IRW-News: ReGen III Corp.: ReGen III ernennt Leiter für das operative Geschäft (Chief Operating Officer)

: ReGen III ernennt Leiter für das operative Geschäft (Chief Operating Officer)

Vancouver (British Columbia), den 31. August 2021 - ReGen III Corp. (TSX-V: GIII, OTCQB: ISRJF, FWB: PN4) (ReGen III oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Thomas Lawlor zum Chief Operating Officer des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Thomas Lawlor kann eine Berufserfahrung von über 25 Jahren in den Bereichen Projektmanagement, Betriebsleitung und Technik vorweisen. Er hatte zahlreiche Führungspositionen bei Schlumberger, AMEC und in den vergangenen 20 Jahren bei Ovintiv (vormals EnCana) inne. Er hat in vielen Bereichen der Ölindustrie gearbeitet, einschließlich der Umsetzung großer vor- und zwischengelagerter Projekte sowie der Leitung von Produktionsbetriebsteams und der Entwicklung von Offshore-Anlagen. Sein jüngster Erfolg war die Umsetzung eines größeren Projekts an der kanadischen Atlantikküste, das innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens abgeschlossen wurde. Seine internationale Erfahrung umfasst Arbeiten in Nordamerika, der Nordsee und dem Mittleren Osten.

Wir freuen uns, dass Tom dem Team von ReGen III angehören wird. Toms außergewöhnliche zwischenmenschliche Fähigkeiten in Kombination mit seinem technischen Hintergrund machen ihn überaus effektiv bei der Identifizierung von Prioritäten, der Entwicklung von Projektlösungen und der Motivation von Teams zur Erreichung der Projektentwicklungsziele. Tom ist eine hervorragende Ergänzung für die Geschäftsleitung des Unternehmens und unterstreicht unser Bestreben, ein starkes Team aufzubauen, um unsere Anlage in Texas erfolgreich fertigzustellen und unsere größeren, weltweiten Entwicklungspläne voranzutreiben, sagte Gordon Driedger, President von ReGen III.

Thomas Lawlor ist ein professioneller Ingenieur (AB) und besitzt ein Bachelor of Engineering (Mechanical) von der Memorial University of Newfoundland. Er ist zurzeit in Denver (Colorado) wohnhaft.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Unternehmen, das nachhaltigere Lösungen entwickelt, die bessere Umweltbilanzen und überzeugende Wirtschaftlichkeit aufweisen. ReGen III besitzt ein Portfolio patentierter Technologien, die es Wiederaufbereitungsanlagen für gebrauchtes Motoröl (UMO) ermöglicht, einen höherwertigen Produktmix aus Grundölen herzustellen - einschließlich 55 Prozent Grundöle der Gruppe III - als es mit herkömmlichen Methoden realisierbar ist. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ReGenIII.com.

Für das Board of ReGen III Corp.

Greg Clarkes

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Mark Redcliffe, unter (778) 668-5988.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Ohne Einschränkung des Vorstehenden enthalten diese zukunftsgerichteten Informationen Aussagen zu den Geschäftsplänen, Erwartungen und Zielen des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden zukunftsgerichtete Informationen mit Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnlichen Wörtern und ihren negativen Formen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen sollten nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob, wann oder wodurch solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt bzw. nach Treu und Glauben der Unternehmensleitung in Bezug auf künftige Ereignisse vorliegen, und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, entnehmen Sie der jüngsten Diskussion und Analyse des Managements (MD&A) sowie den Finanzberichten und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie der darin dargelegten Erörterung der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedar.com im Unternehmensprofil und auf der Website des Unternehmens unter www.ReGenIII.com verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich im weiteren Verlauf ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

