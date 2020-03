IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical gibt Abschluss der API-Entwicklung für das Pharmatrac Medication Management System bekannt; auch telemedizinische Plattformen und Anwendungen für das Medikamenten-Management können jetzt genutzt werden

IRW-PRESS: Relay Medical Corp.



: Relay Medical gibt Abschluss der API-Entwicklung für das Pharmatrac Medication Management System bekannt; auch telemedizinische Plattformen und Anwendungen für das Medikamenten-Management können jetzt genutzt werden

5. März 2020 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von innovativen MedTech-Lösungen, freut sich, die Entwicklung einer Programmierschnittstelle (API) für sein Pharmatrac-Medikamenten-Managementsystem bekannt zu geben. Mit dieser Entwicklung ist das Unternehmen nun sehr gut für die strategische Integration mit Partnern auf den Märkten für Telemedizin und Medikamenten-Management aufgestellt.

Die Pharmatrac-API ermöglicht es mobilen Anwendungen, Geräten und Diensten von Drittanbietern, sich mit dem Medikamenten-Managementsystem zu verbinden und Daten und Informationen abzufragen, die von den durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten Algorithmen von Relay Medical generiert werden. Mit diesem Entwicklungsschritt ist das Unternehmen nun in der Lage, seine Technologien mit strategischen Partnern für Anwendungen mit Mehrwert und die Vermarktung von Pharmatrac-Geräten, einschließlich des Pharmatrac-Tischgeräts, zu integrieren.

Die API authentifiziert Benutzerdaten für die Partner, um sicher auf die Geräte auf ihren Benutzerkonten zugreifen zu können. Mit diesem Zugangsverfahren können Anbieter die Funktionen des Geräts steuern, Daten in das System hochladen und Daten über die Gewohnheiten der Benutzer in Bezug auf ihre Arzneimitteleinnahme zurückerhalten. Die Funktionen des Geräts sind über die API konfigurierbar, darunter Warnleuchten und -töne zur Erinnerung an die Arzneimitteleinnahme, die Farben der Leuchten und andere Funktionen. Die Arzneimitteldaten der Benutzer können hochgeladen werden, einschließlich der verschriebenen Medikamente und individueller Zeitpläne. Die über die API zurückgesendeten Daten umfassen alle Medikamente, die vom System erfasst und mit den KI-Algorithmen von Relay Medical verarbeitet wurden, Zeitstempel, Videos, Bilder, Tablettenzahl und andere. Die API wird im Laufe der Entwicklung ständig aktualisiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51204/RELA PR - Phamatrac API March 5-20 FINAL v.2 (002)_de_PRcom.001.png

Abbildung 1. Beispiel für unverarbeitete und verarbeitete, über die API verfügbare Bilder

Relay Medical ist jetzt bereit für API-Integrationstests mit Partnern.

Wichtige Märkte

Sowohl auf dem Markt für Telemedizin als auch auf dem für Medikations-Compliance muss man verstehen und verfolgen, wie die Medikamente zu Hause eingenommen werden, um die Medikations-Compliance [Therapietreue] zu verstehen und zu verbessern. Die derzeitigen Lösungen beruhen darauf, dass die Medikamenten-Nutzer selbst berichten, wann und wie sie ihre Medikamente einnehmen. Da die Anzahl der von einer Person eingenommenen Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel zunimmt, wird es schwierig, sich zu merken, was wann eingenommen wurde, und die Kommunikation in Bezug auf die Einnahme der Medikamente mit Ärzten und Apothekern kann die Patienten überfordern. Selbst wenn Apps zur Erinnerung an die Einnahme von Medikamenten verwendet werden, ist die selbst angegebene Zeit, zu der die Medikamente tatsächlich eingenommen wurden, möglicherweise nicht genau, und wie in den eigenen Anwenderstudien von Relay Medical beobachtet wurde, finden es viele Senioren und Menschen mit abnehmender Gesundheit schwierig, komplizierte technische Hilfsmittel zu verwenden. Die Verwendung des Pharmatrac-Tischgeräts hingegen ist problemlos. Die Medikamenten-Nutzer müssen ihre Medikamente nur in das Gerät legen, statt sie in der Hand zu sammeln, und sie wie gewohnt einnehmen. Das Pharmatrac-Tischgerät löst das Problem der Unzuverlässigkeit der selbstberichteten Arzneimitteleinnahme, indem es automatisch aufzeichnet und meldet, welche Medikamente zu welchem Zeitpunkt eingenommen werden.

