IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical ernennt Moshe Katzenelson zum Senior Vice President, Global Business Development

26. Juni 2019 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von innovativen MedTech-Lösungen, freut sich, die Ernennung von Moshe Katzenelson zum Senior Vice President, Global Business Development bekannt zu geben.

Seit mehr als 25 Jahren ist Herr Katzenelson entscheidend an der Förderung von High-Tech-Innovationen in Israels aufstrebender Technologiebranche beteiligt und hat dazu beigetragen, diese Innovationen durch seine Kompetenz in der Geschäftsentwicklung auf die internationalen Märkte zu bringen. Als Senior Vice President of Global Business Development wird Herr Katzenelson das Geschäftsentwicklungsteam von Relay bei der globalen Expansion der Vermögenswerte von Relay und der Suche nach neuen Technologien leiten, die zu innovativen Produktangeboten entwickelt werden sollen. Herr Katzenelson wird auch für die Veräußerung der Rechte an solchen Produkten an globale MedTech-Konzerne zuständig sein.

Moshes nachweisliche Erfolge in den Bereichen Führungskompetenz, Geschäftsentwicklung und internationale Expansion werden für die Weiterentwicklung der Technologien von Relay und seiner Unternehmensgruppe sehr nützlich sein. Unter Beweis stellte er seine Kompetenz unter anderem beim Inkubator des Technion in Israel und in seiner jüngsten Funktion, bei der er den Trendlines-Akzelerator in Singapur aufbaute, meinte Lahav Gil, CEO von Relay Medical Corp. Moshe verschafft Relay einen ungeahnten Zugang zur Technologie- und Innovationsbranche in Tel Aviv sowie Zugang zur Risikofinanzierungsgemeinschaft in Israel und strategischen MedTech-Unternehmen in Europa. Er verfügt auch über Beziehungen zu israelischen Technologieinnovations- und Kommerzialisierungszentren für Landwirtschaft und Cannabis, die insbesondere für unser Glow Lifetech-Projekt mit Agraflora Organics wertvoll sein werden. Wir freuen uns sehr, Moshe bei Relay Medical willkommen zu heißen.

Die Fähigkeiten und das Geschäftsmodell von Relay sind einzigartig und überaus spannend und ich freue mich darauf, mit dem hervorragenden Team von Relay zusammenzuarbeiten, um die MedTech-Branche zu prägen, sagte Moshe Katzenelson, der ab sofort die Funktion des SVP Global Business Development bei Relay bekleidet.

Im Laufe seiner Karriere als Führungskraft im internationalen MedTech-Bereich hat Herr Katzenelson mehrere Start-up-Unternehmen geleitet und - u.a. durch Investitionen - aktiv gefördert. Einen Großteil dieser Zeit verbrachte er als CEO von LabOne Ventures und Technion Seed, zwei auf Frühphaseninvestitionen spezialisierte Firmen in Israel. Herr Katzenelson, der gelernter Ingenieur ist und einen MBA-Abschluss von der Universität Tel Aviv hat, sammelte auch umfassende Erfahrung im Projektmanagement und der globalen Geschäftsentwicklung und zeichnete bei mehreren führenden Unternehmen für diese Bereiche verantwortlich, zuletzt bei Netafim (ein Pionier und weltweit führender Anbieter von Bewässerungslösungen) und der Trendlines Group, einer der renommiertesten Startkapital-Investmentgesellschaften Israels, wo er für die internationale Expansion des Gesellschaft und insbesondere für die Einrichtung eines Inkubators für Investitionen und die Förderung von Unternehmen im Medizintechnikbereich in Singapur verantwortlich war. Herr Katzenelson ist in Israel ansässig; er stärkt von dort aus die globale Reichweite von Relay und die Beziehungen zu Innovatoren und führenden MedTech-Unternehmen in Europa und Asien.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein wachstumsstarker Integrierter MedTech-Accelerator mit Firmensitz in Toronto (Kanada), der Technologien und Erfindungen im frühen Entwicklungsstadium erwirbt, erweitert und für vorkommerzielle Übernahmen im HealthTech-Sektor vorbereitet. Durch die Bündelung der Finanzierung, der Entwicklung und des Ausstiegsverfahrens innerhalb einer Organisation, die von einem Expertenteam geleitet wird, erwirbt Relay Medical entsprechende Kapazitäten, um die Entwicklung von Technologien zu beschleunigen und hocheffizient abzuwickeln und sich als Markführer für innovative MedTech-Lösungen im internationalen HealthTech-Sektor zu positionieren.

