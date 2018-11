IRW-News: Redfund Capital Corp: US-Wahlergebnisse sind positiv für Redfund-Kunden

IRW-PRESS: Redfund Capital Corp: US-Wahlergebnisse sind positiv für Redfund-Kunden

US-Wahlergebnisse sind positiv für Redfund-Kunden

Medizinisches Cannabis erzielt weitere Meilensteine

Vancouver, British Columbia, 9. November 2018 - Redfund Capital Corp (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das Unternehmen) nimmt zu den positiven Auswirkungen der US-Wahlergebnisse auf das Unternehmen Stellung.





Redfund Capital hat sich auf die Finanzierung von Unternehmen spezialisiert, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einen Bezug zu medizinischem Cannabis, THC-freien CBD-Produkten und Hanf haben. Das Unternehmen betrachtet den jüngsten Anstieg der Zahl an US-Bundesstaaten, in denen medizinisches Cannabis als verschreibungspflichtiges Medikament für Patienten zugelassen wurde, als wichtigen Meilenstein - sowohl für die Branche selbst als auch für die Kunden im Redfund-Portfolio, welche sich als Wegbereiter der internationalen Cannabis-Gesundheitsinitiative hervorgetan haben. Redfund freut sich, dass nun in immer mehr Rechtssystemen Ärzte in der Lage sind, zuvor nicht zugelassene Cannabis-Medikamente zu verschreiben und so deren medizinischen Nutzen zu verbreiten.

Bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten, die diese Woche stattfanden, wurden in zwei Bundesstaaten die Wahlvorschläge zu medizinischem Cannabis angenommen; in Michigan wurde Cannabis außerdem für den Gebrauch als Genussmittel legalisiert. Die Wähler in den Bundesstaaten Utah und Missouri haben entschieden, dass Patienten Zugang zu medizinischem Marihuana haben sollten und haben sich mit der Genehmigung umfassender medizinischer Marihuana-Programme vielen anderen amerikanischen Staaten angeschlossen. Damit besteht nun in 33 Bundesstaaten sowie in den Außengebieten Guam, Puerto Rico und den Nördlichen Marianen und auch im District of Columbia die Möglichkeit, Cannabis bei bestimmten Erkrankungen zu verschreiben.

Neuartige Cannabis-Verabreichungssysteme, wie z.B. die revolutionäre Cannabisaufgusstechnologie von Biolog Inc., werden überall in den Vereinigten Staaten an Zugkraft gewinnen. Die Finanzierung von Biolog Inc. durch Redfund wurde vom Unternehmen in einer Pressemeldung am 26. September 2018 bekannt gegeben. Produkte wie das von RxMM Health Care entwickelte Alzheimers Defense - ein markenrechtlich geschütztes, 100 % natürliches Nutrazeutikum auf CBD-Basis - werden im gesamten Land zu Umsatzzuwächsen führen und immer mehr Mediziner auf sich aufmerksam machen. Die Finanzierung von RxMM durch Redfund wurde vom Unternehmen in einer Pressemeldung am 9. Oktober 2018 bekannt gegeben.

Cannabis wird von immer mehr Patienten weltweit für therapeutische Zwecke konsumiert. Am 1. November proklamierte das Vereinigte Königreich (UK) die Zulassung von medizinischem Cannabis als verschreibungspflichtiges Medikament durch Neurologen und bestimmte Fachärzte, die sich durch ihren aktiven Einsatz für medizinisches Marihuana und seine Verbreitung in Europa der internationalen Community angeschlossen haben. Ein gutes Beispiel für Redfunds laufende Bemühungen, das Portfolio zu erweitern, ist der Redfund-Kunde Marys Wellness mit seinen Tees. Redfund wird diesen Kunden bei der Einführung seiner Marke als medizinisches Produkt im britischen Markt aktiv unterstützen. Die Finanzierung von Marys Wellness Teas wurde in einer Pressemeldung vom 22. Oktober 2018 bekannt gegeben.

Leitprinzip unseres Unternehmens ist es, die Firmen in unserem Portfolio bei ihren Vertriebsaktivitäten über die Landesgrenzen hinaus zu unterstützen. Für uns alle sind die Zwischenwahlen ein positives Zeichen dafür, dass sich medizinisches Cannabis in den Vereinigten Staaten schon in naher Zukunft zu einem Massenprodukt entwickeln wird und wir freuen uns darauf, in Märkte zu expandieren, die diese Initiativen unterstützen, meint CEO Meris Kott.

Über Redfund Capital Inc.

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für nähere Informationen zu Redfund Capital besuchen Sie bitte die Webseite www.redfundcapital.com oder wenden Sie sich an CEO Meris Kott (Tel. 604.484.8989, info@redfundcapital.com).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45147

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45147&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75745T1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.