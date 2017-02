IRW-News: RewardStream Solutions Inc.: RewardStream gibt die Einführung einer Empfehlungsmarketing-Plattform für zugelassene Cannabis-Hersteller, Ärzte und Patienten bekannt

IRW-PRESS: RewardStream Solutions Inc.



: RewardStream gibt die Einführung einer Empfehlungsmarketing-Plattform für zugelassene Cannabis-Hersteller, Ärzte und Patienten bekannt

Empfehlungen ermöglichen neuen und etablierten Marktführern eine kostengünstige Kundenakquise

Vancouver BC - 22. Februar 2017 - RewardStream Solutions Inc. (RewardStream oder das Unternehmen) (TSX-V: REW und Frankfurt: JL4L, WKN-Nummer A2APX1), ein weltweit führender Anbieter von Empfehlungsmarketing-Lösungen, freut sich, bekannt zu geben, dass die Empfehlungsmarketing-Plattform SparkTM für die Cannabis-Branche verfügbar ist. Zielgruppe des Unternehmens sind zugelassene Hersteller, verordnende Ärzte und Patienten, sofern die medizinische Verwendung und der Freizeitkonsum legalisiert wurden, unter anderem in ganz Kanada und in US-Bundesstaaten wie Kalifornien, Colorado und Washington.

Der Cannabis-Markt wächst sehr schnell, da Marihuana an immer mehr Orten in Nordamerika für den medizinischen Einsatz und den Freizeitkonsum legalisiert wird, erklärte Rob Goehring, der Chief Executive Officer von RewardStream. Die Weiterempfehlung ist eine der effizientesten Arten, das Wachstum neuer Märkte zu beschleunigen, und wird häufig als wesentlicher Treiber für das Wachstum von Unternehmen wie DropBox, Uber und AirBnB angeführt. Da das legalisierte medizinische Marihuana bei der Behandlung vieler Erkrankungen immer häufiger zum Einsatz kommt, können Empfehlungen die zugelassenen Hersteller sowie die Ärzte und Patienten dabei unterstützen, über unsere Empfehlungsmarketing-Plattform neue Kunden bzw. vertrauenswürdige Anbieter zu finden. Schätzungen von Deloitte zufolge hat allein der kanadische Markt ein Potenzial von mehr als $ 22 Milliarden, und wir entwickeln weiterhin neue Einkommensströme auf viel versprechenden neuen Märkten mit dem Ziel, zum Branchenstandard im Bereich Empfehlungsmarketing und -Software zu avancieren.*

Mit der Cannabis-Empfehlungsmarketinglösung von RewardStream können zugelassene Hersteller und verordnende Ärzte auf kostengünstige Weise Kunden akquirieren. Heutzutage sehen sich zugelassene Hersteller und verordnende Ärzte mit der Herausforderung konfrontiert, ihren Kundenstamm mit begrenzten Alternativen und Tools zu erweitern. Mit der SparkTM-Plattform verfügen diese Organisationen nunmehr über eine bedienungsfreundliche Lösung für die Erweiterung ihrer Kundenbasis, indem sie die vertrauenswürdigen Empfehlungen oder Referenzen bestehender Kunden für die Akquise von Neukunden einsetzen. Patienten, die medizinisches Cannabis verwenden, ziehen enorme Vorteile aus der Behandlung und haben normalerweise Freunde oder Familienangehörige mit ähnlichen medizinischen Problemen und Bedürfnissen. In einem bisher unbekannten Umfeld und auf einem unübersichtlichen Markt sind Empfehlungen ein ungemein leistungsstarkes Instrument, mit dem neue Patienten vertrauenswürdige Ärzte und Lieferanten suchen können. Darüber hinaus sind Patienten, die vertrauenswürdige Anbieter suchen, in der Lage, sich für den Zugang zu dem wachsenden Netzwerk verordnender Ärzte und zugelassener Hersteller im RewardStream-Network anzumelden.

Hersteller und Ärzte, die ihren Kundenstamm erweitern und mehr Patienten erreichen wollen, können beispielsweise die folgenden Eigenschaften des bestehenden Programms nutzen:

- Optimierte Nutzung auf mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, sodass die Kunden ihre Empfehlungen jederzeit und an jedem Ort per E-Mail oder SMS, über Social Media oder Mundpropaganda abgeben können

- Anpassbare Optionen, die es den zugelassenen Herstellern und verordnenden Ärzten ermöglicht, ihre eigenen, auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnittenen Logos, Schriftarten und Nachrichtensysteme zu verwenden

- Leistungsfähige Analysefunktionen, mit welchen die Ergebnisse der Weiterempfehlung in Echtzeit verfolgt, gemessen und ausgewertet werden können

- Branchenführende Datenschutztechnologie, die mit zusätzlichem Schutz zur Aufdeckung und Vermeidung von Betrug und Missbrauch gewährleistet, dass alle Daten sicher sind

Entspricht den CAN-SPAM- und CASL-Rechtsvorschriften und kann in die Anti-Spam-Tools für das digitale Marketing integriert werden

Unsere Lösung kann für Anbieter jeder Größe konfiguriert werden, von kleinen Arztpraxen und Produktionsanlagen bis hin zu großen etablierten und landesweiten Anbietern, so Goehring weiter. Mit optionalen Modulen für zusätzliche Funktionen, Support und Best Practices im Bereich Leadership erfüllt unsere Lösung die Bedürfnisse von aufstrebenden, schnell wachsenden Organisationen im Sektor medizinisches Cannabis, und zwar ohne IT-Beteiligung.

Weitere Informationen erhalten Sie über die Website: www.rewardstream.com

Über RewardStream Solutions Inc.

RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen konnten wir bereits in 39 Ländern Markenunternehmen wie Boost Mobile, Virgin Mobile, Envision Financial, Koodo Mobile und viele andere bei ihren Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogrammen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rewardstream.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über: RewardStream Solutions, Inc. Rana Vig, Vice Chairman Rana.vig@rewardstream.com (604) 282-7572

Rob Goehring, CEO Rob.goehring@rewardstream.com (877) 692-0040

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und sonstige Faktoren einschließen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Ergebnisse von Finanzierungsbemühungen -, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmen abweichen, sind in den jeweils bei SEDAR (siehe www.sedar.com) veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens enthalten. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die lediglich den Kenntnisstand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise zu aktualisieren oder zu berichtigen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (Regulation Services Provider) (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

