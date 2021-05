IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical begrüßt die Präsidentenverfügung aus dem Weißen Haus zur Verbesserung der Cyber-Sicherheit und hebt SBOM Studio hervor

IRW-PRESS: Relay Medical Corp.



: Relay Medical begrüßt die Präsidentenverfügung aus dem Weißen Haus zur Verbesserung der Cyber-Sicherheit und hebt SBOM Studio hervor

18. Mai 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) begrüßt die kürzlich erlassene Präsidentenverfügung der Regierung Biden zur Stärkung der Methoden zur nationalen Cyber-Sicherheit.

Letzte Woche beschrieb Präsident Joe Biden eine Richtlinie, die Cyber-Sicherheit höchste Priorität verleiht und forderte, dass die Staatsregierung durch Beispiel führen muss und alle ihre Informationssysteme die in der Verfügung erlassenen Standards und Bedingungen übertreffen müssen. Das Hauptziel der Verfügung ist es, die Integrität der Software-Lieferkette durch die Erfordernis einer Software-Stückliste (Software Bill of Materials SBOM) zu verbessern - eine Lösung, die bei Relay Medicals Cyber-Sicherheitsplattform Cybeats bereits als Kernelement vorhanden ist.

Die SBOMs gewinnen an Wert, wenn sie gemeinsam in einem Archiv aufbewahrt werden, das einfach von anderen Anwendungen und Systemen abgefragt werden kann. Die Lieferkette von Software zu verstehen, eine SBOM zu erhalten und daraus bekannte Verletzbarkeiten zu analysieren, sind unabdingbare Voraussetzungen für das Risikomanagement, erläuterte der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joseph Biden, in der Präsidentenverfügung zur Verbesserung der Cyber-Sicherheit des Landes. Der Begriff Software-Stückliste (bzw. Software Bill of Materials) oder SBOM bezeichnet eine formelle Aufzeichnung der Einzelheiten und Lieferkettenbeziehungen unterschiedlicher, bei der Erstellung der Software verwendeter Bauteile. Software-Entwickler und Anbieter kreieren oft Produkte aus existierenden offenen Quellen und kommerziellen Software-Bauteilen. Die SBOM listet die in einem Produkt enthaltenen Bauteile auf. Sie entspricht der Zutatenliste auf Nahrungsverpackungen. Eine SBOM ist nützlich für Entwickler und Hersteller von Software sowie Käufer und Anwender von Software. Entwickler verwenden oft verfügbare Software-Bauteile aus offenen Quellen und von Drittparteien. Mit Hilfe einer SBOM kann der Hersteller sicherstellen, dass diese Bauteile auf dem neuesten Stand sind und schnell auf neue Verletzbarkeiten reagieren. Käufer können eine SBOM für eine Verletzbarkeits- oder Lizenzanalyse verwenden und mit Hilfe der beiden Analysen das Produktrisiko bewerten. Software-Anwender können mit Hilfe einer SBOM schnell und einfach feststellen, ob sie einem potenziellen Risiko einer neu entdeckten Verletzbarkeit ausgesetzt sind. Ein vielfach verwendetes, maschinenlesbares SBOM-Format bietet weitere Vorteile durch Automatisierung und Werkzeugintegration.

Die vollständige Präsidentenverfügung ist hier einzusehen:

https://www.whitehouse.gov/briefing9-room/presidential-actions/2021/05/12/executive-order-on-improving-the-nations-cybersecurity/

Nach zahlreichen und bemerkenswerten Cyber-Angriffen auf wichtige Infrastruktur in den USA in jüngster Zeit ist diese Verfügung zur Unterstützung des nationalen Sicherheitsstandards für Software und Unternehmen, die die Regierung beliefern, keine Überraschung, bemerkte Yoav Raiter, CEO, Relay Medical Corp. Diese Verordnung unterstützt Relays neueste Akquisition und genau die Elemente, die die Plattform Cybeats als Teil seiner Cyber-Sicherheitslinie angeht.

