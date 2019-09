IRW-News: Roadman Investments Corp. : Roadman Investments gibt bekannt, dass Anton Gomez-Escolar, Experte auf dem Gebiet der Psychopharmakologie, jetzt Beiratsmitglied ist

IRW-PRESS: Roadman Investments Corp.



: Roadman Investments gibt bekannt, dass Anton Gomez-Escolar, Experte auf dem Gebiet der Psychopharmakologie, jetzt Beiratsmitglied ist

12. September 2019 - VANCOUVER, British Columbia - Roadman Investments Corp. (TSXV: LITT)(FWB: 1QD)(OTC: RMANF) (Roadman Investments oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Anton Gomez-Escolar dem strategischen Beirat des Unternehmens beigetreten ist.

Herr Gomez-Escolar hat einen Master in Psychopharmakologie von Spaniens größter Universität Complutense in Madrid und hat seine Masterarbeit über das Thema "Psychedelics in psychotherapy for the treatment of depression and addiction" geschrieben. Außerdem hat er einen Master in International Relations der Griffith University in Australien sowie zahlreiche andere Diplome, darunter ein Zertifikat in Entwicklung und Interpretation klinischer Studien der John Hopkins School of Public Health, ein Zertifikat in Wirkstoffentdeckung, Entwicklung & Kommerzialisierung der UCSD sowie ein Zertifikat in Drogenkonsum, -politik und -gesundheit der Universität Genf.

Herr Gomez-Escolar hat im Bereich der Schadensminimierung gearbeitet und im Rahmen dessen Drogenerziehung und Prüfung von Drogen angeboten sowie als Notfall-Tripsitter bei Musikfestivals und in anderen Situationen gearbeitet. Er war für viele Organisationen tätig, unter anderem für Energy Control (von der ABD Welfare and Development Association, Spanien), Kosmicare (Portugal), Check!n (Portugal), Safen Sound (Belgien) sowie das Projekt Zendo (von der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies MAPS, USA). Aufgrund seiner Erfahrungen im Bereich der Neuropharmakologie und Sicherheit konnte er andere über Schadensminimierung aufklären und bei psychedelischen Notfällen vor Ort helfen, wodurch er großes praktisches Wissen über psychedelische Gemische und deren Wirkungen, Risiken und Potenziale erhielt.

Zusätzlich dazu, dass er Mitbegründer der Psychedelic Society of Madrid und Lissabon ist, hat er an zahlreichen Konferenzen zum Thema Klinische Psychedelische Forschung sowie anderen Themen der Psychopharmakologie teilgenommen, unter anderem Psychedelic Science (San Francisco), Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research (Amsterdam), Breaking Convention (London), World Ayahuasca Conference (Spain), Harm Reduction International (Porto), Lisbon Addictions Conference (Lisbon), Altered States of Consciousness (Madrid), Club Health (Amsterdam) und NIGHTS (Berlin).

Zuletzt war Herr Gomez-Escolar für die European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, EMCDDA), der offiziellen Drogeninformationsstelle der EU mit Sitz in Lissabon, tätig, wo er neben vielen anderen Aufgaben ein umfangreiches E-Learning-Tool entwickelte, das die nationalen Focal Points der EU sowie andere Akteure in verschiedenen drogenbezogenen Themen schult, und an der 2018 Drug Summer School, die von der ISCTE University und vom EMCDDA organisiert wurde, teilnahm.

Aufgrund seines technischen Verständnisses der Neurobiologie, Psychopharmakologie, Drogensicherheit und Entwicklung klinischer Studien wird Roadman Investments potenzielle Investitionen in Biotech-Unternehmen besser einschätzen können. Außerdem wird er das Unternehmen darin unterstützen, Beratungsdienstleistungen für zukünftige Beteiligungsunternehmen oder Partner anzubieten, die diese Fachkenntnisse benötigen.

Anton wird im Health and Wellness Committee von Roadman vertreten sein und eine Beratungsfunktion ausüben. Zu Herrn Gomez-Escolars zukünftigen Aufgaben zählen unter anderem: die Sondierung neuer Investmentchancen im Markt für alternative Gesundheitsvorsorge; die Beratung von Roadman bei der technischen Due Diligence; die Einflussnahme auf politische Entscheidungen; Presseinterviews und die Teilnahme an branchenrelevanten Konferenzen.

Luke Montaine, Chief Executive Officer und ein Director von Roadman Investments sagte dazu: "Dadurch, dass wir jetzt einen Fachmann auf dem Gebiet der Psychopharmakologie haben, wie Anton Gomez-Escolar einer ist, sind wir bei unseren Investitionsentscheidungen besser informiert. Außerdem liefert er unserem Unternehmen das Fachwissen, das wir brauchen, um für die Unternehmen, in die wir investieren, einen enormen Wert beizusteuern.

Über Roadman Investments

Roadman Investments Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung von und der Zusammenarbeit mit Start-up-Unternehmen, um durch den taktischen Einsatz von Kapital in den Bereichen Ressourcen, Landwirtschaft, Finanzdienstleistungen, Technologie sowie Gesundheit und Wellness Kapital zu generieren und Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mediensprecher:

Nikolai Vassev

nikolaivassev@gmail.com

+1 (778) 772-1751

Roadman Investments

Suite 810 - 789 West Pender Street Vancouver, British Columbia, Kanada

Tel: (604) 687 2038

info@roadmacorp.com

Weitere Informationen über Roadman finden Sie auf unserer Webseite: https://roadmancorp.com/

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Geschäft des Unternehmens. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogen werden. Wenn Investoren und andere Personen sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, sollten sie die vorgenannten Faktoren und andere Unsicherheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von ihm selbst oder in seinem Namen mündlich oder schriftlich abgegeben wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

