IRW-News: RewardStream Solutions Inc.: RewardStream meldet Abschluss der Privatplazierung

REWARDSTREAM MELDET ABSCHLUSS DER PRIVATPLATZIERUNG

Vancouver (British Columbia), 23. März 2017. RewardStream Solutions Inc. (TSX-V: REW, Frankfurt: JL4L, WKN: A2APX1) (RewardStream) gibt bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen und durch die Emission von 5.304.001 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Einheit insgesamt 795.600 Dollar aufgebracht hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant auf den Kauf einer weiteren Aktie (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 23. März 2019 eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,25 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist, die am 24. Juli 2017 endet.

In Zusammenhang mit der Privatplatzierung zahlte RewardStream an qualifizierte Vermittler eine Barprovision in Höhe von 7.200 Dollar und emittierte 24.000 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 23. März 2019 eine zusätzliche Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,15 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung werden als allgemeines Betriebskapital und zu firmeninternen Zwecken verwendet werden.

Die Privatplatzierung unterliegt einer endgültigen Genehmigung der TSX-V.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON REWARDSTREAM SOLUTIONS INC.

IM AUFTRAG DES BOARD Robert Goehring Robert Goehring President und CEO REWARDSTREAM SOLUTIONS INC.

Über RewardStream Solutions Inc.

RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen konnten wir bereits in 39 Ländern Markenunternehmen wie Boost Mobile, Virgin Mobile, Envision Financial, Koodo Mobile und viele andere bei ihren Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogrammen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rewardstream.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

RewardStream Solutions Inc. Rana Vig, Vice Chairman Rana.vig@rewardstream.com (604) 282-7572

Rob Goehring, CEO Rob.goehring@rewardstream.com (877) 692-0040

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen - die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (Regulation Services Provider) (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