Wenn das Gerät mit telemedizinischen Hilfsmitteln verbunden ist, werden die Ärzte automatisch darüber informiert, wie der Patient den Therapieplan eingehalten hat, so dass sie sofort Probleme mit der Einhaltung diagnostizieren und Lösungsvorschläge machen können. Die Patienten müssen ihre Medikamente nicht mehr einzeln abholen und mit dem Arzt besprechen. Der Arzt verfügt bereits über die Informationen, um eine datengesteuerte Versorgung zu gewährleisten.

Wenn sie über Apps für die Einhaltung verbunden sind, können die Medikamenten-Benutzer und ihre Betreuer die Einnahmegewohnheiten einsehen und die Informationen leicht mit ihren Ärzten austauschen. Die Daten des Tablettenzählers werden mit den an die Apotheke angeschlossenen Apps verwendet, um ein Rezept automatisch nachzufüllen, wenn die Medikamente abgelaufen sind, statt wenn sie nach Meinung der Apotheke nachgefüllt werden sollten, was zu weniger Vergeudung oder Ansammlung von Medikamenten führt.

Telemedizinmarkt

Allgemein wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach telemedizinischen Diensten inmitten des Coronavirus-Ausbruchs und durch seine Nachwirkungen steigen wird. Als Reaktion auf die Krise wurde am 4. März 2020 in den USA ein Gesetz über die Notfallversorgung verabschiedet, das die medizinische Versorgung von Senioren mit Telemedizin durch Medicare erhöht und die Reichweite der häuslichen Pflege für Patienten erheblich ausweitet. Es wird angenommen, dass dies die Ausgaben für Telemedizin um $500 Millionen erhöht1.

Im Jahr 2018 wurde die Größe des Telemedizinmarktes weltweit auf 31,46 Milliarden USD geschätzt, und es wird erwartet, dass er bis 2025 108,08 Milliarden USD erreichen wird2. Dieses Wachstum wird durch Fortschritte in der Technologie, die Nachfrage nach besserer Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten und die steigende Häufigkeit chronischer Krankheiten angetrieben werden.

Markt für Medikamentenadhärenz

Die fehlende Medikamentenadhärenz ist ein weltweites Problem, das den Versicherungsträgern und dem Gesundheitswesen jährlich Milliarden von Dollar kostet und die Konsumenten einem enormen Risiko aussetzt. In den Vereinigten Staaten werden etwa 50% aller verschriebenen Medikamente falsch eingenommen. Falsch wird hierbei definiert als falscher Zeitpunkt, falsche Dosierung, Häufigkeit oder Dauer3. Die jährlichen Kosten der fehlenden Medikamentenadhärenz werden auf 100 bis 290 Milliarden US-Dollar in den USA, 1,25 Milliarden Euro in Europa und 7 Milliarden Dollar in Australien geschätzt4.

Im Jahr 2016 betrug der Weltmarkt für Medikations-Compliance fast $1,7 Milliarden und er soll bis 2021 auf über $3,9 Milliarden anwachsen. Der Markt besteht sowohl aus Hardware-basierten Medikations-Compliance-Systemen als auch aus Software-basierten Anwendungen. Das erwartete Wachstum wird durch die hohe Dringlichkeit, die Medikations-Compliance zu verbessern (wie oben angegeben) und die wachsende Zahl von Menschen mit chronischen Krankheiten auf der ganzen Welt angetrieben5.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein MedTech-Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik und Datenanalyse gerichtet ist.

Website: www.relaymedical.com

Kontaktperson:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp. Büro: 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Kontakt:

Büro: 647-872-9982

Fax/gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@relaymedical.com

Suite 1600-401 Bay St.

Toronto, Ontario M5H 2Y4

