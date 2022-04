IRW-News: Reliq Health Technologies Inc. : Reliq Health Technologies, Inc. reagiert auf Shortseller-Bericht

IRW-PRESS: Reliq Health Technologies Inc. : Reliq Health Technologies, Inc. reagiert auf Shortseller-Bericht

HAMILTON, ON, 18. April 2022/Reliq Health Technologies Inc. (TSXV: RHT oder OTC: RQHTF oder WKN: A2AJTB) (Reliq oder das Unternehmen), ein schnell wachsendes globales Gesundheitstechnologie-Unternehmen, das innovative Virtual Care-Lösungen für den milliardenschweren Healthcare-Markt entwickelt, wurde bekannt, dass ein bekannter Shortseller am 14. April 2022 einen Bericht veröffentlicht hat. Dieser Bericht enthält diffamierende, irreführende und nachweislich falsche Aussagen und Verschwörungstheorien, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie den Aktienkurs zum finanziellen Nutzen des Shortsellers negativ beeinflussen sollen.

Die Short-Position des Unternehmens stieg in den Wochen vor der Verteilung des irreführenden Berichts deutlich an, wobei derzeit über 5 Millionen Aktien geshortet sind. Obwohl das Unternehmen die Rolle von Leerverkäufen bei der Schaffung eines Gleichgewichts auf den öffentlichen Märkten anerkennt, verurteilt es aufs Schärfste die skrupellose Praxis von Short- und Verzerrungskampagnen, bei denen Shortseller absichtlich falsche und irreführende Behauptungen veröffentlichen, um Investoren unnötig zu alarmieren und den Markt für ihren eigenen Profit manipulieren.

Reliq ist eins von unzähligen börsennotierten Unternehmen, die von Leerverkäufern mit irreführenden Praktiken ins Visier genommen wurden, um Gewinne für Leerverkäufe auf Kosten der Aktionäre und zum Nachteil der Integrität der öffentlichen Märkte zu generieren, sagte Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. Wir ermutigen Investoren, ihre eigene Due-Diligence-Prüfung für ihre Investitionen zu tätigen und die Absicht und Zuverlässigkeit von Berichten zu hinterfragen, die Haftungsausschlüsse enthalten, die darauf hinweisen, dass die Autoren durch das Unterbieten der betreffenden Aktie erhebliche Gewinne erzielen können, dass die im Bericht gemachten Aussagen ihre Meinungen und keine geprüften Tatsachen darstellen oder dass sie keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit der vorgelegten Informationen geben. Wie in unseren SEDAR-Einreichungen bekannt gegeben wurde, konnte Reliq in den vergangenen vier Quartalen den Quartalsumsatz um über 494 % steigern und die Bruttomargen von 43 % auf über 74 % steigern. Als Reliq 2017/2018 zum ersten Mal auf den Markt kam, hatte es nur ein Produkt, Kunden in nur einem US-Bundesstaat und konnte nur auf einen CMS-Abrechnungscode zugreifen. Heute bietet Reliq Software und Services zur Unterstützung von über 10 CMS-Programmen mit 23 verschiedenen Abrechnungscodes und hat Kunden in den USA, in Puerto Rico und auf den US-amerikanischen Jungferninseln. Trotz mehrerer COVID-Wellen, die den Gesundheitsbereich in den letzten zwei Jahren stark beeinträchtigt haben, hat Reliq sein Geschäft erfolgreich erweitert und erwartet, bis Mitte 2023 über 200.000 Patienten auf seiner Plattform verzeichnen zu können. Diese Prognose basiert ausschließlich auf bestehenden Verträgen mit bestehenden Kunden, die entweder bereits aktiv Patienten rekrutieren oder kürzlich ihre Umsetzungspläne für die nächsten 12-18 Monate bestätigt haben. Aufgrund der deutlichen Zunahme von Medicare und Medicaid bei den Erstattungen für virtuelle Versorgungsprogramme und des Programmumfangs, erwartet das Unternehmen bis 2022 und darüber hinaus weiterhin ein schnelles Wachstum.

Dem Unternehmen wurde bekannt gegeben, dass das für den betreffenden Bericht verantwortliche Shortseller-Unternehmen derzeit eins von über zwei Dutzend Unternehmen ist, die Gegenstand einer im Dezember 2021 gestarteten Untersuchung des US-Justizministeriums (US Department of Justice, DOJ) zu bekannten Shortsellern und deren Praktiken ist (https://www.bnnbloomberg.ca/vast-doj-probe-looks-at-almost-30-short-selling-firms-and-allies-1.1718553). Die strafrechtliche Untersuchung des DOJ wird von dessen Betrugsabteilung mit Bundesstaatsanwälten in Los Angeles geleitet. Das Unternehmen beabsichtigt über seine Anwälte, dem US-Justizministerium Beweise für die zahlreichen falschen und irreführenden Behauptungen des Berichts vorzulegen, um diese laufende Untersuchung zu unterstützen.

Reliq Health

Reliq Health Technologies ist ein wachstumsstarkes global tätiges Gesundheitstechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für die virtuelle Gesundheitsversorgung im mehrere Milliarden Dollar schweren Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. Die von Reliq entwickelte leistungsfähige iUGO Care-Plattform unterstützt bei der Koordinierung von Versorgungsleistungen und bei der bürgernahen virtuellen Gesundheitsversorgung. iUGO Care bietet Patienten mit komplexen Gesundheitsproblemen eine hochwertige Pflege im eigenen Heim, um einerseits eine raschere Genesung sowie eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu ermöglichen und andererseits die Pflege- und Betreuungskosten zu senken. iUGO Care ermöglicht eine Fernübertragung von Patientenüberwachungsdaten in Echtzeit und versetzt das Behandlungspersonal damit in die Lage, rechtzeitig zu intervenieren und so kostenintensive Einweisungen ins Spital sowie Notarzteinsätze zu vermeiden. Die Aktien von Reliq Health Technologies werden an der Börse TSX Venture unter dem Börsenkürzel RHT, am OTC-Markt unter dem Börsensymbol RQHTF und in Deutschland unter der WKN A2AJTB gehandelt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) Aussagen hinsichtlich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Ansichten bezüglich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, die dazu führen könnten, dass sich zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten (beschränken sich jedoch nicht auf) Aussagen hinsichtlich kommerzieller Betriebe, einschließlich der technologischen Entwicklung, prognostizierter Umsätze, prognostizierter Marktgrößen und anderer Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht absehbaren Summen sowie Annahmen des Managements basieren.

Reliq Health Technologies Inc. (das Unternehmen) ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich unter anderem auf technologische Entwicklungen und Marktaktivitäten, auf die vergangenen Erfahrungen des Unternehmens mit technologischen Entwicklungen sowie auf unversicherte Risiken beziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

