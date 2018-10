IRW-News: Redfund Capital Corp: Redfund-Kunde Biominerales Pharma Colombia kündigt ersten Kaufauftrag an

IRW-PRESS: Redfund Capital Corp: Redfund-Kunde Biominerales Pharma Colombia kündigt ersten Kaufauftrag an

Redfund-Kunde Biominerales Pharma Colombia kündigt ersten Kaufauftrag an

Vancouver, British Columbia, 2. Oktober 2018 - Redfund Capital Corp (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Biominerales Pharma Colombia (BMP) ihren ersten Großhandelsvertrag unterzeichnet und damit auch ihren ersten Auftrag erhalten hat.





Die heutige Mitteilung folgt auf Redfund Capitals Auftrag, Firmen zu unterstützen, die bereits Umsätze generieren oder in Kürze Umsätze generieren werden. Biominerales Pharma dürfte mit den entsprechenden Verträgen einen Jahresumsatz von bis zu 6.200.000 CAD erwirtschaften. Vertragsgemäß hat sich BMP im Rahmen der Kaufaufträge dazu verpflichtet, seinen Ertrag im Erntejahr 2018 in Pfund Biomasse, dem Standard in der Cannabisbranche, auszuliefern.

Ich bin sehr stolz, dass BMP und sein Team mit diesem ersten Großhandelsauftrag einen neuen Meilenstein erreicht hat. Die Krönung eines engagierten Einsatzes sind solide Kaufaufträge. Wir gratulieren Adriana und freuen uns darauf, sie beim internationalen Aufbau ihrer Marke zu unterstützen, meint CEO Meris Kott.

Redfund Capital gibt darüber hinaus bekannt, dass die zweite Tranche der am 23. August 2018 unterzeichneten und am 30. August 2018 angekündigten BMP-Schuldverschreibung in Höhe von 3.000.000 US-Dollar mittlerweile abgeschlossen wurde.

Über Biominerales Pharma

Biominerales Pharma SAS ist auf bestem Weg, sich als bedeutender Lieferant von Hanf-Biomasse, CBD-Öl mit und ohne THC sowie CBD-Öl aus dem ganzen Spektrum der Pflanze zu positionieren. Wir haben unweit von Cali (Kolumbien) zahlreiche Betriebe für die Innen- und Außenaufzucht von Cannabis. Unsere Produktionskapazitäten erweitern wir durch zusätzliche Anbaubetriebe in den Vereinigten Staaten. Hier sind wir derzeit in Colorado bzw. in weiteren US-Bundesstaaten, die gerade die Entwicklungsphase durchlaufen, aktiv.

Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite www.biomineralespharma.com.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 oder info@redfundcapital.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44756

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44756&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75745T1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.