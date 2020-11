IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold veröffentlicht weitere Bohrergebnisse und stellt Explorationsupdate bereit

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.



: Revival Gold veröffentlicht weitere Bohrergebnisse und stellt Explorationsupdate bereit

Toronto (Ontario), 12. November 2020. Revival Gold Inc. (TSX-V: RVG, OTCQB: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, meldet die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern sowie partielle Ergebnisse eines sechsten Bohrlochs des Bohrprogramms 2020 des Unternehmens beim vormals produzierenden Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) im US-Bundesstaat Idaho.

Fünf der sechs heute veröffentlichten Bohrlöcher sind Ergänzungs-Kernbohrlöcher, die im Zielgebiet Haidee bei Beartrack-Arnett gebohrt wurden. Die Bohrlöcher wurden gebohrt, um die Projektionen der Ressourcenblöcke der Mineralressourcenschätzung 2020 zu bestätigen (siehe technischer Bericht (Technical Report) über das Goldprojekt Beartrack-Arnett in Lemhi County im US-Bundesstaat Idaho vom 21. Februar 2020) und die Ressourcen von der abgeleiteten Kategorie in die angezeigte Kategorie hochzustufen. Alle fünf Bohrlöcher durchschnitten eine oberflächennahe laugbare Mineralisierung und mineralisierte Abschnitte, die im Allgemeinen mit den Projektionen des Blockmodells von benachbarten Bohrlöchern oder Querschnitten übereinstimmen.

Höhepunkte

- 0,93 g/t Au auf 28,3 m1 in AC20-48D

- 0,55 g/t Au auf 34,5 m1 und 0,50 g/t Au auf 34,4 m und 0,41 g/t Au auf 34,4 m in AC20-050D

- 0,80 g/t Au auf 15,2 m1 in AC20-051D

- 0,41 g/t Au auf 38,1 m1 in AC20-053D

1 Bebohrte Mächtigkeit; wahre Mächtigkeit geschätzt, um in etwa der bebohrten Mächtigkeit zu entsprechen.

Partielle Ergebnisse eines sechsten Kernbohrlochs, BT20-226D, das im kaum erkundeten Gebiet zwischen den Bereichen North Pit und South Pit bei Beartrack-Arnett gebohrt wurde, weisen darauf hin, dass das Bohrloch eine schwache Goldmineralisierung in der Panther Creek Shear Zone (die PCSZ) durchschnitt, wobei der beste Abschnitt 0,36 Gramm Gold pro Tonne auf einer bebohrten Mächtigkeit von 6,1 Metern in einer Tiefe von etwa 370 Metern lag. Die vollständigen Ergebnisse sind noch ausstehend.

Das Ressourcenmodell von Beartrack-Arnett stimmt mit den Ergänzungsbohrungen im Gebiet Haidee überein und wir freuen uns, eine Fortsetzung der Goldmineralisierung in der PCSZ zwischen den Gruben North und South zu sehen, sagte President und CEO Hugh Agro. Das Bohrprogramm dieser Saison umfasst sowohl Erweiterungs- als auch Ergänzungsbohrungen, zumal wir bestrebt sind, die Ressource zu erweitern und Beartrack-Arnett von einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment), die im Laufe dieses Monats erwartet wird, zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study), die im nächsten Jahr beginnen soll, weiterzuentwickeln.

Detaillierte Bohrergebnisse

Die detaillierten Ergebnisse der heute veröffentlichten Bohrlöcher beim Ziel Haidee sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Bohrloch-Gebiet AzimutNei-gVon Bis Goldgeha

nummer (Grad)ung (m) (m) BebohrtGoldgehalt

e lt mittels

(Grad Mächti mittels Brandpr

) g Brandprobe

-keit1 obe gedecke

(m) lt

Unge-dec2 (g/t)

kelt

(g/t)

