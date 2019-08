IRW-News: Roadman Investments Corp. : Roadman Investments informiert über die Aufnahme von Kevin Matthews, dem ehemaligen Leiter der Kampagne für die Denver Psilocybin Initiative, in den Beirat des Unternehmens

IRW-PRESS: Roadman Investments Corp. : Roadman Investments informiert über die Aufnahme von Kevin Matthews, dem ehemaligen Leiter der Kampagne für die Denver Psilocybin Initiative, in den Beirat des Unternehmens

09. August 2019, VANCOUVER, British Columbia - Roadman Investments Corp. (TSXV: LITT)(FWB: 1QD)(OTC: RMANF) (Roadman Investments oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Kevin Matthews dem strategischen Beirat des Unternehmens beigetreten ist.





Herr Matthews absolvierte eine Ausbildung an der US-Militärakademie in West Point und war zuvor Kampagnendirektor bei der Denver Psilocybin Initiative. Kevin war federführend am Erfolg der Kampagne im Zusammenhang mit der sogenannten Initiative 301 in Denver (Colorado) beteiligt. Mit dieser Initiative wurde Denver zur ersten Stadt der Vereinigten Staaten, in welcher der Konsum von Psilocybin - dem psychoaktiven Wirkstoff in den sogenannten Zauberpilzen oder Magic Mushrooms - entkriminalisiert wurde. Der Erfolg der Initiative 301 hat seither viele Streitgespräche auf nationaler Ebene über den möglichen gesundheitlichen Nutzen von Psilocybin befeuert.

Herr Matthews ist einer der führenden Verfechter von Psilocybin und zeichnet als Mitbegründer und Geschäftsführer der Society for Psychedelic Outreach, Reform, and Education (SPORE) verantwortlich. SPORE ist eine Organisation, die sich für die Normalisierung und Entkriminalisierung des Konsums von Psilocybin sowie anderen psychoaktiven Pflanzen und Pilzen in den Vereinigten Staaten einsetzt. Kevin und sein Team sorgen derzeit dafür, dass sich Denver auch tatsächlich an die Formulierungen der anerkannten Initiative hält, die den Besitz, Konsum und Anbau von psychoaktiven Pilzen entkriminalisiert. Sie errichten derzeit ein Experten-Netzwerk, das zur Aufklärung über Psilocybin und zur Begrenzung negativer Effekte in den Vereinigten Staaten beitragen soll.

Kevin wird im Health and Wellness Committee von Roadman vertreten sein und eine Beratungsfunktion ausüben. Zu Herrn Matthews zukünftigen Aufgaben zählen unter anderem: die Sondierung neuer Investmentchancen im Markt für alternative Gesundheitsvorsorge; die Beratung der mit Roadman kollaborierenden Partner bzw. Unternehmen im Hinblick auf die Compliance; die Einflussnahme auf politische Entscheidungen; Presseinterviews und die Teilnahme an branchenrelevanten Konferenzen.

Luke Montaine, Chief Executive Officer und ein Director von Roadman Investments, erklärt: Wir freuen uns außerordentlich über die Unterstützung eines so bemerkenswerten Experten, der im Markt für alternative Gesundheitsvorsorge eine führende Rolle einnimmt. Roadman ist darum bemüht, Kontakte zu den vielversprechendsten Firmen der Branche aufzubauen. Mit Kevins Unterstützung wird das Unternehmen in der Lage sein, seine Strategie auf effizientere Weise umzusetzen.

Über Roadman Investments

Roadman Investments Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung von und der Zusammenarbeit mit Start-up-Unternehmen, um durch den taktischen Einsatz von Kapital in den Bereichen Ressourcen, Landwirtschaft, Finanzdienstleistungen, Technologie sowie Gesundheit und Wellness Kapital zu generieren und Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mediensprecher:

Nikolai Vassev

nikolaivassev@gmail.com

+1 (778) 772-1751

info@roadmancorp.com

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, British Columbia

V6C 1H2

(604) 687-2038

Weitere Informationen über Roadman finden Sie auf unserer Webseite: https://roadmancorp.com/

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Geschäft des Unternehmens. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogen werden. Wenn Investoren und andere Personen sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, sollten sie die vorgenannten Faktoren und andere Unsicherheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von ihm selbst oder in seinem Namen mündlich oder schriftlich abgegeben wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

