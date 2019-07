IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold durchteuft 2,35 g/t Au über 70 Meter einschließlich 4,55 g/t Au über 21 Meter bei Beartrack

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.



: Revival Gold durchteuft 2,35 g/t Au über 70 Meter einschließlich 4,55 g/t Au über 21 Meter bei Beartrack

Toronto, ON - 29. Juli 2019 - Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQB: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298883), ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, gibt die Ergebnisse der ersten drei Löcher seines geplanten 5.000 Meter umfassenden Kernbohrprogramms 2019 im ehemals produzierenden Goldprojekt Beartrack (Beartrack) und dem benachbarten Goldprojekt Arnett (Arnett) in Lemhi County (Idaho) bekannt zu geben.

Wichtigste Ergebnisse

- 3,44 g/t Au über 13,8 Meter1 einschließlich 5,04 g/t Au über 3,0 Meter1 in BT19-223D

- 2,35 g/t Au über 70,3 Meter1 einschließlich 4,55 g/t Au über 21,0 Meter1 in BT19-224D

- 1,70 g/t Au über 66,3 Meter1 einschließlich 4,24 g/t Au über 4,4 Meter1 in BT19-225D

1 erbohrte Mächtigkeit; geschätzte wahre Mächtigkeit in der Tabelle unten angegeben

Die Ergebnisse der eingeschränkten Bohrungen in diesem Jahr im Gebiet Joss bei Beartrack bestätigen das Vorkommen und erweitern den Umfang der höhergradigen Mineralisierung an diesem Standort, meinte President und CEO Hugh Agro. Das Hauptaugenmerk von Revival Gold war bislang auf die oberflächennahe Mineralisierung gerichtet, das Vorkommen höhergradiger Abschnitte über 600 Meter Streichlänge innerhalb der Verwerfung Panther Creek bei Joss weist jedoch auch auf ein unterirdisches Potenzial hin.

Einzelheiten

Revival Gold leitete sein Kernbohrprogramm 2019 bei Beartrack mit einem Bohrgerät Ende Mai ein und startete Anfang Juni die Arbeiten bei Arnett mit einem zweiten Bohrer. Ziel der diesjährigen Bohrungen ist es, den Umfang des bekannten Goldsystems bei Beartrack weiter auszubauen und Fortschritte auf dem Weg zu einer ersten Ressourcenschätzung des laugungsfähigen Goldmaterials bei Arnett zu erzielen. Eine aktuelle Ressourcenschätzung für Beartrack-Arnett wird für das erste Quartal 2020 erwartet.

Die drei Bohrlöcher, über die heute berichtet wird (BT19-223D, BT19-224D und BT19-225D), zielten auf die Mineralisierung im Gebiet Joss bei Beartrack ab. Alle drei Bohrlöcher lieferten gute Gehalte und bestätigten die Erweiterung der Goldmineralisierung in der Tiefe. Die Mineralisierung im Gebiet Joss ist in der aktuellen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für Beartrack (die Mineralressource) nicht enthalten.

Die Analyseergebnisse der heute veröffentlichten Bohrlöcher sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

BohrlochGebietAzimutNeiguvon (mbis (m geschätz

-Nummer (Grad)ng ) ) erbohrtte Goldgeha

e wahre lt

(Grad Mächti Mächtig

) gkeit keit (Brandpr

(m) 1 obe)

(m) (g/t)

BT19-223Joss 121 -63 339,2 353,0 13,7 6 3,44

D

einschli 342,3 345,3 3,0 2 5,04

eßl.

BT19-224Joss 115 -57 236,0 306,2 70,3 34 2,35

D

2

einschli 237,2 258,2 21,0 10 4,55

eßl.

einschli 237,2 241,7 4,5 2 6,72

eßl.

316,4 340,8 24,4 12 1,47

366,7 372,1 5,5 3 2,61

BT19-225Joss 119 -64 285,4 351,7 66,3 26 1,70

D

3

einschli 288,4 290,2 1,8 1 4,45

eßl.

einschli 347,3 351,7 4,4 2 4,24

eßl.

