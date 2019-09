IRW-News: Relay Medical Corp. : Joint Spectroscopic and Biosensor System for Point-of-Care Testing von Relay Medical erhält Patentzulassung in China

IRW-PRESS: Relay Medical Corp.



: Joint Spectroscopic and Biosensor System for Point-of-Care Testing von Relay Medical erhält Patentzulassung in China

12. September 2019. Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von innovativen MedTech-Lösungen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen offiziell benachrichtigt wurde, dass die internationale Patentanmeldung Nr. 201580025752.6 mit dem Titel Joint Spectroscopic and Biosensor System for Point-of-Care Testing, die am 20. Mai 2015 eingereicht wurde, zur Erteilung in China zugelassen wurde.

Das Joint Spectroscopic and Biosensor System for Point-of-Care Testing-Patent von Relay Medical bezieht sich auf das HemoPalm-Analysesystem und die Vermögenswerte im Bereich in-vitro-Diagnostik des Unternehmens (IVD).

Die Patentierung der HemoPalm-Technologie von Relay in China stellt eine bedeutende Erweiterung unseres Portfolios an geistigem Eigentum im Diagnostikbereich dar, indem es diesen wichtigen Wachstumsmarkt abdeckt, sagte Paul Glavina, VP, IVD von Relay.

Chinas schnell wachsender Markt bietet eine enorme Chance für Technologien und Unternehmen wie das unsere. Der chinesische Fokus auf die Verbesserung der Gesundheitsversorgung ist bemerkenswert und der Sektor für patientennahe Labordiagnostik (Point-of Care Testing, POCT) ist einer der Schlüsselbereiche, die bedeutende Auswirkungen auf die technologisch fortschrittlichen und ländlichen Gebiete des Landes zugleich haben können. Dies ist eine sehr positive Entwicklung für unsere Tätigkeit und die kontinuierliche Sondierung von Gelegenheiten in dieser Region, meinte Lahav Gil, CEO von Relay Medical Corp.

Das HemoPalm-System von Relay wird als eine vollständige Unternehmenslösung im Gesundheitswesen für Blutgas-, Elektrolyt- und CO-Oximetrie-Messungen entwickelt. Das System, das aus einem mobilen Messgerät mit Einweg-Kartuschen besteht, soll die Kosten, die Qualität, die Rechtzeitigkeit und die Effizienz der Patientenversorgung verbessern.

Das Unternehmen teilt mit, dass es bestimmten Board-Mitgliedern, Mitarbeitern, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 4.400.000 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen können bis zum 12. September 2023 ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,20 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein wachstumsstarker Integrierter MedTech-Accelerator mit Firmensitz in Toronto (Kanada), der im Rahmen einer ressourceneffizienten Infrastruktur mehrere Kommerzialisierungsmöglichkeiten verfolgt. Relay bemüht sich zudem aktiv um die Suche und Prüfung strategischer Übernahmen, die die aktuellen Vermögenswerte in der Infrastruktur des Unternehmens ergänzen, und möchte sich als Marktführer für innovative MedTech-Lösungen im HealthTech-Sektor positionieren.

Website: www.relaymedical.com

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp. Büro: 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

E-Mail: info@relaymedical.com

Suite 1600-401 Bay St.

Toronto, Ontario M5H 2Y4

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für das Produkt HemoPalm tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

