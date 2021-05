IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay begrüßt Chuck Brooks, globaler Vordenker im Bereich Cybersicherheit, Experte und Influencer, im Advisory Board von Cybeats

IRW-PRESS: Relay Medical Corp.



: Relay begrüßt Chuck Brooks, globaler Vordenker im Bereich Cybersicherheit, Experte und Influencer, im Advisory Board von Cybeats

4. Mai 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) begrüßt den globalen Experten für Cybersicherheit, Vordenker und Influencer Chuck Brooks https://www.linkedin.com/in/chuckbrooks/

im Advisory Board. Die Cybeats-Plattform (Cybeats) wendet sich an den globalen US-amerikanischen Sicherheitsmarkt (Volumen USD73 Mrd.) für das Internet der Dinge Laut Allied Market Research wird der IoT-Sicherheitsmarkt bis 2026 weltweit ein Volumen von $73,92 Mrd. bei einer CAGR von 31,2 % erreichen

(IoT) und bietet einen einzigartigen Schutz für Sektoren, die mit kritischer Infrastruktur umgehen.

Chuck Brooks ist ein weltweit gefeierter Vordenker und Verfechter für Cybersicherheit und neue Technologien. Er wurde von Thomson Reuters als Top 50 Global Influencer in Risk, Compliance und von IFSEC als #2 Global Cybersecurity Influencer ausgezeichnet. Er wurde vom Potomac Officers Club und Executive Mosaic und GovCon als One of The Top Five Executives to Watch in GovCon Cybersecurity bezeichnet.

Die Sicherheitsplattform von Cybeats ist optimal für die neue Sicherheitsumgebung, in der immer mehr Geräte und Netzwerke über das Internet der Dinge verbunden werden. Die Lösungen sind besonders für Unternehmen und Agenturen mit intelligenten Gebäuden, kritischer Infrastruktur, medizinischen Geräten sowie IoT-Geräteherstellern und Integratoren von unschätzbarem Wert, sagte Chuck Brooks. Die Plattform funktioniert als Security Operations Center (SOC) als Dienstleistung und bietet kontextbezogene Bedrohungsinformationen und ein außergewöhnliches Dashboard, das einfach zu bedienen ist. Die Sicherheitsplattform ist in der Lage, die angeschlossenen Geräte zu schützen, die diese kritischen Systeme verwalten und steuern. Ein wichtiger Vorteil von Cybeats Ansatz ist die Fähigkeit, schnell auf einen Angriff zu reagieren und die Ausfallzeit des Geräts zu begrenzen.

Vor Kurzem veröffentlichte Forbes zwei von Chuck Brooks geschriebene Artikel, die die Herausforderungen bei der Sicherung von IoT-Geräten und die Größe der Märkte, die Cybeats bedient, beschreibt:

- Cybersecurity Threats: The Daunting Challenge Of Securing The Internet Of Things (forbes.com)

- 3 Key Cybersecurity Trends To Know For 2021 (and On ...) (forbes.com)

Chuck Brooks wird eine wichtige Rolle bei der laufenden Entwicklung und Bereitstellung von Cybeats, einer preisgekrönten Internet of Things (IoT)-Cybersicherheitslösung, spielen. Als einer der Top 5 Tech Experts to Follow on LinkedIn und einer der führenden Persönlichkeiten und Influencer der Whos Who in Cybersecurity des Jahres 2020 von Onalytica wurde Herr Brooks zweimalig vom Präsidenten berufen und war Gründungsmitglied des Department of Homeland Security. Er tritt bei zahlreichen Konferenzen und Veranstaltungen als eingeladener Referent auf, darunter auch beim G20-Treffen zum Thema Cybersicherheit im Energiesektor.

Die Vision von Chuck wird uns leiten und zu unserem strategischen Fokus beitragen, um die Lücken in der Branche bei der Sicherheit vernetzter Geräte zu schließen, sagte Dmitry Raidman, CTO der Cybeats-Produktlinie. Cybeats ist das erste Unternehmen, das Cybersicherheitsfunktionen zentral in Geräte wie Medizinprodukte, Luft- und Raumfahrt, Automobil usw. während des Designs, der Entwicklung, Zertifizierung und Pilotierung neuer Produkte integriert und die Geräte nach der Bereitstellung weiterhin überwachen und schützen wird. Chuck wird Cybeats durch sein Wissen und seine Expertise stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chuck und auch auf die Entwicklung der nächsten Generation von Cyber-Abwehrlösungen für vernetzte Geräte, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp

Über Chuck Brooks

Chuck Brooks, President von Brooks Consulting International, ist ein weltweit anerkannter Vordenker und Verfechter von Cybersicherheit und Emerging Technologies. LinkedIn ernannte Chuck zu einem der Top 5 Tech Experts to Follow on LinkedIn. Chuck wurde von Onalytica als Top-Führungskraft und Influencer des Whos Who in Cybersecurity im Jahr 2020 bezeichnet. Er wurde von Thomson Reuters als Top 50 Global Influencer in Risk, Compliance und von IFSEC als #2 Global Cybersecurity Influencer ausgezeichnet. Er wurde vom Potomac Officers Club und Executive Mosaic und GovCon als One of The Top Five Executives to Watch in GovCon Cybersecurity bezeichnet. Chuck wurde zweimalig vom Präsidenten berufen und war Gründungsmitglied des Department of Homeland Security. Chuck ist eingeladener Referent auf zahlreichen Konferenzen und Veranstaltungen, darunter auch bei Präsentationen vor dem G20-Ländertreffen zum Thema Cybersicherheit im Energiesektor.

Chuck Brooks lehrt an der Fakultät der Georgetown University im Bereich Applied Intelligence and Cybersecurity. Er ist auch Experte für Cybersicherheit für The Network bei The Washington Post, Gastredakteur bei Homeland Security Today und Mitarbeiter von Forbes. Außerdem war er als Referent und Autor zu den Themen Technologie und Cybersicherheit für IBM, AT&T, Microsoft, General Dynamics, Xerox, Checkpoint, Cylance, Malwarebytes und mehrere andere Organisationen tätig.

LinkedIn-Profil von Chuck Brooks: https://www.linkedin.com/in/chuckbrooks/

Twitter: @ChuckDBrooks

Über Cybeats

Cybeats ist eine ganzheitliche Sicherheitsplattform, die für die Sicherheit und den Schutz von hochwertigen vernetzten Geräten entwickelt wurde. Der einzigartige Ansatz von Cybeats beseitigt Geräteausfallzeiten infolge von Cyberangriffen und ermöglicht es Geräteherstellern, sichere und geschützte Geräte zeitnah und kosteneffizient zu entwickeln und zu warten. Cybeats ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Relay Medical Corp.

Internet: www.cybeats.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario, Kanada), das über ein Team von kanadischen Experten verfügt, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Medienanfragen richten Sie bitte an: Destine Lee: media@relaymedical.com | 647-872-9982

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982 DW 2

TF: 1-844-247-6633 DW 2

E-mail:investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Relay Medical Corp.

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-mail: blanger@relaymedical.com

Kontakt:

Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer/Fax: 1-844-247-6633

E-Mail: info@relaymedical.com

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten in Bezug auf behördliche Genehmigungen, einschließlich jener der CSE.. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Kommerzialisierungspläne für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Technologie zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder in dem hierin beschriebenen Zeitrahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58174

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58174&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75943L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.