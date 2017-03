IRW-News: RewardStream Solutions Inc.: RewardStream begrüßt Juan Vegarra, ein ehemaliges Führungsmitglied von Microsoft, in seinem Board of Directors

IRW-PRESS: RewardStream Solutions Inc.



: RewardStream begrüßt Juan Vegarra, ein ehemaliges Führungsmitglied von Microsoft, in seinem Board of Directors

Erfahrener Führungsexperte unterstützt RewardStream mit seinem Know-how in Vertrieb, Technologieskalierung und Börsenwesen

Vancouver BC - 2. März 2017 - RewardStream Solutions Inc., (RewardStream oder das Unternehmen) (TSX-V: REW und Frankfurt: JL4L, WKN: A2APX1), ein Weltmarktführer im Bereich automatisierter Lösungen für das Empfehlungsmarketing, hat bekannt gegeben, dass der erfahrene Börsen- und Technologieexperte Juan Vegarra in das Board of Directors von RewardStream aufgenommen wurde.

Vegarras Karriere im Technologiesektor begann in den späten 1980er Jahren als Spezialist für Informationstechnologie im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. In weiterer Folge wechselte Vegarra zu Microsoft, wo er sich als Technologieexperte in leitender Funktion einen Namen machte und anschließend als Worldwide Director of Channel Programs for Microsoft Solution Provider Partners erfolgreich war. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei Microsoft bereiste Vegarra über 54 Länder und konnte dem Unternehmen damit enorme Umsatzzuwächse bescheren und die Marktpräsenz seiner Produkte in Amerika, Afrika, Indien, im Mittleren Osten und Europa weiter ausbauen.

Seit 1999 leitet Herr Vegarra die Firma Vegarra Investments LLC, wo er maßgeblich an Internet-, Software- und Cloud-Computing-Unternehmen beteiligt ist und auch die Funktion eines aktiven Beraters und Board-Mitglieds innehat. Darüber hinaus war Vegarra auch Gründer, CEO und Chairman im Board von Vena Resources, einem an der TSX gelisteten Bergbauunternehmen. Während seiner Tätigkeit bei Vena Resources konnte Vegarra Gelder in Höhe von mehr als 54 Millionen Dollar aufbringen, unterzeichnete Joint-Venture-Deals im Wert von mehr als 15 Millionen Dollar und brachte es so auf eine Marktkapitalisierung von über 160 Millionen Dollar. Vegarra ist außerdem aktiver Anleger, Board-Mitglied und Berater bei diversen an der TSX-Venture notierten Unternehmen.

Wir freuen uns sehr, dass Juan als neues Mitglied in unserem Board of Directors den Zukunftskurs des Unternehmens aktiv mitgestalten wird, erklärte Rob Goehring, Chief Executive Officer von RewardStream. Juan kann mit einer einzigartigen Kombination aus Fähigkeiten und Erfahrungen punkten, die ihn zu einem perfekten Mitglied im Board von RewardStream machen. Angesichts seiner Leidenschaft für Softwarefirmen, seiner Erfahrung in der Skalierung von Vertriebskanälen und seinem überzeugenden Börsen-Know-how freuen wir uns schon darauf, mit Juan in der nächsten Phase des Unternehmenswachstums zusammenzuarbeiten.

Ich finde es faszinierend, an einem so entscheidenden Punkt im Lebenzyklus von RewardStream in das Board of Directors des Unternehmens einzutreten, meint Vegarra. Ich glaube an das Unternehmen, sein Führungsteam und seine langfristige Vision und bin überzeugt, mit meinen Fähigkeiten und Erfahrungen einen positiven Beitrag zum rascheren Unternehmenswachstum leisten zu können.

Vegarra ist derzeit CEO und Mitglied im Board of Directors von VuSay Technologies, einem Marktführer für Online-Videodienste im Social-Media-Bereich. Vegarra fungiert außerdem als Mentor und Berater von MBA-Studenten an der Foster School of Business der University of Washington.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass Herr Norman Brewster P.Geo aus dem Board of Directors des Unternehmens ausscheidet. Das Board möchte Herrn Brewster für seine Verdienste um das Unternehmen und für seine dauerhafte Unterstützung bedanken.

Über RewardStream Solutions Inc. RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen konnten wir bereits in 39 Ländern Markenunternehmen wie Boost Mobile, Virgin Mobile, Envision Financial, Koodo Mobile und viele andere bei ihren Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogrammen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rewardstream.com.

