IRW-News: ReGen III Corp.: Regen III ernennt Steve Martin zum Finanzvorstand

Vancouver, British Columbia, den 20. Oktober 2021 - ReGen III Corp. (ReGen III oder das Unternehmen) (TSXV: GIII) (OTCQB: ISRJF) (FWB: PN4) freut sich, die Ernennung von Herrn Steve Martin zum Chief Financial Officer bekannt zu geben.

Steve Martin verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung auf dem Kapitalmarkt und in der Unternehmensführung in den Bereichen Öl und Gas, saubere Energie und Technologie. Zuletzt war Steve Martin als Chief Financial Officer von 7D Surgical Inc. tätig und begleitete das Unternehmen bis hin zur erfolgreichen Übernahme durch die SeaSpine Holdings Corporation, einen börsennotierten US-amerikanischen Konzern.

Vor seiner Tätigkeit bei 7D Surgical war Steve Martin Portfoliomanager und Vorstandsvorsitzender (CEO) von KAIOG Capital Partners, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf den nordamerikanischen Energiesektor konzentriert. Vor seiner Tätigkeit bei KAIOG war Steve Martin Portfoliomanager und Partner bei einer kleinen auf den Energiesektor spezialisierten Investmentgesellschaft, wo er einen Fonds für saubere Energie auflegte und verwaltete, der laut Globefund im Jahr 2008 unter allen Anlageklassen die beste Performance in Kanada erzielte. Steve Martin begann seine Karriere bei Deloitte & Touche LLP und wurde in zahlreichen Zeitungen zitiert. Außerdem trat er als Gast beim TV-Sender BNN auf, um über Chancen im Bereich saubere Energie zu sprechen.

Herr Martin hat die Titel Chartered Financial Analyst und Certified Internal Auditor erworben und verfügt über einen Bachelor of Commerce (Hons.) der Queens University.

Im Namen des Boards möchte ich Rick Low für seinen Wechsel von der Position des CFO in die Rolle des Managers für Finance and Accounting danken. Rick hat viele Jahre lang mit großem Engagement für unser Unternehmen gearbeitet, und wir wissen seine Professionalität sehr zu schätzen, sagte Greg Clarkes, CEO von ReGen III. Im Hinblick auf unsere zukünftigen Aufgaben freue ich mich, Steve in unserem Team willkommen zu heißen. Steve verfügt über tief verwurzelte Kapitalmarkterfahrung und ich weiß, dass sich seine frühere Beteiligung an erfolgreichen Unternehmen in strategischem Denken und konstruktivem Handeln positiv auf uns niederschlagen wird. Dies wird uns helfen, den Wandel zu einem Unternehmen zu vollziehen, das grüne Infrastrukturprojekte entwickelt und betreibt, zunächst in Texas und anschließend weltweit.

Aktienoptionen für das neu ernannte Mitglied des Board of Directors

Im Zusammenhang mit der Berufung in das Board hat das Unternehmen 600.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 1,79 CAD pro Option ausgegeben, die für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Ausgabe gültig sind. Die Optionen werden in zwei gleichen Tranchen ausübbar: 300.000 am 19. Oktober 2022 und 300.000 am 19. April 2023.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Recycling-Unternehmen, das nachhaltigere Lösungen entwickelt, die bessere Umweltbilanzen und überzeugende Wirtschaftlichkeit aufweisen. ReGen III besitzt ein Portfolio patentierter Technologien, die es Wiederaufbereitungsanlagen für gebrauchtes Motoröl (UMO) ermöglicht, einen höherwertigen Produktmix aus Grundölen herzustellen - einschließlich 55 Prozent Grundöle der Gruppe III - als es mit herkömmlichen Methoden realisierbar ist.

Zu Beginn dieses Jahres beauftragte ReGen III die Firma Koch Project Solutions LLC (KPS) mit der Erbringung von Projektausführungs-Managementdienstleistungen, die zur schlüsselfertigen Übergabe der neuen Anlage des Projekts in Texas führen sollen, wobei KPS die erstklassigen Technik-, Bau- und lizenzierten Lieferanten-Teams von ReGen III (PCL Industrial Construction Ltd., Koch Modular Process Systems und Duke Technologies Inc.) durch die detaillierte Planung, Errichtung und Inbetriebnahme leiten wird.

ReGen III hat bereits ein endgültiges Offtake-Abkommen mit bp hinsichtlich der Abnahme von 100 Prozent der Basisöle des Unternehmens unterzeichnet, die in der geplanten Wiederaufbereitungsanlage in Texas produziert werden.

Weitere Informationen zu ReGen III erhalten Sie unter www.regeniii.com/investors/corporate-presentations. Über www.regeniii.com/newsletter-subscription können Sie sich in den E-Mail-Verteiler des Unternehmens eintragen lassen.

Für das Board of ReGen III Corp.

Greg Clarkes

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mark Redcliffe

Executive Vice President, Corporate Finance

ReGen III Corp.

Tel.: (778) 668-5988

E-Mail: Info@ReGenIII.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Ohne Einschränkung des Vorstehenden enthalten diese zukunftsgerichteten Informationen Aussagen zu den Geschäftsplänen, Erwartungen und Zielen des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden zukunftsgerichtete Informationen mit Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnlichen Wörtern und ihren negativen Formen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen sollten nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob, wann oder wodurch solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt bzw. nach Treu und Glauben der Unternehmensleitung in Bezug auf künftige Ereignisse vorliegen, und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, entnehmen Sie der jüngsten Diskussion und Analyse des Managements (MD&A) sowie den Finanzberichten und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie der darin dargelegten Erörterung der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedar.com im Unternehmensprofil und auf der Website des Unternehmens unter www.ReGenIII.com verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich im weiteren Verlauf ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

