Team freut sich darauf, die weltweite Psychedelika-Gemeinschaft zu unterstützen.

Wenn Sie als Sprecher oder Sponsor fungieren oder uns bei der Organisation der Konferenz helfen wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@roadmancorp.com.

Quelle: https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/

Über Roadman Investments

Roadman Investments ist ein kanadisches Risikokapital- und Beratungsunternehmen, das bestrebt ist, Innovationen aktiv voranzutreiben und das Wachstum seiner Portfoliobeteiligungen zu beschleunigen, um Alpha-Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Roadman investiert in Unternehmen, die über bahnbrechende Produkte, Geräte, Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel verfügen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mediensprecher:

Nikolai Vassev

nikolaivassev@gmail.com

+1 (778) 772-1751

Roadman Investments

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, British Columbia, Canada

Tel: 1 (800) 406-6185

info@roadmacorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Geschäft des Unternehmens. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogen werden. Wenn Investoren und andere Personen sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, sollten sie die vorgenannten Faktoren und andere Unsicherheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von ihm selbst oder in seinem Namen mündlich oder schriftlich abgegeben wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48762

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48762&tr=1

