IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay & Fio geben die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über Malaria-Einsatz bekannt

: Relay & Fio geben die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über Malaria-Einsatz bekannt

Toronto, Ontario - 21. September 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation (Fio) freuen sich, - gemeinsam über ihr Joint Venture, die Fionet Rapid Response Group (FRR) - die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bekannt zu geben und einen aktuellen Lagebericht über den Einsatz zur Bekämpfung der Malariaepidemie in Ruanda, Ostafrika, zu geben.

Das ruandische Gesundheitsministerium unterzeichnete mit FRR eine Beschaffungsvereinbarung über den Einsatz der Fionet-Plattform für dezentrale Malariatests. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält FRR CAD750.000, die bereits vom Ministerium zugesichert wurden, um die Fionet-Plattform sechs Monate lang durch 180 gemeindebasierte Gesundheitsdienstleister einzusetzen. Der sechsmonatige Einsatz ist ein Pilotprojekt zur Bewertung eines nationalen Ausbaus, der dann zu einer anschließenden Vereinbarung über den Einsatz von Fionet bei den 60.000 Gesundheitsdienstleistern in Ruanda führen könnte.

Ruanda ist ein schnell wachsendes afrikanisches Land, das innovative Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) nutzt, um schnelle, qualitativ hochwertige, vernetzte Diagnosen überall auf Gemeindeebene anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass die Fionet-Plattform dem Ziel Ruandas sehr gut dienen wird. COVID-19 zeigt weiterhin, dass ein solches Ziel in den Industrieländern ebenso wichtig ist, sagte Dr. Michael Greenberg, CEO von FRR.

Malaria ist eine schwere, manchmal tödlich verlaufende Krankheit, die von Moskitos verbreitet und von einem Parasiten verursacht wird. An ihr erkranken jährlich über 200 Millionen Menschen, von denen jedes Jahr über 400.000 Menschen sterben, davon sind zwei Drittel Kinder unter fünf Jahren https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Gebieten, in denen die Übertragung von Malaria eine Gefahr darstellt.

Ruanda hat 12,6 Millionen Einwohner und ist eins der am dichtesten besiedelten Länder Afrikas https://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda

. Es gehört zu den 25 Ländern mit den meisten Malaria- und dadurch bedingten Todesfällen weltweit und die Bekämpfung der Krankheit wird dort sehr ernst genommen Sterberate durch Malaria nach Ländern (worldlifeexpectancy.com)

.

Die Fionet-Plattform kann die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessern, die in dezentralen Gesundheitszentren, Außenposten und Gemeinden in Ruanda bereitgestellt wird. Medizinische Fachkräfte vor Ort werden mithilfe von Fionet-Mobilgeräten Tests vor Ort durchführen und so eine kontinuierliche Erfassung und Übertragung umfassender medizinischer Daten an einen zentralen Aggregationspunkt unterstützen. In Echtzeit ermöglichen Fionet-Portale es den dezentralen Aufsichtspersonen und Managern, auf der Grundlage genauer epidemiologischer Informationen Maßnahmen vor Ort nachzuverfolgen und zu leiten.

Die Genauigkeit und Fähigkeit zur Datenerfassung und -verteilung von Fionet wurde in einem von der U.S. Defense Threat Reduction Agency in einem Fachjournal veröffentlichten Papier beschrieben. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214180418300412

Fionet hat sich während des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie als zuverlässige Lösung für Schnelldiagnosetests erwiesen.

Vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurde Fionet erfolgreich eingesetzt, um über eine Million Patienten in entlegenen Umgebungen auf der ganzen Welt auf Infektionskrankheiten wie Malaria, HIV und Dengue-Fieber zu testen und nachzuverfolgen.

Die Fionet-Plattform wurde zuletzt für COVID-19-Tests beim 46. Toronto International Film Festival (TIFF), bei den FIFA-Qualifikationsspielen vor der WM 2022 in Katar und auf Kanadas größtem internationalem Flughafen eingesetzt. Die laufenden Testvereinbarungen für COVID-19-Schnelltests mit dem größten kanadischen Labor werden im ganzen Land fortgesetzt.

