IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay wird mit Einführung der vereinheitlichten Plattform in Scryb Inc. umbenannt

Toronto - 3. Dezember 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTCQB: RYMDF, FWB: EIY2) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach der am 9. September 2021 veröffentlichten Pressemitteilung und der Sondersitzung am 20. September 2021 nun die Markteinführung des neuen Namens und der neuen Marke Scryb Inc. bekanntgibt. Die Aussprache von Scryb ist /skrab/ (scribe) und ist eine Kombination aus scry (vorhersagen) und scribe (sorgfältig dokumentieren), den zwei Schlüsselkomponenten der Methodik und Plattformtechnologie des Unternehmens. Darüber hinaus wird das Börsensymbol der Canadian Securities Exchange (CSE) des Unternehmens zu SCYB geändert.

Die Namensänderung spiegelt eine strategische Weiterentwicklung des Unternehmens wider, um seine Kernkompetenzen und bestehenden Technologien in einer integrierten Plattform, Scryb, zu vereinen, um den wachsenden Bedarf an KI-fähigen Technologielösungen für eine breitere, vielfältigere Branche jenseits der Medizin zu decken. Die Kerntechnologie von Scryb wird nun kommerziell eingesetzt und ist eine entscheidende Komponente anderer laufender Entwicklungen:

- Cybeats

- Fionet

- HemoPalm

- Pharmatrac

- Weitere innovative Anwendungen sind in der Pipeline

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Wir haben unter dem Dach von Relay viele Meilensteine erreicht und freuen uns sehr, jetzt unsere vereinheitlichte Scryb-Plattform auf den Markt zu bringen und von einer vielfältigeren Reihe von Geschäftsmöglichkeiten in allen Branchen zu profitieren, sagte Yoav Raiter, CEO von Scryb Inc. Scryb, unsere branchenunabhängige und anpassungsfähige Softwareplattform ist darauf ausgelegt, Grenzen zu überwinden, und wir sind stolz darauf, den neuen Namen und die neue Marke einzuführen, die das Unternehmen in die Zukunft führen werden.

Anfang 2020 hat das Unternehmen seine KI-Plattform, die zuvor für die Medikamentenüberwachung konzipiert war, für die hochfrequente Verarbeitung von Schnelldiagnosetests (Rapid Diagnostic Tests, RDT) adaptiert. Zusammen mit ihrem Joint-Venture-Partner wird die Datenlösung seither bei Branchenführern auf der ganzen Welt zur Diagnose und Verfolgung von Infektionskrankheiten eingesetzt.https://www.relaymedical.com/newsblog/2021/4/14/relay-medical-and-fio-partner-with-lifelabs-canadian-healthcare-leader-to-deploy-fionet-platform-for-covid-19-testing-nationwide

Im März 2021 erwarb Scryb das ganzheitliche IoT- und Software-Supply-Chain-Unternehmen Cybeats Technologies Inc. und hat anschließend kritische Aspekte der Scryb-Plattform integriert, um zusätzliche Intelligenz auf die bereits robuste und innovative Lösung anzuwenden. Nach mehreren Monaten der Integration startete Cybeats im Juli 2021 seine erste kommerzielle Zusammenarbeit mit einem kanadischen Branchenführer.

Scryb konzentriert sich weiterhin auf die Unterstützung der kommerziellen Aktivitäten des Fionet-Produktangebots und die Skalierung der Cybeats-Betriebstätigkeit, um die laufende Entwicklung und den kommerziellen Bedarf zu unterstützen. Darüber hinaus arbeitet Scryb an mehreren zusätzlichen Möglichkeiten, die Plattform auf andere Anwendungen und vertikale Märkte anzuwenden.

Adressierbare Marktchance

Scryb verfügt über eine nachgewiesene Anpassungsfähigkeit in verschiedenen und schnell wachsenden Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Der digitale Gesundheitsmarkt wurde auf $85 Milliarden mit einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 15 % bewertet.https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/09/02/2290548/0/en/Global-Report-on-Digital-Health-Market-Size-Valuation-Will-Reach-to-USD-220-94-Billion-by-2026-According-to-Facts-Factors.html

Der Diagnosemarkt wird auf $40 Milliarden geschätzt. https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/point-of-care-diagnostics-market-101072

Der Bildverarbeitungsmarkt wächst um 45 % pro Jahrhttps://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/08/19/2283644/0/en/AI-in-Computer-Vision-Market-size-worth-144-46-Billion-Globally-by-2028-at-45-64-CAGR-Verified-Market-Research.html

und wird bis 2027 über $100 Milliarden erreichen. Durch das Hinzufügen des Softwaremarktes für Fertigungsbetriebe liegt der adressierbare Gesamtmarkt für Scryb bei über USD400 Milliarden. https://www.fortunebusinessinsights.com/manufacturing-operations-management-software-market-102713

Cybeats befasst sich mit IoT- und Supply-Chain-Sicherheit in Branchen wie Elektrofahrzeugen (EV), Luft- und Raumfahrt, kritischer Infrastruktur, medizinischen Geräten und vernetzten Geräten. Allein der IoT-Sicherheitsmarkt wird bis 2026 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 31,2 % auf über USD73 Milliarden wachsen und bis 2025 wird es weltweit über 55 Milliarden vernetzte Geräte geben. Der adressierbare Cybersicherheitsmarkt von Cybeats liegt bei $160 Milliarden und wächst pro Jahr um 30 %. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cyber-security-market

Scryb Inc.

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

