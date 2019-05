IRW-News: Redfund Capital Corp: Redfund Capital unterzeichnet Finanzierung für die bahnbrechende Live-Auktionsplattform von Cannamerx

IRW-PRESS: Redfund Capital Corp: Redfund Capital unterzeichnet Finanzierung für die bahnbrechende Live-Auktionsplattform von Cannamerx

Redfund Capital unterzeichnet Finanzierung für die bahnbrechende Live-Auktionsplattform von Cannamerx

Vancouver, British Columbia, 2. Mai 2019 - Redfund Capital Corp (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer Schuldverschreibung zwischen dem Unternehmen und der Cannabis Mercantile Exchange (Cannamerx) bekannt zu geben, einer der ersten Cannabis- und Hanf-Auktionsplattformen, die bisher an den Start gingen.



Das Unternehmen verfolgt die Absicht, das Geschäftsmodell von Cannamerx zu finanzieren und deren weltweiten Kundenstamm auszubauen.

Die Cannabis Mercantile Exchange (Cannamerx) ist die erste voll automatisierte, internationale B2B-Auktionsplattform für den Großhandel mit Cannabis und Cannabisprodukten sowie Hanf und Hanfprodukten. Auf der Plattform sind mehr als 80 zugelassene kanadische Hersteller und eine wachsende Zahl zugelassener Landwirte, Verarbeitungsbetriebe, Labors und Hersteller rund um den Globus vertreten. Cannamerx kann außerdem die Auktion von Liefervereinbarungen abwickeln und hat seit Juni 2018 die Auktionen von Vereinbarungen über nahezu 25.000 kg getrockneter Blüten und Blütenäquivalente durchgeführt. Darüber hinaus wird mit der automatisierten Spotmarkt-Auktionsplattform von Cannamerx für den Großhandel mit Cannabis und Hanfprodukten der Handel mit Cannabis und Hanf als Rohstoffe neu definiert. (Cannamerx)

Im Rahmen der vereinbarten Bestimmungen haben Redfund Capital und Cannamerx, eine kanadische Aktiengesellschaft, am 1. Mai 2019 eine wandelbare Schuldverschreibung in Höhe von CDN $ 1,5 Millionen mit einem jährlichen Zinssatz von 10 % und einer Laufzeit von zwei Jahren unterzeichnet. Entsprechend den Bestimmungen der Schuldverschreibung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, dass Redfund die bestehende Neutralitätsverpflichtung der Cannamerx einhalten wird. Das Unternehmen ist nicht befugt, in andere Gesellschaften zu investieren, die für den Handel an der Cannamerx zugelassen werden können. Das Unternehmen hat eine Frist von 90 Tagen, um entsprechende Beteiligungen abzustoßen oder die Schuldverschreibung an eine Gesellschaft abzutreten, die die vorstehenden Bedingungen erfüllt.

Cannamerx hat ihren Kundenstamm seit unseren ersten Besprechungen im März 2019 um beinahe 30 % von 57 auf über 80 Kunden gesteigert. Sie hat Hanf-Biomasse und Hanfprodukte sowie die neue automatisierte Spotmarkt-Auktionsplattform für ihre Händler eingeführt und sich somit zur weltweit gefragtesten Cannabis-Börse entwickelt. Redfund konzentriert sich momentan darauf, mit den Vorreitern des Sektors Schritt zu halten und seine Portfoliokunden als Inkubator zu unterstützen und zu beraten und ihnen beim schnelleren Aufbau ihrer Bewertungen und dem Wachstum ihrer Einkünfte zu helfen. Das Team von Redfund freut sich, Dietwald, Sergey und Michel willkommen zu heißen und ihre Marke mit ihnen gemeinsam aufzubauen, erklärte Meris Kott, der CEO von Redfund Capital Corp.

Wir sind außerordentlich erfreut über diesen Abschluss. Dies ist ein Modell, das es uns ermöglicht, unsere globale Expansion schneller voranzubringen, sagte Dietwald Claus, der Gründer und CEO von Cannamerx. In Redfund haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision des Handels von Cannabis und Hanf als globalen Rohstoff versteht und der unsere Strategie und unseren Geschäftsansatz respektiert. Für uns war es von Beginn an wichtig, nicht nur eine bedienungsfreundliche, kostengünstige und sichere Handelsplattform für die weltweite Cannabis- und Hanfindustrie bereitzustellen, sondern auch vollkommen neutral und in der Lage zu sein, sämtliche unserer Teilnehmer fair zu behandeln. Dieser Abschluss mit Redfund versetzt uns in die Lage, diesen Ansatz weiterzuverfolgen.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 oder info@redfundcapital.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46634

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46634&tr=1

