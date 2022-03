IRW-News: ReGen III Corp.: ReGen III: Ausscheiden von Gordon Driedger und Beförderung von Mark Redcliffe zum President

IRW-PRESS: ReGen III Corp.: ReGen III: Ausscheiden von Gordon Driedger und Beförderung von Mark Redcliffe zum President

Vancouver, British Columbia, den 28. Februar 2022 - ReGen III Corp. (ReGen III oder das Unternehmen) (TSXV: GIII) (OTCQB: ISRJF) (FSW: PN4) gibt das sofortige Ausscheiden von Gordon Driedger aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Herr Driedger steht dem Unternehmen bei Bedarf weiterhin zur Verfügung.

Greg Clarkes, Chairman und CEO von ReGen III, sagte: Wir sind traurig, dass ein so wichtiger leitender Angestellter wie Gordon unser Team aufgrund unvorhergesehener Umstände verlassen muss. Gord trat ReGen III im Januar 2018 als Chief Operating Officer bei, wurde anschließend zum President befördert und ermöglichte dem Unternehmen das Erreichen sowie die Umsetzung von frühen Projektmeilensteinen in Alberta und Texas. Wir unterstützen und verstehen die Entscheidung von Gord zum Rücktritt voll und ganz und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.

Greg Clarkes erklärte weiter: Der Projektumzug mit BP nach Texas, der fortlaufende Aufbau unseres zuverlässigen Engineering-Teams und die Ergebnisse des Texas-Projekts unter der kompetenten Führung unseres neuen Chief Operating Officers Tom Lawlor, das wachsende institutionelle Interesse an unseren Recyclingprojekten sowie das plötzliche Ausscheiden von Gordon beschleunigten einen Wechsel im Führungsteam von ReGen III. Aus diesen Gründen freue ich mich, die sofortige Beförderung von Mark Redcliffe zum President bekannt zu geben.

Mark arbeitet seit April 2018 bei ReGen III und ist an fast allen Bereichen unseres Geschäfts beteiligt, von der Beschaffung gebrauchter Motoröl-Rohstoffe über die Herstellung von Marketing- und ESG-Materialien bis hin zur Sicherung unserer drei vom American Petroleum Institute lizenzierten Formulierungen, von der Zusammenarbeit mit der Börsenregulierungsbehörde und Investmentbankern bis hin zur engen Zusammenarbeit mit mir, um wichtige Verträge abzuschließen. Dies ist ein nahtloser Übergang für ReGen III und ich gratuliere Mark zu seiner wohlverdienten Beförderung.

Mark Redcliffe, President von ReGen III, sagte: Zunächst möchte ich Gord für seinen Beitrag zu ReGen III während der vergangenen vier Jahre danken. Gord leitete den Aufbau eines soliden technischen Fundaments, auf dem Tom aufbauen wird. Zweitens möchte ich mich für die Gelegenheit bedanken, die mir durch die fortwährende Mentorschaft und das Vertrauen von Greg sowie dem Board of Directors von ReGen III entgegengebracht wird. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem gesamten Team, um die Projektfinanzierung abzuschließen, mit dem Bau unseres Recyclingprojekts in Texas zu beginnen und weitere umweltfreundliche Projekte im Namen unserer Aktionäre abzuschließen.

ReGen III bearbeitet weiterhin zusammen mit Export Development Canada (EDC) und der in den USA ansässigen, auf grüne Energieinfrastrukturen ausgerichteten Multi-Milliarden-Dollar-Private-Equity-Gesellschaft (PE-Gesellschaft) Sachverhalte im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung. Nach unserem Update vom 3. Februar 2022 sind die Entwürfe für endgültige Verträge eingegangen, und wir sind dabei, die finalen Bedingungen mit der PE-Gesellschaft zu verhandeln und auszuarbeiten.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Recycling-Unternehmen, das nachhaltigere Lösungen entwickelt, die bessere Umweltbilanzen und überzeugende Wirtschaftlichkeit aufweisen.

Letztes Jahr beauftragte ReGen III die Firma Koch Project Solutions LLC (KPS) mit der Erbringung von Projektausführungs-Managementdienstleistungen, die zur schlüsselfertigen Übergabe der neuen Anlage des Projekts in Texas führen sollen, wobei KPS die erstklassigen Technik-, Bau- und lizenzierten Lieferanten-Teams von ReGen III (PCL Industrial Construction Ltd., Koch Modular Process Systems und Duke Technologies Inc.) durch die detaillierte Planung, Errichtung und Inbetriebnahme leiten wird.

ReGen III hat bereits einen endgültigen Offtake-Vertrag mit bp hinsichtlich der Abnahme von 100 Prozent der Basisöle des Unternehmens unterzeichnet, die in der geplanten Wiederaufbereitungsanlage in Texas produziert werden.

Weitere Informationen zu ReGen III erhalten Sie unter www.regeniii.com/investors/corporate-presentations. Über www.regeniii.com/newsletter-subscription können Sie sich in den E-Mail-Verteiler des Unternehmens eintragen lassen.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Ohne Einschränkung des Vorstehenden enthalten diese zukunftsgerichteten Informationen Aussagen zu den Geschäftsplänen, Erwartungen und Zielen des Unternehmens.

