IRW-News: Reliq Health Technologies Inc. : Reliq Health Technologies und Rio Grande Valley Health Alliance (McAllen, TX) starten Gesundheitsplattform: bei Vollauslastung wird mit laufenden Jahresumsätzen von über 20 Mio. USD gerechnet

Reliq Health Technologies und Rio Grande Valley Health Alliance (McAllen, TX) starten Gesundheitsplattform: bei Vollauslastung wird mit laufenden Jahresumsätzen von über 20 Mio. USD gerechnet

VANCOUVER, BC, 17. August 2017 / - Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTCQB: RQHTF) (Reliq oder das Unternehmen), ein Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für mobile Gesundheit (mHealth) und Telemedizin in der bürgernahen Gesundheitsversorgung spezialisiert ist, freut sich, gemeinsam mit seinem Partner Rio Grande Valley Health Alliance, LLC (RGVHA) in McAllen, Texas den Betriebsstart seiner Plattform für die Fernbetreuung von Patienten (Tele-Monitoring), Pflegekoordination und Telemedizin bekannt zu geben. Das Unternehmen hat bereits mit der Aufnahme einer ersten Gruppe der mehr als 30.000 RGVHA-Patienten in der Erstversorgung begonnen. Erwartungsgemäß wird das Unternehmen in Zukunft jeden Monat mehr als 500 neue Patienten in die Plattform aufnehmen und bei Vollauslastung laufende Jahresumsätze in Höhe von mehr als 20 Millionen USD generieren.

Wir sind begeistert, Rio Grande Valley Health Alliance (RGVHA) bei der Pflegekoordination in zahlreichen klinischen Bereichen zu unterstützen, eine bessere Genesung der Patienten zu ermöglichen und dabei die medizinischen Versorgungskosten zu senken, erklärt Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. Das von Reliq entwickelte Tele-Monitoring-System für die Fernbetreuung von Patienten ermöglicht eine rasche und einfache Erfassung umfangreicher Patientendaten im eigenen Heim. Unsere sichere, cloudbasierte Plattform für die Zusammenarbeit im Pflegebereich bietet dem klinischen Pflegepersonal, den Patienten und auch deren Familienangehörigen Zugriff auf die Gesundheitsdaten der Patienten in Echtzeit einschließlich der gesundheitlichen Entwicklung im zeitlichen Verlauf. Dies ermöglicht es dem Pflegeteam, den instabilen Gesundheitszustand eines Patienten schon frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, bevor es zu ernsten Komplikationen kommt, die eine Notaufnahme oder Einweisung ins Spital erfordern. Patienten und ihre Angehörigen können über das Pflegekoordinationsportal genau nachverfolgen, wie die Compliance des Patienten in Bezug auf die Einnahme der verschriebenen Medikamente sowie Änderungen in der Lebensführung die Gesundheit des Patienten beeinflussen; dadurch wird die aktive Teilnahme des Patienten gefördert und die Zufriedenheit der Patienten und Familienangehörigen nach eigenen Berichten verbessert.

Wir von der Rio Grande Valley Health Alliance haben als sogenannte 'Accountable Care Organization' die Aufgabe, eine bessere und effizientere Versorgung für unsere Patienten zu gewährleisten, meint President Dr. Luis Delgado, Jr. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Reliq Health sicherzustellen, dass unsere Patienten die bestmögliche Pflege erhalten und dass wir als ihre Ärzte sofort informiert werden, wenn die Patienten zusätzliche Versorgungsmaßnahmen benötigen. Dies ist unerlässlich, um Einweisungen ins Spital zu minimieren und sicherzustellen, dass die Patienten nach einem Spitalsaufenthalt erfolgreich nach Hause entlassen werden können und es bei Patienten mit komplexen Medikationsregimen zu keiner Medikamentenverwechslung kommt. Die von Reliq entwickelte Telemedizin-Plattform bietet uns die Möglichkeit, nicht transportfähige Patienten bzw. Patienten, die nicht persönlich zu einer Untersuchung kommen können, bequem bei sich zuhause über eine Videokonsultation zu betreuen und damit auch Patienten in entlegenen und ländlichen Gebieten eine bessere Versorgung anzubieten.

Rio Grande Valley Health Alliance, LLC (www.rgvha.org) ist eine sogenannte Accountable Care Organization (ACO). Die Gruppe besteht aus 17 Hausärzten, die mit Medicare zusammenarbeiten, um eine besser koordinierte Versorgung von Medicare-Patienten, die nach dem leistungsbezogenen Fee-for-Service-System betreut werden, zu ermöglichen. Ziel der ACO ist es, eine hochwertige Versorgung bei kontrollierter Kostenentwicklung zu gewährleisten. Die ACO besteht aus 15 unabhängigen Praxen für Allgemeinmedizin und betreut derzeit mehr als 30.000 registrierte Patienten.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) Aussagen hinsichtlich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Ansichten bezüglich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, die dazu führen könnten, dass sich zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten (beschränken sich jedoch nicht auf) Aussagen hinsichtlich kommerzieller Betriebe, einschließlich der technologischen Entwicklung, prognostizierter Umsätze, prognostizierter Marktgrößen und anderer Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht absehbaren Summen sowie Annahmen des Managements basieren.

Reliq Health Technologies Inc. (das Unternehmen) ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich unter anderem auf technologische Entwicklungen und Marktaktivitäten, auf die vergangenen Erfahrungen des Unternehmens mit technologischen Entwicklungen sowie auf unversicherte Risiken beziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