AC20-047DHaidee 63,4 -60,78,3 12,8 4,5 0,29

3

90,5 97,2 6,7 0,39

144,2 149,7 5,5 1,18

einschl. 148,4 149,7 1,2 2,88

AC20-048DHaidee 67,4 -61,786,6 114,9 28,3 0,93 0,73

4

einschl. 107,3 110,9 3,6 5,34 3,78

einschl. 107,3 108,2 0,9 14,15 8,00

152,4 162,8 10,4 0,30

AC20-050DHaidee 67,9 -61,19,8 44,3 34,5 0,55 0,50

5

einschl. 9,8 10,2 0,4 12,40 8,00

24,4 28,0 3,7 1,95

einschl. 26,5 28,0 1,4 3,48

62,2 96,6 34,4 0,50 0,47

einschl. 65,1 65,4 0,3 11,05 8,00

107,3 141,7 34,4 0,41

einschl. 130,5 137,2 6,7 1,12

einschl. 132,3 133,7 1,4 3,84

152,6 160,9 8,4 0,89

AC20-051DHaidee 63,7 -59,59,8 25,0 15,2 0,80

einschl. 17,2 23,5 6,2 1,48

40,3 47,5 7,3 0,19

95,9 108,4 12,6 0,36

AC20-053DHaidee 52,1 -44,332,2 34,9 2,7 0,50

6

46,3 84,4 38,1 0,41

einschl. 72,2 84,4 12,2 0,86

einschl. 76,2 77,6 1,4 3,47

-

1 Die wahre Mächtigkeit wird als in etwa der bebohrten Mächtigkeit entsprechend geschätzt. Die Zahlen wurden gerundet, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.

2 Der Gehalt bei Arnett wurde unter Anwendung der im technischen Bericht (Technical Report) über das Goldprojekt Beartrack-Arnett in Lemhi County im US-Bundesstaat Idaho vom 21. Februar 2020 beschriebenen Methode auf 8,0 Gramm Gold pro Tonne gedeckelt.

3 Die Kerngewinnungsraten für die Intervalle zwischen 92,4 und 93,9 Meter sowie zwischen 148,4 und 149,7 Meter beliefen sich auf 48 bzw. 30 Prozent.

4 Die Kerngewinnungsrate für das Intervall zwischen 88,1 und 88,4 Meter belief sich auf 33 Prozent.

5 Die Kerngewinnungsrate für Intervalle mit einer Gewinnungsrate von weniger als 50 Prozent lautete wie folgt: 8,1 bis 8,4 Meter: 50 Prozent; 8,4 bis 9,0 Meter: 25 Prozent; 10,4 bis 10,5 Meter: 40 Prozent; 78,2 bis 79,9 Meter: 13 Prozent; 79,9 bis 80,2 Meter: 50 Prozent; 121,0 bis 121,3 Meter: 40 Prozent. Das Intervall zwischen 78,2 und 79,9 Meter wurde mit null Gramm Gold pro Tonne einbezogen.

6 Die durchschnittliche Kerngewinnungsrate für das Intervall belief sich auf 69 Prozent. Die Gewinnungsrate für einzelne Intervalle lautete wie folgt: 46,3 bis 47,9 Meter: 46 Prozent; 48,6 bis 49,4 Meter: 24 Prozent; 54,0 bis 55,5 Meter: 28 Prozent; 55,5 bis 56,1 Meter: null Prozent; 79,1 bis 80,6 Meter: zehn Prozent; 80,6 bis 81,2 Meter: 36 Prozent; 82,4 bis 82,9 Meter. Aufgrund geringer oder keiner Gewinnungsraten wurden die Intervalle zwischen 55,5 und 56,1 Meter sowie zwischen 79,2 und 80,6 Meter mit null Gramm Gold pro Tonne einbezogen.

Abbildung 1 unten ist eine Planansicht des Zielgebiets Arnett Haidee, in der die Bohrkragenstandorte aller 30 Bohrlöcher beschrieben sind, die im Rahmen des diesjährigen Bohrprogramms abgeschlossen wurden (einschließlich jener, deren Ergebnisse bis dato veröffentlicht wurden).

