IRW-News: Renforth Resources Inc.: Renforth bohrt 22,5 m mit 1,21 g/t Au auf den zu 100% eigenen Parbec Tagebau-Goldprojekt

IRW-PRESS: Renforth Resources Inc.: Renforth bohrt 22,5 m mit 1,21 g/t Au auf den zu 100% eigenen Parbec Tagebau-Goldprojekt

Pickering, ON, 28. Oktober 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (OTC Pink: RFHRF) (WKN: A2H9TN) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass Teilergebnisse für PAR-20-100 eingegangen sind und ein Intervall von 22,5 m 1,21 g/t Gold in einer Tiefe von 88,5 bis 111 m enthielt.



Dies wurde im Bohrkern gemessen und wir mit anderen Höhepunkten unten dargestellt. Dieser Abschnitt umfasst Teilintervalle mit 12 g/t Au über 1 m, 4,087 g/t Au über 0,95 m und 4,03 g/t Au über 1 m. Da der Erhalt der Untersuchungsergebnisse länger dauert, hat Renforth entschieden, die Ergebnisse mit ihrem Erhalt zu veröffentlichen. Die heutige Pressemeldung fasst die Ergebnisse von 176,3 m der 405,7 m, die in PAR-20-100 gebohrt wurden und die Teil der insgesamt 3.850 m sind, die bisher im Rahmen des Herbstbohrprogramms gebohrt wurden, zusammen. Renforth plant, vor Weihnachten ca. 7.000 m bei Parbec zu bohren und weitere ca. 7.000 m im neuen Jahr, was also ingesamt 14.000 m an neuen Bohrkernen und Daten bedeutet.

PAR-20-100 Proben-Höhepunkte

DDH Von (m) Bis (m) Länge (mAu g/t

)

PAR-20-100 18,5 22,5 4 1,86

Inkl. 20,05 22,5 2,45 2,69

PAR-20-100 26,65 33,5 6,85 1,62

Inkl. 27,55 31,7 4,15 2,38

PAR-20-100 88,5 111 22,5 1,21

Inkl 94,5 108,5 14 1,77

Auch inkl. 96,5 101,5 5 3,35

PAR-20-100 wurde bei L54+40E 190N mit einem Azimut von 360 und einer Neigung von -45 gebohrt. Die oben dargestellten Probenlängen entsprechen den in der Kernbox gemessen Länden, nicht der wahren Weite. Die wahren Weiten sind derzeit nicht verfügbar.

Die in diesem Programm ausgewählten Proben wurden vor Ort unter Aufsicht eines Projektgeologen geteilt, verpackt und gekennzeichnet und persönlich zur Untersuchung mittels Feuerprobe auf Gold mit gravimetrischem Abschluss in die Einrichtung von ALS Canada Ltd. in Val dŽOr gebracht.

Brian H. Newton, P. Geo., ist eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Renforth Resources Inc.

Nicole Brewster

Präsidentin und Chief Executive Officer

Tel.: (416) 818-1393

Email: nicole@renforthresources.com

#269 - 1099 Kingston Road, Pickering, ON L1V 1B5

Deutsche Anleger:

Metals& Mining Consult Ltd.

Tel.: 03641 / 597471

Über Renforth

Renforth Resources Inc. ist ein in Toronto ansässiges Gold-Explorationsunternehmen mit 5 vollständig im Besitz befindlichen Liegenschaften mit Oberflächen-Goldmineralisierung in den Provinzen Quebec und Ontario, Kanada.

In Quebec hält Renforth das Parbec Projekt im Malartic Gold-Camp am Cadillac Bruch, das Gold an der Oberfläche und bis in eine gewisse Tiefe aufweist und an den East Amphi Teil des Canadian Malartic Minenprojekts angrenzt. Parbec besitzt eine grubenbezogene und außerhalb der Gruben gelegene NI 43-101 Ressource mit weiteren goldhaltigen Strukturen außerhalb des Cadillac Bruchs auf dem Projekt, außerhalb der aktuellen Ressource. Renforth besitzt auch Malartic West, das sich an die westliche Grenze des Canadian Malartic Minenprojekts anschließt und sich in den Pontiac-Sedimenten befindet. Dieses Projekt ist goldhaltig und dort wurde jüngst eine Kupferentdeckung gemacht. Renforth hat das Surimeau Projekt erworben, das ebenfalls an Canadian Malartic und die südliche Grenze des Malartic West Projekts angrenzt. Surimeau beherbergt eine polymetallische Mineralisierung und stellt zum ersten Mal die Konsolidierung von vier historischen Projekten zu einem dar. Außerdem hat Renforth das zu 100% eigene, goldhaltige Denain-Pershing Projekt in der Nähe von Louvicourt, Quebec, an O3 Mining Inc. veroptioniert.

In Ontario besitzt Renforth das Nixon-Bartleman Oberflächen-Goldvorkommen westlich von Timmins, das über 500 m gebohrt, von Kanälen durchzogen und beprobt wurde. Dieses historische Projekt erfordert weitere Exploration, um die Ausdehnung der Mineralisierung zu testen.

Keine Wertpapier-Regulierungsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt oder nicht genehmigt.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen und Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle Aussagen, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtet. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle vorausschauenden Informationen sind von Natur aus unsicher und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der spekulativen Natur der Mineralexploration und -entwicklung, schwankender Rohstoffpreise, der Risiken beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Erlaubnisse und der Verfügbarkeit von Finanzierungen, wie in den Wertpapierunterlagen des Unternehmens näher beschrieben, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können sich erheblich von den in den vorausschauenden Aussagen prognostizierten unterscheiden und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zu verlassen. Vorausschauende Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese vorausschauenden Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der Canadian Securities Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54000

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54000&tr=1