1 Die Schätzungen der wahren Mächtigkeit beruhen auf einer vertikal einfallenden Mineralisierungszone. Die Bohrlöcher werden während des Bohrens normalerweise steiler, weswegen die Neigung des Bohrlochs in der Tiefe möglicherweise nicht der Neigung der mineralisierten Zone entspricht.

2 Die Kerngewinnung für den Abschnitt von 353,1 Metern bis 353,2 Metern betrug 33 %.

3 Die Kerngewinnung für den Abschnitt von 286,2 Metern bis 287,1 Metern betrug 33 %.

Abbildung 1 zeigt eine Draufsicht der Ausmaße der aktuellen Mineralressource mit den Standorten der 2018/2019 - nach Schätzung der Mineralressource - niedergebrachten Bohrlöcher.

Für Beartrack sind in diesem Jahr keine weiteren Bohrungen geplant; beide Bohrgeräte sind derzeit bei Arnett im Betrieb. Die Bohrungen bei Arnett werden bis zum Herbst fortgesetzt und alle Ergebnisse werden voraussichtlich im Laufe der nächsten zwei Quartal veröffentlicht.

Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle beinhaltet die regelmäßige Hinzugabe von Doppel- und Leerproben sowie zertifizierten Referenz-Standardmaterialien in die Probencharge. Kontrollproben werden am Ende des Bohrprogramms bei einem Kontrolllabor eingereicht. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt geprüft und alle Unstimmigkeiten werden untersucht. Die Proben werden bei der Probenaufbereitungsanlage von ALS Minerals in Elko (Nevada) eingereicht. Die Goldanalyse erfolgt in der Laboreinrichtung von ALS Minerals in Reno (Nevada) und die geochemische Multi-Element-Analyse wird im Labor von ALS Minerals in Vancouver (British Columbia) durchgeführt. ALS Minerals ist ein gemäß ISO 17025:2005 zertifiziertes Labor.

Die Aufbereitung der Proben von Beartrack beinhaltet die Zerkleinerung der Proben um 70 % auf weniger als 2 mm und die Pulverisierung von 250 Gramm um mehr als 85 % auf 75 Mikrometer (PREP-31), während die Aufbereitung der Proben von Arnett die Zerkleinerung der Probe um 70 % auf weniger als 2 mm und die Pulverisierung von 1.000 Gramm um mehr als 85 % auf 75 Mikrometer beinhaltet (PREP-31B). Der Goldgehalt wird anhand einer Brandprobe mit AAS-Verfahren (Au-AA24) an einer 30-Gramm-Probe ermittelt. Proben aus flachen Bohrlöchern, die auf eine laugungsfähige Mineralisierung abzielen, werden außerdem anhand einer Cyanid-Laugung mit abschließendem AAS-Verfahren (30 Gramm Probengewicht, Au-AA13) analysiert. Die geochemische Multi-Element Analysen werden an ausgewählten Bohrungen mit der ME-MS 61 Methode durchgeführt.

Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice-President Exploration bei Revival Gold Inc., hat als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Nationalen Vorschrift 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) den wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival Gold besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.

Zusätzlich zu seinen Beteiligungen an Beartrack und Arnett Creek verfolgt das Unternehmen auch andere Möglichkeiten zur Goldexploration und -erschließung und besitzt einen Anteil von 51 % am Phosphatprojekt Diamond Mountain in Uintah County (Utah).

Revival Gold hat ca. 51,5 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 30. Juni 2019 über einen Betriebsmittelsaldo von ca. 3,7 Millionen US-Dollar. Zusätzliche Veröffentlichungen zu den Geschäftsberichten, technischen Berichten, Berichten über wesentliche Veränderungen, Pressemitteilungen und andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.revival-gold.com oder kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO, oder Adam Rochacewich, CFO

Telefon: (416) 366-4100

oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Absichten des Unternehmens im Hinblick auf seine Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Abbildung 1 - Bohrergebnisse 2018 und 2019 bei Beartrack (Draufsicht, Juli 2019)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48433/Revival Gold Inc - Beartrack-Arnett Inital Drill Results - July 29 2019 - FINAL_DEPRcom1.001.png

