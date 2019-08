IRW-News: Roadman Investments Corp. : Roadman Investments erhöht Volumen der Privatplatzierung und stellt Unternehmensupdate bereit

IRW-PRESS: Roadman Investments Corp. : Roadman Investments erhöht Volumen der Privatplatzierung und stellt Unternehmensupdate bereit

22. August 2019 - VANCOUVER, British Columbia - Roadman Investments Corp. (TSXV: LITT) (OTC: RMANF) (FWB: 1QD) (Roadman Investments oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der positiven Nachfrage nach seiner zuvor angekündigten Finanzierung (siehe Pressemeldungen des Unternehmens vom 7. August 2019 und 15. August 2019) seitens institutioneller und privater Anleger plant, das Volumen seiner nicht vermittelten Privatplatzierung auf bis zu 18.181.819 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,055 CAD pro Einheit zu erhöhen, um damit einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 CAD zu erzielen (das Angebot).





Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt und gegen eine weitere Aktie zum Preis von 0,10 CAD eingelöst werden.

Das Unternehmen plant, den Erlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Die zweite Tranche des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 20. September 2019 (das Abschlussdatum) abgeschlossen werden und steht unter dem Vorbehalt bestimmter für derartige Transaktionen üblichen Bedingungen einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlicher Genehmigungen; darunter auch die Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Alle im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind in Kanada an eine staatlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einen Tag ab dem Abschlussdatum gebunden. Das Unternehmen muss in Verbindung mit dem Angebot möglicherweise Vermittlungsprovisionen zahlen.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen freut sich ebenfalls bekannt zu geben, dass Champignon Brands Inc. (Champignon), eine Beteiligung des Unternehmens, seine Finanzierung (A-Serie) abgeschlossen hat und beabsichtigt, im vierten Quartal 2019 einen Börsengang an der Canadian Securities Exchange durchzuführen.

Roadman Investments gibt außerdem bekannt, dass es mit einer Vielzahl von privaten Unternehmen im Bereich Gesundheit, Wellness und alternative Medizin Vertraulichkeitsvereinbarungen abgeschlossen hat, die eventuell zu Beratungsverträgen und/oder strategischen Investitionen führen können.

Champignons Flaggschiff im E-Commerce-Shop umfasst eine Auswahl an für den weltweiten Vertrieb bestimmten psilocybinhaltigen Teesorten und Zubehör. Champignon lädt alle derzeitigen und zukünftigen Aktionäre ein, seinen E-Commerce-Shop zu besuchen und sich sein Markenproduktangebot an Vitality Superteas unter der unten angegebenen URL anzusehen: https://vitalitysuperteas.com

Über Roadman Investments

Roadman Investments ist ein kanadisches Risikokapital- und Beratungsunternehmen, das bestrebt ist, Innovationen aktiv voranzutreiben und das Wachstum seiner Portfoliobeteiligungen zu beschleunigen, um Alpha-Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Roadman investiert in Unternehmen, die über bahnbrechende Produkte, Geräte, Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel verfügen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mediensprecher:

Nikolai Vassev

nikolaivassev@gmail.com

+1 (778) 772-1751

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, British Columbia,

Tel: 1.866.689.0618 / 604.689.0618

Fax: 1.604.689.0628

info@roadmacorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Geschäft des Unternehmens. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogen werden. Wenn Investoren und andere Personen sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, sollten sie die vorgenannten Faktoren und andere Unsicherheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von ihm selbst oder in seinem Namen mündlich oder schriftlich abgegeben wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48640

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48640&tr=1