Abb. 1: Bohrprogramm 2020 in Zielgebiet Haidee

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54211/RevivalGold_121120_DEPRcom.001.jpeg

Für das erste Bohrloch, das zwischen den Gruben North und South bei Beartrack gebohrt wurde, werden partielle Ergebnisse veröffentlicht. Das Gebiet ist eine Lücke von etwa 370 Metern zwischen dem Blockmodell für das Gebiet North Pit / Wards Gulch im Norden und dem Gebiet South Pit im Süden. Dieses Segment der PCSZ, der primären Grenze der Mineralisierung in diesem Gebiet, wurde nur im Rahmen äußerst oberflächennaher historischer Bohrungen erkundet, die die PCSZ nicht angemessen erprobt haben.

Bohrloch BT20-226D durchschnitt die PCSZ und stieß dabei sowohl auf oxidierte als auch auf nicht oxidierte Sulfide in und neben der Struktur. Proben von einem ausgewählten Intervall von 34,9 Metern in einer Tiefe von 366,5 bis 401,4 Metern wurden zur Analyse eingereicht. Jede Probe dieses Abschnitts enthält Gold, was darauf hinweist, dass die Struktur schwach mineralisiert ist, wobei das beste Intervall eine bebohrte Mächtigkeit von 6,1 Metern mit durchschnittlich 0,36 Gramm Gold in einer Tiefe von 367,9 bis 374,0 Metern ergab.

Drei weitere Bohrlöcher wurden im Gebiet abgeschlossen und ein viertes ist im Gange. Nach dem Abschluss werden fünf Bohrlöcher in diesem Gebiet eine Streichenlänge von etwa 400 Metern umfassen. Jedes der abgeschlossenen Bohrlöcher hat die PCSZ mit unterschiedlichen Mengen an oxidierten und nicht oxidierten Sulfiden in jedem Bohrloch durchschnitten.

Status des Bohrprogramms

In dieser Saison wurden beim Ziel Haidee insgesamt 30 Explorations- und Ergänzungsbohrlöcher auf etwa 4.900 Metern abgeschlossen. Zurzeit sind drei Bohrgeräte bei Beartrack im Einsatz, wo bis dato fünf Bohrlöcher auf etwa 1.650 Metern abgeschlossen wurden. Bei Beartrack müssen noch vier Bohrlöcher auf einer geschätzten Länge von 1.800 Metern abgeschlossen werden. Ein Bohrgerät schließt gerade das letzte von fünf Bohrlöchern im Gebiet zwischen den Gruben North und South ab und zwei Bohrgeräte bohren zurzeit im Zielgebiet Rabbit, das etwa drei Kilometer südlich der aktuellen Ressource bei Beartrack liegt.

Qualifizierte Person

Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice-President Exploration von Revival Gold Inc., hat als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival Gold besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho und beherbergt die zweitgrößte bekannte Goldlagerstätte im gesamten Bundesstaat. Derzeit ist eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Hinblick auf die mögliche Wiederaufnahme eines Phase-I-Tagebaubetriebs mit Haufenlaugung in Arbeit. Auch Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen - aktuell 36,6 Millionen Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,15 g/t, in denen 1,36 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 47,1 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,08 g/t bzw. 1,64 Millionen Unzen Gold - sind im Gange. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als 5 km und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.

Nähere Einzelheiten, einschließlich der wesentlichen Annahmen, Parameter und Methoden, die bei der Schätzung der Mineralressourcen zum Einsatz kamen, entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit dem Titel Technical Report on the Beartrack-Arnett Gold Project, Lemhi County, Idaho, USA, datiert mit 21. Februar 2020.

Revival Gold hat etwa 71,2 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 30. September 2020 über einen Barmittelbestand von rund 12,7 Million CAD. Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Hugh Agro, President & CEO oder Adam Rochacewich, CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice-President Exploration von Revival Gold Inc., hat als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie z.B. glaubt, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant erkannt werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Absichten des Unternehmens im Hinblick auf seine Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Coronavirus auf Faktoren, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant sind, vorherzusagen oder ihnen entgegenzuwirken; die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54211

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54211&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA76151P1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.