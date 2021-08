IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay stärkt das Führungsteam mit dem führenden Cybersicherheitsexperten Chris Blask als VP of Strategy und Vadim Kositsky als VP of Artificial Intelligence and Data Science

IRW-PRESS: Relay Medical Corp.



: Relay stärkt das Führungsteam mit dem führenden Cybersicherheitsexperten Chris Blask als VP of Strategy und Vadim Kositsky als VP of Artificial Intelligence and Data Science

TORONTO, 17. August 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTCQB: RYMDF, Frankfurt: EIY2) freut sich, die strategische Ernennung von Herrn Chris Blask als Vice President of Strategy und Herrn Vadim Kositsky als Vice President of Artificial Intelligence and Data Science bekanntzugeben und damit die technische Leitung und das Führungsteam des Unternehmens zu stärken.

Die Ernennungen von Herrn Blask und Herrn Kositsky sind wichtig für die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategien in Bezug auf IoT-Sicherheit, Datenwissenschaft und Künstliche Intelligenz. Beide Ernennungen finden mit sofortiger Wirkung statt.

Als VP of Strategy wird Herr Blask die Entwicklung und Ausführung der strategischen Unternehmensrichtung unterstützen und eine aktive Rolle bei der Einführung wertschöpfender Betriebsmöglichkeiten in allen Technologiebereichen und Produktlinien von Relay spielen. Herr Kositsky, VP of Artificial Intelligence and Data Science, wird federführend an der Evolution des Unternehmensziels, Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen in alle Relay-Produkte zu integrieren, mitwirken.

Ich heiße Chris und Vladim im Namen des Unternehmens in ihren Positionen als VP Strategy und VP AI and Data Science herzlich willkommen, äußerte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. Chris trat dem Unternehmen ursprünglich als strategischer Berater bei, und wir freuen uns, Chris in diese wichtige Führungsposition aufzunehmen. Er wird eine wertvolle Ressource sein, die Reichweite unserer integrierten Cybersicherheits-Plattform Cybeats im Markt auszudehnen, und uns bei anderen Unternehmensgeschäften und technischen Initiativen ausgezeichnet unterstützen. Vladim wird die strategische Einführung von KI, Maschinenlernen und Datenwissenschaften, einem Schwerpunkt des Unternehmens, leiten. Die weitere Stärkung unseres Führungsteam stellt einen wichtigen Meilenstein dar und verleiht unserer derzeitigen Wachstumsphase zusätzlichen Schwung.

Chris Blask, VP Strategy

Herr Blask ist eine erfahrene Führungskraft mit fast 30 Jahren Erfahrung in der weltweiten Cybersicherheits-Industrie. Er war in leitenden Positionen bei führenden Technologieunternehmen wie Unisys und Cisco Systems tätig und hat öffentliche und private Organisationen in allen Branchen weltweit beraten. In seiner Position beim Office of Innovation bei Unisys entwickelte und leitete Herr Blask die Betriebstechnologie und IoT-Sicherheitsmaßnahmen, entwarf die Digital Bill of Materials (DBOM)-Struktur (Struktur der digitalen Stückliste) und richtete das Unisys Marine Living Research Center ein. Ihm ist auch die Einrichtung des Multi-Milliarden-Dollar-Geschäftsbereichs Firewall bei Cisco, einem berühmten Cybersicherheitsunternehmen in den USA, zu verdanken.

Herr Blask ist außerdem Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied mehrerer gemeinnütziger Cybersicherheitsorganisationen und wirkt an vielen weltweiten Sicherheitsinitiativen mit. Sie können mehr zu Chris auf seinem Blog https://blask.org/

, bei Twitter https://twitter.com/chrisblask

und bei LinkedIn https://www.linkedin.com/in/chrisblask/

erfahren.

Vadim Kositsky, VP Artificial Intelligence & Data Science

Herr Kositsky hat mehr als 15 Jahre Erfahrung auf Führungsebene in der Entwicklung innovativer Projekte zu Künstlicher Intelligenz im Bereich Computervision und Maschenlernen und verfügt über umfassende Erfahrung in KI, cloudbasierter Datenwissenschaft sowie in Android, R&D (Forschung & Entwicklung) und Softwareentwicklung.

Herr Kositsky war in vielen multi-disziplinären Bereichen, unter anderem Geophysik, Augenoptik und medizinische Diagnose, tätig. Bevor er im Jahr 2019 Relay Medical beitrat, war er Lead Developer bei Fio Corporation, arbeitete als Teamleiter und führender Software- und Anwendungsentwickler eines Aufzeichnungs- und Bildgebungssystems zur Integration von Bewegung und Augenaktivität bei Shamir Optical und war ehemals als Anwendungsentwickler für die israelischen Streitkräfte und die Marine, in der Abteilung Hydrografie, tätig. Herr Kositsky hat einen Masterabschluss, MSc in Medical Physics, von der Universität Tel Aviv und einen Bachelorabschluss, BA in Physics, von Technion - Israel Institute of Technology.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Webseite: www.relaymedical.com

Kontakt:

Destine Lee

Media & Communications

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

Medienanfragen: media@relaymedical.com

Investor Relations: investor.relations@relaymedical.com

Relay Medical Corp.

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61009

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61009&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75943L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.