Relay Medical erwarb Cybeats Ende März https://www.relaymedical.com/blog/2021/3/18/relay-medical-closes-acquisition-of-iot-cybersecurity-firm-cybeats-technologies-inc

und passte seitdem die Lösung dem wachsenden Bedarf an Cyber-Sicherheit in mehreren Industriebereichen an. Das Unternehmen begann ein Pilotprojekt zu einer SBOM-Lösung, welches die vielen Gesichtspunkte der Verfügung anspricht, wie z. B. die Entfernung von Barrieren im Informationsaustausch, wenn Bedrohungen aufgedeckt, angegangen und untersucht werden müssen.

Vor kurzem ernannte Relay Chuck Brooks als Special Advisor zum Vorstand. https://www.relaymedical.com/blog/2021/5/4/relay-welcomes-global-cybersecurity-thought-leader-expert-and-influencer-chuck-brooks-to-cybeats-advisory-board

Er wurde als zweifacher Präsidentschaftskandidat und Mitglied des US-amerikanischen Innenministeriums (Department of Homeland Security) für seine Vordenkerposition anerkannt.

Markt

Derzeit benutzen Sicherheitsexperten oft Lösungen zum Schutz wichtiger Infrastruktur (Critical infrastructure protection CIP) zum Schutz vor Cyber-Angriffen. Im Jahr 2021 betrug der CIP-Markt 93,30 Milliarden USD und soll nach Prognosen bis zum Jahr 2028 154,59 Milliarden USD erreichen. https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/02/18/2177844/0/en/Critical-Infrastructure-Protection-CIP-market-to-Reach-USD-154-59-billion-by-2028.html

Da die Staatsregierung Partnerschaften mit dem privaten Sektor plant, muss sie sich den ständig wachsenden Bedrohungen anpassen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte sicher funktionieren. Cybeats bietet dem neuen SBOM-Cyber-Sicherheitsmarkt eine neuartige Lösung, die neue Verletzbarkeiten sichtbar macht und als Ergänzung zu den bestehenden, von großen Unternehmen angebotenen Lösungen eingesetzt werden kann.

Cybeat SBOM Studio

Cybeats ist eine Cyber-Sicherheitsplattform für IoT-Entwickler, die große SBOM-Funktionalität bietet und sicherstellt, dass Software-Komponenten von offenen Quellen und Drittparteien auf dem neuesten Stand und sicher sind. Cybeats verdeutlicht nicht nur Verletzbarkeiten während der Produktentwicklung, sondern erstellt auch einen Plan zur effizienten und wirksamen Vermeidung von Verletzbarkeiten. Nach Markteinführung des IoT-Produktes ermöglicht Cybeats mit Hilfe der SBOM Studio-Funktionalität, schnell und einfach festzustellen, ob Geräte einem potenziellen Risiko durch eine neu entdeckte Verletzbarkeit ausgesetzt sind. Cybeats überwacht den Betrieb des IoT-Produktes kontinuierlich und lernt sein Verhalten. Im Falle eines Sicherheitsverstoßes reagiert Cybeats schnell auf die neuen Verletzbarkeiten, berichtet an den Betreiber und kann Angriffe beenden und damit die Ausfallzeit des IoT-Gerätes reduzieren.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario, Kanada), das über ein Team von kanadischen Experten verfügt, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Cybeats ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Relay Medical Corp.

Internet: www.cybeats.com

Medienanfragen richten Sie bitte an: Destine Lee: media@relaymedical.com | 647-872-9982

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982 DW 2

TF: 1-844-247-6633 DW 2

E-Mail:investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Relay Medical Corp.

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten in Bezug auf behördliche Genehmigungen, einschließlich jener der CSE.. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Kommerzialisierungspläne für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Technologie zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder in dem hierin beschriebenen Zeitrahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58452

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58452&tr=1

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

