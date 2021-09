IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay & Fio geben Vereinbarung mit Unisys Corp. (NYSE: UIS) zur Vermarktung einer kombinierten Lösung für COVID-19- und Biosicherheit-Marktanforderungen bekannt

IRW-PRESS: Relay Medical Corp.



: Relay & Fio geben Vereinbarung mit Unisys Corp. (NYSE: UIS) zur Vermarktung einer kombinierten Lösung für COVID-19- und Biosicherheit-Marktanforderungen bekannt

Toronto, Ontario - 17. September 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation (Fio) freuen sich, - gemeinsam über ihr Joint Venture, die Fionet Rapid Response Group (FRR) - eine Vereinbarung mit dem globalen IT-Lösungsunternehmen Unisys Corporation http://www.unisys.com

(NYSE: UIS) https://www.nyse.com/quote/XNYS:UIS

für die gemeinsame Vermarktung einer kombinierten Lösung bekannt zu geben, die die Fionet-Plattform von FRR für das Pandemie- und Biosicherheitsmanagement für den großen, unterversorgten Biosicherheitsmarkt, umfasst.

Die Fionet-Plattform von FRR für das Pandemie- und Biosicherheitsmanagement wird mit dem leistungsfähigen U-Pass https://www.unisys.com/solutions/cloud-and-infrastructure-solutions/u-pass/

von Unisys integriert, der den Gesundheitszustand von Personen digital authentifiziert. Diese Kombination aus mobilen Test-, Triage- und Berichterstattungsfunktionen von Fionet und den mobilen Authentifizierungstechnologien von U-Pass wird die Managementfunktionen für Biosicherheit sowohl für Kunden aus Märkten wie Großunternehmen, Regierungen, Transport- und Schifffahrtsindustrien ebenso steigern wie vereinfachen.

Unser Ziel ist, eine sicherere Umgebung für jede öffentliche oder private Organisation in jeder Branche zu schaffen, die Mitarbeiter, Gäste, Schüler und Studenten schnell wieder in großer Zahl zurückbringen möchte, sagte Chris Kloes, Vice President, Cybersecurity Solutions von Unisys Corp. Zusammen mit FRR bieten wir eine integrierte, sichere Test- und Digital Health Management-Lösung, die für Unternehmen jeder Größe skaliert werden kann, sodass unsere Kunden eine bessere Kontrolle darüber erhalten, wer ihre Umgebung betreten kann.

Der Markt für COVID-19-Diagnostikprodukte und -Dienstleistungen wird voraussichtlich über USD84 Mrd. liegen https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/covid-19-diagnostics-market

. FRR und Unisys glauben, dass sie über ein differenziertes End-to-End-Angebot verfügen, das Technologien, Marketing sowie Service- und Support-Funktionen kombiniert.

Wir freuen uns sehr, mit Unisys zusammenzuarbeiten und mit anderen strategischen Partnern und Branchenführern weiter zu wachsen, um zu kooperieren und innovative Marktlösungen anzubieten. Unser Know-how im Bereich Technologie- und Infektionskrankheiten war weltweit erfolgreich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und wurde bei über einer Million Patienten angewandt, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. Unisys verfügt über eine starke Marktpräsenz in den Bereichen IT-Lösungen und Geschäftsprozesse, und wir freuen uns darauf, diese zu integrieren und die vielen potenziellen Vorteile zu bewerten, die sich aus der Zusammenführung unserer technischen Stärken ergeben, um eine Marktdurchdringung zu erreichen.

Unisys ist ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Lösungen, das Unternehmen und Regierungen weltweit technologische Innovationen ermöglicht. Das Unternehmen bietet hochmoderne Lösungen wie U-Pass, die umfassende COVID-19-Test- und Gesundheitsmanagementlösung, die als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie entwickelt wurde. Unisys bietet sichere, zuverlässige und fortschrittliche, branchenführende Lösungen für digitale Arbeitsplätze, Cloud und Infrastruktur, Enterprise Computing und Business Processing. Unisys ist stolz darauf, Sicherheit in alle seine IT- und digitalen Angebote zu integrieren und bietet eine erstklassige Software-Betriebsumgebung.

Diese Pandemie ist weder ein vorübergehendes Ereignis noch wird das Leben nach COVID dem Leben vor COVID ähneln. Es ist eine neue Ära für die gesamte, vernetzte Welt. In dieser neuen Ära ist FRR in einer starken Position, um einen großen Beitrag zum Schutz von Menschen, Jurisdiktionen und Wirtschaftstätigkeit zu leisten und dadurch sein Geschäft aufzubauen. FRR kooperiert sorgfältig mit bedeutenden Unternehmen wie Unisys, die über umfassende Fähigkeiten verfügen, um große, dauerhafte Lösungen und Kundenbeziehungen zu schaffen, sagte Dr. Michael Greenberg, CEO von FRR.

