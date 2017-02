IRW-News: RewardStream Solutions Inc.: RewardStream beauftragt Small Cap Invest Ltd.

IRW-PRESS: RewardStream Solutions Inc.



Vancouver (British Columbia), 16. Februar 2017. RewardStream Solutions Inc. (TSX-V: REW, Frankfurt: JL4L, WKN: A2APX1) (RewardStream oder das Unternehmen), ein Anbieter von Empfehlungsmarketingsoftware für Telekommunikationsdienstleister, Finanzinstitute und E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Small Cap Invest Ltd. (SCI), ein Geschäftsentwicklungs- und PR-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, mit der Unterstützung des Unternehmens bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Geschäftsentwicklung in Deutschland und Europa beauftragt hat. Alexander Friedrich ist der President und Chief Executive Officer von SCI.

Wir freuen uns, SCI und Herrn Friedrich damit beauftragt zu haben, uns bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades unseres Unternehmens in Europa zu unterstützen, sagte Rob Goehring, Chief Executive Officer von RewardStream. Wir sind der Auffassung, dass wir dadurch das Interesse an unserem Unternehmen steigern und eine internationale Präsenz etablieren können.

SCI kann bei der Zusammenarbeit mit vielversprechenden Wachstumsunternehmen, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen und durch ein Netzwerk an erfahrenen Partnern und Investoren in Europa Zugang zu Kapital zu ermöglichen, eine langjährige Erfahrung vorweisen. Das Team verfügt über ein umfassendes Know-how hinsichtlich der europäischen Finanz-Community und nutzt dieses, um die Notierung von Aktien, die Gewinnung von Investoren auf Messen und anderen Veranstaltungen, bei denen öffentliche und private Finanzierungen gesichert werden, sowie eine Vielzahl weiterer Geschäftsentwicklungsaktivitäten ermöglicht werden.

Das Ziel des Abkommens mit SCI besteht darin, die öffentliche Wahrnehmung von RewardStream in Europa zu steigern.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird das Unternehmen an SCI über einen Zeitraum von sechs Monaten 6.000 Dollar pro Monat plus Spesen bezahlen, wobei die Option besteht, diese Laufzeit zu verlängern. Das Unternehmen hat SCI auch Bonus-Aktienoptionen auf den Erwerb von bis zu 200.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt, die innerhalb von drei Jahren zu einem Preis von 0,185 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können. Diese Optionen unterliegen Emissionsbestimmungen, denen zufolge über einen Zeitraum von zwölf Monaten in jedem Quartal 25 Prozent der gewährten Optionen emittiert werden. Abgesehen von den oben genannten Optionen besitzen weder SCI noch deren Eigentümer oder Mitarbeiter eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens oder ein Recht auf den Erwerb solcher Wertpapiere. Die Beauftragung von SCI unterliegt den erforderlichen Einreichungen bei der TSX Venture Exchange gemäß deren Bestimmung (Policy) 3.4 seitens des Unternehmens.

RewardStream befindet sich angesichts eines vielversprechenden Geschäftsmodells, eines hervorragenden Teams und eines innovativen Produktes in einer günstigen Lage für weiteres Wachstum, sagte Alexander Friedrich, Chief Executive Officer von Small Cap Invest. Das Unternehmen wird in Europa positiv aufgenommen und wir freuen uns, unser Know-how einbringen zu können, um RewardStream zu weiterem Wachstum zu verhelfen.

Über RewardStream Solutions Inc.

RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen konnten wir bereits in 39 Ländern Markenunternehmen wie Boost Mobile, Virgin Mobile, Envision Financial, Koodo Mobile und viele andere bei ihren Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogrammen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rewardstream.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über: RewardStream Solutions, Inc. Rana Vig, Vice Chairman Rana.vig@rewardstream.com (604) 282-7572

Rob Goehring, CEO Rob.goehring@rewardstream.com (877) 692-0040

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen, einschließlich Aussagen hinsichtlich des höheren Bekanntheitsgrades und des Wachstums des Unternehmens in Europa. Begriffe wie erwarten, planen oder beabsichtigen oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen als solche kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von RewardStream hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie auf bestimmten Annahmen und Analysen von RewardStream in Anbetracht der aktuellen Lage, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren, die das Management als angemessen erachtet. Diese Erwartungen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Obwohl RewardStream der Auffassung ist, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, könnten sie sich als inkorrekt herausstellen, weshalb die Leser nicht davon ausgehen dürfen, dass die tatsächlichen Ereignisse mit jenen übereinstimmen werden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich angesichts zahlreicher Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von RewardStream liegen, erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die Erwartungen von RewardStream zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt deren Äußerung wider und anschließende Ereignisse könnten zu einer Änderung dieser Erwartungen führen. RewardStream ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (Regulation Services Provider) (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38929

