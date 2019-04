IRW-News: Redfund Capital Corp: Redfund Capital meldet Notierung an der OTCQB

IRW-PRESS: Redfund Capital Corp: Redfund Capital meldet Notierung an der OTCQB

Redfund Capital meldet Notierung an der OTCQB

Vancouver, British Columbia, 30. April 2019 - Redfund Capital Corp (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das Unternehmen), eine Cannabis-Handelsbank, die auf die Finanzierung von Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert ist, freut sich, bekannt zu geben, dass es für seine Stammaktien die Genehmigung für das Up-Listing in den OTCQB Venture Market (die OTCQB Venture) erhalten hat, eine US-Handelsplattform, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird.



Das Unternehmen wird seine Aktien mit sofortiger Wirkung unter dem Symbol PNNRF an der OTCQB handeln. Das Unternehmen wird seine Stammaktien auch weiterhin unter dem Symbol LOAN an der CSE und unter dem Symbol O3X4 an der Börse Frankfurt handeln.

Die OTCQB ist der führende Handelsplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Gründungs- und Entwicklungsstadium, die das Ziel verfolgen, ihren Investoren in den USA hochwertige Handelsmöglichkeiten und Informationen zu bieten. Für eine Aufnahme müssen die Unternehmen mit ihrer Finanzberichterstattung auf dem aktuellen Stand sein, einen Mindestangebotspreis vorhalten und einen jährlichen Prozess der Unternehmensüberprüfung und Management-Zertifizierung durchlaufen. Die Qualitätsstandards der OTCQB bieten eine hervorragende Basis für Transparenz sowie die Technologie und das Regelwerk für die Verbesserung der Informationen und Handelsmöglichkeiten, die den Anlegern bereitgestellt werden.

Die Notierung der Stammaktien von Redfund an der Börse OTCQB ist ein entscheidender Meilenstein. Obwohl Redfund bereits seit seiner Gründung ein Unternehmen mit vollständiger Berichterstattung und Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) ist, sind wir davon überzeugt, dass die breitere Aufstellung durch die Notierung an der OTCQB unsere Bekanntheit in der US-amerikanischen Investment-Welt steigern und zu einer höheren Liquidität unserer Stammaktien beitragen wird. Außerdem gehen wir davon aus, dass uns der Handel an diesem etablierten öffentlichen Markt in den USA dabei unterstützt, den Zugang zu unserem Unternehmen für institutionelle Investoren sowohl in Kanada wie auch in den USA zu verbessern, erklärte Meris Kott, der CEO von Redfund Capital Corp.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 oder info@redfundcapital.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46610

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46610&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75745T1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.