Die Fionet-Plattform von FRR ermöglicht schnelle, skalierbare, qualitätskontrollierte Tests und automatische digitale Echtzeit-Ergebnisse für die elektronische Berichterstattung. Fionet unterstützt Tests vor Ort und erfasst und überträgt kontinuierlich umfassende Daten an einen zentralen Aggregationspunkt. Die Fionet-Portale ermöglichen es dezentralen Aufsichtspersonen in Echtzeit, Maßnahmen vor Ort zu verfolgen und zu leiten, genaue epidemiologische Informationen anzuzeigen und verwertbare Erkenntnisse zu liefern.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es insgesamt 500.000 Optionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von CAD0,25 pro Stammaktie und einem Ablaufdatum von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Gewährung an bestimmte Führungskräfte, Board-Mitglieder und Berater des Unternehmens gewährt hat.

AKTUELLE NEWS: Relay gab kürzlich den Einsatz der Fionet-Plattform im Wert von $750.000 für das Management von Malaria-Epidemien in Ruanda (Afrika) bekannt: https://bit.ly/2VKkTWQ

Darüber hinaus gab das Unternehmen vor Kurzem weitere bemerkenswerte Testeinsätze bekannt, darunter beim Toronto Tennis Canada National Bank Open Tournament, den Qualifikationsspielen für die FIFA-Fussballweltmeisterschaft 2021 und dem Toronto International Film Festival zusammen mit Kanadas führendem Laborunternehmen.

REGISTRIERUNG: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte https://www.relaymedical.com/news

Über Unisys

Unisys (NYSE:UIS) ist ein globales Unternehmen für IT-Lösungen, das erfolgreiche Ergebnisse für die anspruchsvollsten Unternehmen und Regierungen liefert. Unisys bietet Lösungen für digitale Arbeitsplätze, Cloud- und Infrastrukturlösungen, Enterprise-Computing-Lösungen, Geschäftsprozesslösungen und Cybersicherheitslösungen. Weitere Informationen darüber, wie Unisys seine Kunden auf den Märkten für kommerzielle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Behörden unterstützt:

Internet: www.unisys.com

Über Fionet

Die Fionet-Plattform ist eine End-to-End-Schnelltest- und Tracking-Lösung für gemeindebasierte oder dezentrale Einrichtungen. Die Fionet-Plattform kombiniert ein schnelles, tragbares Point-of-Need-Gerät, das in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden ist, und übernimmt die Terminplanung und Registrierung über eine Telefon-App zu Hause, den Check-in vor Ort, schnelle universelle Antigentests an Ort und Stelle. Die Plattform ermöglicht die Datenintegration mit anderen Testmethoden und -geräten, die Benachrichtigung der Patienten und gegebenenfalls der Gesundheitsbehörden über die Ergebnisse sowie anonymisierte Daten und Statistiken für Dashboards für autorisierte Interessengruppen.

Aktuelle Übersicht und Präsentationsvideo der Fionet-Testplattform:

https://www.youtube.com/watch?v=pzH6Yy33Qq0

Internet: www.fionetrapidresponse.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist. Relay hat vor Kurzem Cybeats Technologies erworben, eine Plattform, die einen ganzheitlichen Ansatz für Cybersicherheit bietet und auf den $73 Mrd. IoT-Sicherheitsmarkt durch seine Software-Bill of Materials und Microagents-Lösung abzielt. Cybeats bietet Cybersicherheit in Echtzeit für vernetzte Geräte, kritische Infrastrukturen, die Automobil-, Medizin- und IoT (Internet of Things)-Branche.

Das Unternehmen veranstaltet am 20. September 2021 eine Sonderversammlung zur Genehmigung einer Namensänderung, da die Kernkompetenzen und Produktangebote des Unternehmens über die Medizinprodukteindustrie hinaus organisch gewachsen sind und diese Expansion in neue Branchen und Geschäfte sich in der Namensänderung widerspiegeln wird. Der neue Name des Unternehmens wird das Geschäft und seine kommerziellen vertikalen Märkte besser und effektiver kommunizieren.

Internet: www.relaymedical.com

Kontakt:

Destine Lee

Media & Communications

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

Medienanfragen: media@relaymedical.com

Investor Relations: investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Telefonnummer/Fax: 1-844-247-6633

E-Mail: info@relaymedical.com

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61538

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61538&tr=1

