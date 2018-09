IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical nimmt Handel in den Vereinigten Staaten unter dem Kürzel RYMDF auf

IRW-PRESS: Relay Medical Corp.



: Relay Medical nimmt Handel in den Vereinigten Staaten unter dem Kürzel RYMDF auf

24. September 2018 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von Innovationen in der Medizintechnik, freut sich, ein Update über den Handelsstatus des Unternehmens in den Vereinigten Staaten bereitzustellen.

Am 25. September 2018 wird Relay Medical den Handel am OTC:QB-Markt unter dem Symbol RYMDF aufnehmen. Relay notiert derzeit auch an der Canadian Securities Exchange in Kanada unter dem Kürzel RELA und in Europa unter dem Kürzel EIY2.

Nähere Informationen über Relay und die Technologien des Unternehmens erhalten Sie auf der Website des Unternehmens (www.relaymedical.com) oder über den Newsletter, den Sie auf der Startseite und unter der Rubrik Contact abonnieren können.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist eine sich entwickelnde Integrated MedTech-Accelerator-Plattform, mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada, die mehrere Produkte und Projekte gleichzeitig entwickelt und produziert. Es verfügt über ein aktives Team, das sich dem Aufsuchen und der Prüfung strategischer Akquisitionen widmet, die die bestehenden Infrastruktur-Vermögenswerte ergänzen. Es beabsichtigt, ein führender Innovationstreiber in der Medizintechnik zu sein. Durch die Beschaffung von Technologien und die Integration der Finanzierung und Entwicklung von Produkten in einem Unternehmen, das von einem Expertenteam geleitet wird, baut Relay Medical die Kapazität zur Entwicklung und Umsetzung von Technologien mit hoher Effizienz auf.

Das Unternehmen ist derzeit mit der Entwicklung von zwei Projekten beschäftigt. HemoPalm, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, kombiniert elektrochemische Sensoren für die Blutgasanalyse mit der CO-Oxymetrie in einer Einwegkartusche für tragbare POCT-Geräte und eignet sich für den Einsatz in der Intensivmedizin und Nichtintensivmedizin, im Herzkatheterlabor und in der Notfallsmedizin. Am 24. Mai 2018 übernahm das Unternehmen die Firma UX Data Sciences Corp., eine Gesellschaft für Medizintechnik und Data Science, die benutzerfreundliche Produkte und Systemlösungen für das Tracking sowie die Kontrolle, Analyse und Optimierung der Patientenadhärenz im Bereich der medizinischen Behandlung anbietet. Ziel der Produkteinführung ist es, die Beziehung der Konsumenten zu ihren Medikamenten zu verbessern und ein kohäsiveres Ökosystem zwischen Patienten, Pflegepersonen, Gesundheitsdienstleistern und Krankenkassen zu fördern.

Website: www.relaymedical.com

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp.

Büro. 647-872-9982 DW 2

Gebührenfrei: 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro. +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für UXD tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

