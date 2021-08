IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical Corp.: Fionet-Plattform kommt für COVID-19-Testung beim kanadischen Tennisturnier National Bank Open presented by Rogers 2021 in Toronto zum Einsatz

IRW-PRESS: Relay Medical Corp.



: Relay Medical Corp.: Fionet-Plattform kommt für COVID-19-Testung beim kanadischen Tennisturnier National Bank Open presented by Rogers 2021 in Toronto zum Einsatz

TORONTO - 5. August 2020 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation (Fio), geben gemeinsam über ihr Joint-Venture-Unternehmen Fionet Rapid Response Group (FRR) bekannt, dass die Fionet-Plattform (Fionet) für die Schnelltestung und das Echtzeit-Tracking von COVID-19 beim Tennisturnier National Bank Open presented by Rogers 2021 in Toronto zum Einsatz kommt.

Federführend bei der Durchführung der Tests ist der bereits angekündigte Partner von FRR, LifeLabs LP (LifeLabs), Kanadas führender Anbieter von labordiagnostischen Informations- und Konnektivitätslösungen für das Gesundheitswesen. LifeLabs hat das Fionet-System im Vorfeld des Turniers verwendet, um in Vorbereitung auf das Ereignis alle Sportler, Funktionäre, Turniermitarbeiter sowie das übrige teilnehmende Personal zu testen. Die Testungen begannen am 31. Juli und werden für die Dauer des Turniers fortgesetzt.

Wir freuen uns, die COVID-19-Schnelltestungen bei den National Bank Open presented by Rogers zu unterstützen und dabei auf unsere Partnerschaft mit der Fionet Rapid Response Group bauen zu können, sagt Charles Brown, President und CEO von LifeLabs. Wir freuen uns, dass wir mit dem Einsatz dieser digitalen, qualitätskontrollierten und durchsatzstarken Lösung zu einer sicheren Wiederaufnahme der Wettkämpfe in Toronto beitragen können.

Fionet von FRR ermöglicht eine rasche, skalierbare, qualitätskontrollierte Testung sowie digitale Ergebnisse in Echtzeit im Rahmen der elektronischen Berichterstattung in gemeindenahen oder dezentralen Einrichtungen. Die Plattform wurde in das Laborinformationssystem von LifeLabs als schlüsselfertiges End-to-End-COVID-19-Schnelltestprogramm (RDT) für die Testung und das Echtzeit-Tracking von COVID-19 im Aviva Centre in Toronto integriert.

Dank der Allianz können LifeLabs und FRR in jedem beliebigen Umfeld die automatisierte und qualitätskontrollierte Testung und das Tracking in einem Umfang durchführen, der bisher nur in zentralen Laboreinrichtungen möglich war.

Unsere Fionet-Plattform hat sich in der Praxis als zuverlässige Lösung für die COVID-19-Schnelltestung und das Echtzeit-Tracking bewährt, erklärt Dr. Michael Greenberg, CEO von FRR. Durch die Zusammenarbeit mit LifeLabs bei den prestigeträchtigen National Bank Open presented by Rogers 2021 in Toronto können wir sicherstellen, dass die Sportler, Funktionäre und auch alle anderen Beteiligten des Turniers in einer sicheren und geschützten Umgebung arbeiten können. Das Turnier dürfte in diesem Jahr ein besonders wettbewerbsorientiertes Ereignis werden und ich wünsche allen Athleten viel Glück bei ihren Spielen.

Bei den National Bank Open presented by Rogers 2021 in Toronto treten die weltbesten Spieler der ATP-Tour gegeneinander an. Unter anderem werden der amtierende Champion und Weltranglistendritte Rafael Nadal, der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev, der Weltranglistenvierte Stefanos Tsitsipas sowie die kanadischen Superstars Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic und der Wildcard-Spieler Vasek Pospisil vertreten sein. Das Turnier wird im Aviva Centre in Toronto (Ontario) von 7. bis 15. August 2021 über die Bühne gehen. Ursprünglich sollten die Canadian Open vom 8. bis 16. August 2020 im Rahmen der Tennissaison 2020 ausgetragen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden sie jedoch auf das Jahr 2021 verschoben.

Über Fionet

Die Fionet-Plattform ist eine End-to-End-Schnelltest- und Tracking-Lösung für gemeindebasierte oder dezentrale Einrichtungen. Die Fionet-Plattform kombiniert ein schnelles, tragbares Point-of-Need-Gerät, das in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden ist, und übernimmt die Terminplanung und Registrierung über eine Telefon-App von zuhause, vor Ort, schnelle Antigentests vor Ort, Datenintegration mit anderen Testgeräten, wobei gegebenenfalls Ergebnisbenachrichtigungen für Gesundheitsbehörden sowie anonymisierte Daten und Statistiken für Dashboards für autorisierte Stakeholder bereitgestellt werden.

Webseite: www.fionetrapidresponse.com

Über LifeLabs

LifeLabs ist Kanadas führender Anbieter von labordiagnostischen Informations- und Konnektivitätslösungen für das Gesundheitswesen, der mit Unterstützung von innovativen und personalisierten digitalen Instrumenten seinen Kunden die Möglichkeit bietet, ihr Leben optimal zu gestalten. Unser engagiertes und talentiertes Team aus 6.000 Mitarbeitern führt jährlich 20 Millionen Laborbesuche und über 100 Millionen Labortests durch. LifeLabs befindet sich zu 100 % in kanadischem Besitz und gehört der OMERS Infrastructure, dem Infrastruktur-Investmentmanager eines der größten leistungsorientierten Pensionskassenmodelle Kanadas.

Website: www.lifelabs.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Kontakt:

Destine Lee

Media & Communications

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

Medienanfragen: media@relaymedical.com

Investor Relations: investor.relations@relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

